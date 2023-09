അരുണ കൊളുത്തിയ തീജ്വാല, ‘ഊതിക്കെടുത്തി’ ബിജെപി? ജീവൻ കൊടുത്തും ജീവനെടുത്തും 18 ആർടിഐ വർഷങ്ങൾ

പത്തു രൂപ ഫീസും ഒരു വെള്ളക്കടലാസും ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച എന്തു വിവരവും ആർക്കും ലഭ്യമാവാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കിയ ‘വിവരാവകാശ നിയമ’ത്തിന് 2023ൽ 18 തികയുകയാണ്. നിയമം കൊണ്ടുവന്ന അതേ സർക്കാർതന്നെ, വിവരാവകാശ നിയമം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന അഴിമതിയിൽ തട്ടി അധികാരത്തിന് പുറത്തു പോയത് ചരിത്രം. ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങുക എന്ന പ്രയോഗം ആലങ്കാരികം മാത്രമല്ലെന്നും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണെന്നും തെളിവുകൾ സഹിതം പലകുറി കാട്ടിത്തന്നതും ഇതേ നിയമമാണ്.

ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ട സമരത്തിനു ശേഷമാണ്, 2005 ൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ, നിയമം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള 18 വർഷം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്, അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന അഴിമതിയുടെ പേരിൽ മാത്രമല്ല സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ കൂടിയാണ്. 17 വയസ്സുകാരൻ മുതൽ 70 വയസ്സുകാരൻ വരെയുണ്ട് ആ പട്ടികയിൽ. 18 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ, ഓൺലൈൻ വഴി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന വിവരാവകാശ പോർട്ടലും പൂർണ തോതിൽ സജ്ജമാകാനൊരുങ്ങുകയാണ്. 18 വർഷത്തെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പോരാട്ടക്കഥ വിശദമായി വായിക്കാം...

∙ 28–ാം വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസിനു പുറത്തേക്ക്

2005 ൽ നിലവിൽ വന്ന വിവരാവകാശ നിയമത്തിനു പിന്നിൽ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയുണ്ട്. സിവിൽ സർവീസ് പദവി ഉപേക്ഷിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അരുണ റോയിയുടെ കഥ. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് അരുണയുടെ വരവ്. പക്ഷേ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറേക്കൂടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ജോലി തടസ്സമാകുന്നു എന്നായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ അരുണയുടെ ധാരണ. കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകേണ്ടതു കൊണ്ടു മാത്രം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അരുണ നീട്ടി വെച്ചു.

അരുണ റോയി (PTI Photo by Vijay Verma)

പിന്നീട് ആറ് മാസത്തെ അവധിയെടുത്ത് അരുണ, രാജസ്ഥാനിലെ ‘ബെയർഫൂട്ട്’ കോളജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി. രാജസ്ഥാനിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുമായും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായും ഇടപെട്ട് തിരികെ വന്നത് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന തീരുമാനവുമായാണ്. അങ്ങനെ 28–ാം വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ച് അരുണ റോയ് മുഴുവൻ സമയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായി. കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുമായി അരുണയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ‘കിസാൻ മസ്ദൂർ ശക്തി സംഘതൻ’ എന്ന സംഘടന പിന്നീട് ‘റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ’ മൂവ്മെന്റിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളിയായി മാറി.

∙ സമരങ്ങൾ, ധർണ, ഒടുവിൽ നിയമം

‘കിസാർ മസ്ദൂർ ശക്തി സംഘതൻ’ എന്ന സംഘടനയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ലഭ്യമാക്കണം എന്ന ആവശ്യം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. 1996ൽ ‘നാഷനൽ ക്യാംപെയ്ൻ ഫോർ പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ’ (എൻസിപിആർഐ) രൂപം കൊണ്ടു. അതോടെ ആവശ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു. 1996 ൽ അരുണ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബേവാറിൽ നടന്ന 40 ദിവസത്തെ ധർണ, വിവരാവകാശ നിയമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ നിർണായക സമരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. നാനൂറിലധികം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഈ ധർണയിൽ പങ്കാളികളായി. സർക്കാർ ‘പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്ന’ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നത് അവകാശമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു.

അരുണ റോയി (ചിത്രം: മനോരമ)

1996 ൽത്തന്നെ എൻസിപിആർഐ വിവരാവകാശനിയമത്തിന്റെ കരട് രേഖ തയാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 1997 ൽ ഇതിന്റെ നിയമ സാധുതകളെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ഷൗരി കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും നടപടികൾ മുന്നോട്ടു പോയില്ല. 2000 ൽ, വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ സംഘടനകൾ കേസ് നൽകി. 2002 ൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയെങ്കിലും നിയമം നിയമമായിത്തന്നെ അവശേഷിച്ചു. 2004 ൽ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ, വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തും എന്നതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന്. യുപിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വാക്കു മാറ്റിയില്ല; ആദ്യ ഘട്ടമായി സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘നാഷനൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ’ രൂപം കൊണ്ടു.

സോണിയ ഗാന്ധി (Photo Courtesy: X/INCIndia)

എൻസിപിആർഐ മുൻപ് തയാറാക്കിയ കരട് രേഖ കൗൺസിൽ വിശദമായി പഠിച്ചു. വിവിധ സംഘടനകളുമായും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഒടുവിൽ 2004 ജൂണിൽ വിവരാവകാശ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രം ബാധകമായിരുന്ന ആ ബിൽ പിന്നീട് തിരുത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പരിധിയിൽപ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ 2005 മേയിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ബിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. 2005 ഒക്ടോബറിൽ വിവരാവകാശ നിയമം (ആർടിഐ) നിലവിൽ വന്നു. ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം അരുണ റോയിയും മറ്റ് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരും ഇടവേളകളില്ലാതെ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു അത്.

∙ ആദ്യത്തെ ആർടിഐ

കേന്ദ്രസർക്കാർ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിന് മുൻപു തന്നെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കിയ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. തമിഴ്നാട് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത്ത്. 1997 മേയ് 4 ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി. പിന്നാലെ ജൂലൈയിൽ ഗോവയിലും വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കി. ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്ര സുതാര്യമായിരുന്നു ഗോവൻ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം.

ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരകള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ന്യൂക്ലിയർ സിവിൽ ലയബിലിറ്റി ബില്ലിലെ വിവരങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങും മുൻപ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ. 2010 മേയിലെ ചിത്രം (Photo by PRAKASH SINGH / AFP)

കിസാൻ മസ്ദൂർ ശക്തി സംഘതന്റെ നിരന്തര പ്രവർത്തന ഫലമായി 2000 ൽ തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുകളും അനുകൂല നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു. 2005 ൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമം പാസാക്കിയതോടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നു. ആർടിഐ പ്രവർത്തകനായ ഷാഹിദ് റാസയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നൽകിയത്. പൂനെയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ചില രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ അപേക്ഷ. 2005 ഒക്ടോബർ 12 ന് നൽകിയ ആ അപേക്ഷയോടു കൂടി ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ‘ആർടിഐ യുഗ’ത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

∙ രേഖകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന കേസുകൾ

18 വർഷത്തിനിടെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ മാത്രം പിൻബലത്തിൽ പുറത്തുവന്ന, സർക്കാരുകളുടെ ഭരണമാറ്റത്തിൽ വരെ കലാശിച്ച കേസുകൾ ഒട്ടേറെ. നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് യുപിഎ സർക്കാരാണെങ്കിലും രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുന്നതിന് കാരണമായ ടു ജി സ്പെക്ട്രം അഴിമതി കേസ് പുറത്തുവന്നത് വിവരാവകാശ രേഖ വഴിയായിരുന്നു എന്നതും ചരിത്രം. ആർടിഐ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അഗ്രവാള്‍ കേന്ദ്ര വിജിലൻസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ നിന്നാണ് കേസന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്.

പുതിയ മൊബൈല്‍ സേവന ലൈസന്‍സുകള്‍ക്കായി ടെലികോംവകുപ്പ് 2007 സെപ്തംബറില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചതോടെയാണ് അഴിമതി ഇടപാടുകളുടെ തുടക്കം. 2001ല്‍ മൊബൈല്‍ സേവനത്തിനായുള്ള രാജ്യവ്യാപക സ്‌പെക്ട്രം ലൈസന്‍സ് 1650 കോടി രൂപ ഫീസ് വാങ്ങിയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതേ നിരക്കില്‍ത്തന്നെ ലേലം ഒഴിവാക്കി ആദ്യം വരുന്നവര്‍ക്ക് ആദ്യമെന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍ തുടങ്ങി. ഖജനാവിന് 1.76 ദശലക്ഷം കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നായിരുന്നു സിഎജി റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ.

2ജി ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക കോടതിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരായതിനു ശേഷം മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി (PTI Photo by Aman Sharma)

രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാരിനെ 2 ജി സ്പെക്ട്രം കേസ് പിടിച്ചുലച്ചു. ടെലികോം മന്ത്രിയായിരുന്ന എ.രാജയും ഡിഎംകെ പാർട്ടി എംപി കനിമൊഴിയും ജയിലിലായി. രാജ ഒരുവർഷത്തോളവും കനിമൊഴി ഏഴ് മാസത്തോളവും ജയിലിൽ കഴി‍ഞ്ഞു. അടുത്ത പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന് നേട്ടമായത് ടുജി സ്പെക്ട്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഴിമതികളായിരുന്നു. വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും, തെളിവില്ലെന്നു കാട്ടി 2017ൽ പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടു.

∙ ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി മുതൽ കോമൺവെൽത്ത് വരെ

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ചവാനെ രാജി വയ്പ്പിച്ച ‘ആദർശ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി അഴിമതി’ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നിലുമുണ്ടായിരുന്നത് വിവരാവകാശ രേഖകളുടെ ആധികാരികതയായിരുന്നു. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ വിധവകൾക്കു വേണ്ടി കെട്ടിടം നിർമിക്കാൻ അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് എല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് 31 നില കെട്ടിടം ഉയർന്നത്. മന്ത്രിമാർക്കും വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾ വീതംവച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഫ്ലാറ്റുകൾ നൽകാനായി ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് അശോക് ചവാന് രാജി നൽകേണ്ടി വന്നത്.

ഹൗസിങ് ആൻഡ് ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്ന സംഘടന 2010 ൽ നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖയ്ക്ക് പിന്നാലെ പുറത്തുവന്നത് രാജ്യം ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടത്തിപ്പിന്റെ പേരിൽ വെട്ടിച്ച 70,000 കോടിയെപ്പറ്റി രാജ്യം ഞെട്ടലോടെ കേട്ടു. ദലിത് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ചെലവഴിക്കേണ്ട 744 കോടിയും അക്കൂട്ടത്തിൽ വക മാറ്റിയെന്ന തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നു. യുപിഎ സർക്കാരിനെ പിടിച്ചുലച്ച കേസുകളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. ആരോപണത്തിൽ ജനപ്രീതി നഷ്ടപ്പെട്ട ഷീല ദീക്ഷിത് പിന്നീടൊരിക്കലും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടില്ല.

കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ ആശ്രിതർക്കും പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ടവർക്കും നൽകേണ്ട ധനസഹായം ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപകമായി മുക്കിയത് സംബന്ധിച്ച ‘ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി അഴിമതി’ പുറത്തുവന്നത് ഹിതേന്ദർ ജെയിൻ എന്ന വ്യക്തി നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖയിലൂടെയാണ്. കോടികളായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഇതു മാത്രമല്ല, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാരുകളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അറിവോടെ നടത്തിയ പണത്തട്ടിപ്പുകൾ, അനധികൃത കരാറുകൾ, അനുമതിയില്ലാത്ത പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് വിവരാവകാശ രേഖകളായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടികതന്നെ വിവരാവകാശ രേഖകളിലൂടെ പുറത്തുവന്നു.

∙ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ 106

70 വയസ്സുള്ള നല്ല രാമകൃഷ്ണയ്യ എന്ന വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനെ കാണാതാവുന്നത് 2023 ജൂൺ 15 നാണ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനു ശേഷം ജൂൺ 18 ന് തെലങ്കാനയിലെ ചമ്പക്ക് മലനിരകളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം കണ്ടെടുത്തു. ഭൂമാഫിയയ്ക്ക് എതിരെ നിർണായക രേഖകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോരാട്ടമാണ് ഒടുവിൽ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. 18 വർഷത്തെ ആർടിഐ ആക്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 106 വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് 185 പേർ. 200 ൽ അധികം പേർ ഭീഷണിയും അതിക്രമവും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുവരാത്ത കണക്കുകളാണ് അധികവും.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അനധികൃത നിർമാണത്തിനെതിരെ വിവരാവകാശ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് പോരാടിയ പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിക്കുന്ന ശിവസേന പ്രവർത്തകർ. 2015 ലെ ചിത്രം (PTI Photo)

കാണാതായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം 2021 നവംബർ 15 ന്, മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരുന്ന 23 കാരൻ ബുദ്ധിനാഥ് ത്സായുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം ശരീരം കത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തി. വിവരാവകാശ രേഖയിലൂടെ ബുദ്ധിനാഥ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ ബിഹാറിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 19 നഴ്സിങ് സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. അതിനും രണ്ട് മാസം മുൻപ് 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ വിപിൻ അഗർവാൾ എന്ന വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനെയും ബിഹാറിലെ ഭൂമാഫിയ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിന് നിരന്തരം നേരിടേണ്ടി വന്ന സമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് വിപിന്റെ മകൻ ആറു മാസത്തിനു ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈ കേസുകളിലൊന്നും അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല.

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിവരാവകാശപ്രവർത്തകൻ ദേവ്ജീത് സിങിനെ ആൾക്കൂട്ടം മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞത് കർണാടക സ്വദേശിയായ 17 കാരൻ യല്ലലിംഗ കുറൂബ ആയിരിക്കണം. കർണാടക പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥി ആയിരുന്ന യല്ലലിംഗ 2015 ലാണ് ഗ്രാമത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് സംശയം തോന്നി പഞ്ചായത്തിൽ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നൽകുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം യല്ലലിംഗ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആത്മഹത്യയെന്ന് വിധിയെഴുതിയ കേസ് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയുന്നത് പിന്നെയും മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷമാണ്. ഭൂപേന്ദ്ര വീര, അമിത് ജെത്വ, ലലിത് മെഹ്ത, ടി.ശ്രീധർ, എസ്.വെങ്കടേഷ്... ഇങ്ങനെ നീളും സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ നിര. പലരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ നിരന്തരമുള്ള വേട്ടയാടലിൽ ഇല്ലാതായി.

∙ വിവാദമായ നിയമ ഭേദഗതി

വിവരാവകാശ നിയമം വഴിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന് അകത്ത് നടക്കുന്ന അഴിമതിയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതോടെയാണ് 2019 ൽ നിയമത്തിന് ഭേദഗതി വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ മറികടന്നും ബിജെപി സർക്കാർ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കി. വിവരാവകാശ നിയമം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്ന അവകാശങ്ങളെ പാടേ ലംഘിക്കുകയും ലഭ്യമാക്കേണ്ട വിവരങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ഉറപ്പു വരുത്തുകയുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസറുടെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസറുടെയും കാലാവധി 5 വർഷമാക്കി 2005 ലെ നിയമം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 2019 ലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഈ കാലാവധി തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രസർക്കാരിനായി.

വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതിനെതിരെ ഡല്‍ഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (File Photo by RAVEENDRAN / AFP)

ഹിതകരമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നവരെ പുറത്താക്കാൻ ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ കഴിയും. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെയും ശമ്പളമാണ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർക്കും നൽകിയിരുന്നത്. ഇതും ഭേദഗതിയിലൂടെ നിർത്തലാക്കി, ശമ്പളം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാക്കി. ആർടിഐ ഭേദഗതി അല്ല, ‘ആർടിഐ എലിമിനേഷൻ ബിൽ’ ആണ് ഇത് എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ എംപി ശശി തരൂർ അന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ആർ‍ടിഐ നിയമത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും കമ്മിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തന അധികാരം തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ അരുണ റോയ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വഴങ്ങിയില്ല.

∙ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ

വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ‍ സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മറ്റു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ഓൺ‍ലൈൻ പോർട്ടലിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സർ‍ക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ rtiportal.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ കയറാം. റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓൺലൈൻ പ്രൊഫൈലുണ്ടാക്കാം. ‘ന്യൂ’ ഓപ്‌ഷൻ വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനും ഫീസ് അടയ്ക്കാനും സാധിക്കും.

നൽകിയ അപേക്ഷകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാനും ആരുടെ കൈവശമാണ് അപേക്ഷ ലഭിച്ചതെന്നു നോക്കാനും ഓപ്‌ഷനുകളുണ്ട്. ഇതേ മാതൃകയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പോർട്ടലുകളുണ്ട്. rtionline.gov.in എന്ന പോർട്ടൽ‌ വഴി കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകളോ അപ്പീലുകളോ ഈ സൈറ്റ് വഴി നൽകാനാവില്ല.

ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് പൊതുസ്ഥാപനത്തിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർക്കോ, അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർക്കോ നേരിട്ടും അപേക്ഷ നൽകാം. പത്തു രൂപയാണ് ഫീസ്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽപെട്ട അപേക്ഷകർക്ക് ഫീസ് വേണ്ട. വാക്കാലുള്ള അപേക്ഷകൾ എഴുതി തയാറാക്കാൻ വേണ്ട സഹായം നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിവരം ലഭിക്കാൻ പൗരന് അവകാശമുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെയോ സ്വാതന്ത്യ്രത്തെയോ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അത് അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനകം നൽകേണ്ടതാണ്. വിവരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകന് അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാം. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെ രേഖകൾ, റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

English Summary: Eighteen Years of Right to Information Act in India