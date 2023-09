എങ്ങനെ കിട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ‘രഹസ്യം’ ട്രൂഡോയ്ക്ക്! കാനഡയ്ക്കൊപ്പംനിന്ന് ചതിച്ചത് ‘ഫൈവ് അയ്സ്’?

2023 ജൂൺ 18. യുഎസ്– കാനഡ അതിർത്തിയിലെ സറെ നഗരത്തിൽ വച്ച് ഖലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സിന്റെ കാനഡയിലെ തലവൻ ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരു സിഖ് കൾചറൽ സെന്ററിനു പുറത്ത് വാഹനത്തിൽ തനിയെ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന നിജ്ജാർ അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആരിതു ചെയ്തു, എന്തിനു ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യവും അതോടെ ശക്തമായി. കനേഡിയൻ പൗരനായിരുന്നു നിജ്ജാർ. സിഖുകാർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യമെന്ന ഖലിസ്ഥാന്‍ വാദവുമായി വർഷങ്ങളായി കാനഡ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നിജ്ജാർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ‘മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലു’കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഖലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സിനെ നിരോധിച്ച ഇന്ത്യ നിജ്ജാറിനെ ഭീകരനായും മുദ്ര കുത്തിയിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും സംശയമുന ഇന്ത്യയ്ക്കു നേരെയും നീണ്ടു.

ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യ ഏജന്റുമാരാണ് കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെന്ന വിശ്വസനീയമായ ആരോപണം അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ കനേഡിയൻ പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പ്രശ്നം ആളിക്കത്തി. നിജ്ജാറിന്റെ കൊലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് റിസർച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്ങിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പവൻകുമാർ റായിയെ കാനഡ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. കനേഡിയൻ പൗരന്മാർക്ക് വീസ നൽകുന്നത് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ച് ഇന്ത്യയും തിരിച്ചടിച്ചു. പരസ്പരം നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കിയും താക്കീത് ചെയ്തും വിഷയം ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇന്ത്യയും കാനഡയും.

എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാനഡ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ചോദ്യം. അതിനു മറുപടിയായി വന്നത് ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു. നിജ്ജാറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാനഡയിലെ ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട ആശയവിനിമയത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ പക്കലുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട്. കാനഡ ഉൾപ്പെട്ട ഫൈവ്–അയ്സ് സഖ്യത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ട്രൂഡോ വ്യക്തമാക്കി. എന്താണ് ഈ ഫൈവ്–അയ്സ് സഖ്യം? എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്? ഈ സഖ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും ലക്ഷ്യവും പരിശോധിച്ചാൽ അതിലുണ്ട് വിശദമായ ഉത്തരം. (മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കാണാം വിഡിയോ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയ്നർ)

∙ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽനിന്നു തുടക്കം

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലം. സങ്കീർണ യന്ത്രങ്ങളുടെയും അതിശക്തവും നിഗൂഢവുമായ കോഡ് ഭാഷകളുടെയും സഹായത്തോടെ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമൻസേന എതിരാളികൾക്കു മേൽ അധീശത്വം ഉറപ്പിച്ച നാളുകൾ. പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണം നടന്ന് യുഎസ് മഹായുദ്ധത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത് 1941 ഡിസംബറിലാണ്. എന്നാൽ അതിനും ഒൻപതു മാസം മുൻപ് ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎസ്–ബ്രിട്ടിഷ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അവർ കോഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ജർമൻ സൈന്യം കോഡ് ഭാഷയിൽ കൈമാറിയിരുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്ത് വായിച്ചെടുത്തിരുന്ന സംഘം.

അന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ മുഖത്തെല്ലാം ഒരു തരം ആനന്ദവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം, ഒരിക്കലും തുറന്നു വായിക്കാനാകില്ലെന്ന് ജർമനിയും ജപ്പാനും അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് അവർ തകർത്തത്. അലൻ ടൂറിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ തകർത്തത് ജർമനിയുടെ എനിഗ്മ കോഡ് ആയിരുന്നു. യുഎസും ബ്രിട്ടനും ഒരുമിച്ചുനിന്ന് തകർത്തതാകട്ടെ ജപ്പാന്റെ പർപ്പിൾ കോഡും. രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോടെ യുഎസിനും ബ്രിട്ടനും യുദ്ധത്തിലെ മുന്നേറ്റം വളരെ എളുപ്പമായി. മാത്രവുമല്ല, രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെയും കോഡ് ബ്രേക്കർമാര്‍ തമ്മിലുള്ള സിഗ്നൽ ഇന്റലിജൻസ് വിവര കൈമാറ്റവും ശക്തമായി.

ബ്രിട്ടിഷ് കോഡ്ബ്രേക്കർ അലൻ ടൂറിങ്ങിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ ഹോങ്കോങ്ങിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടൂറിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമൻ രഹസ്യകോഡിങ് സംവിധാനമായ ‘എനിഗ്മ’ തകർത്തതോടെയാണ് യുഎസ്–യുകെ സിഗ്നൽ ഇന്റലി‍ജൻസ് ശക്തമായത്. ഇതാണ് ഫൈവ് അയ്സ് സഖ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് (Photo by PHILIPPE LOPEZ / AFP)

വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലോ രഹസ്യഭാഷയില്‍ ഉൾപ്പെടെ കൈമാറുന്ന സിഗ്നലുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് വിവരം ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് സിഗ്നൽ ഇന്റലിജൻസ്. ജർമനിക്കും ജപ്പാനുമെതിരെ ഇത് വിജയകരമായതോടെ വിവര കൈമാറ്റം തുടരാൻതന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. 1941 ഓഗസ്റ്റിൽ യുഎസ്–യുകെ ചർച്ചയിൽ രൂപപ്പെട്ട അറ്റ്‍‌ലാന്റിക് ചാർട്ടറിലെ പ്രധാന പ്രസ്താവനകളിലൊന്ന് ഈ വിവരകൈമാറ്റ സഖ്യം സംബന്ധിച്ചതായിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് 1941 ഡിസംബറിൽ യുഎസ് സൈന്യത്തിനു നേരെ ജപ്പാൻ സൈന്യത്തിന്റെ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതും യുഎസ് മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഇറങ്ങുന്നതും.

∙ ശീതയുദ്ധത്തിലും കെടാതെ...

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ യുഎസിനും ബ്രിട്ടനും ഈ സിഗ്നൽ ഇന്റലിജൻസ് കൈമാറ്റത്തിലൂടെയുണ്ടായ യുദ്ധ നേട്ടങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ ശീതയുദ്ധകാലത്തും ഈ വിവരകൈമാറ്റം തുടരാൻ ഇരു കൂട്ടരും തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 1943 മേയ് 17ന് സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ ചുമതലയുള്ള യുഎസ് വാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സിഗ്നൽ ഇന്റലിജൻസിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് ഗവണ്മെന്റ് കോഡ് ആൻഡ് സൈഫർ സ്കൂളും ഇതു സംബന്ധിച്ച കരാർ ഒപ്പിട്ടു. ബ്രുസ എഗ്രിമെന്റ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ കരാർ 1946 മാർച്ച് അഞ്ച് വരെ പരമരഹസ്യമായിരുന്നു.

1946ൽ കരാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. സഖ്യത്തിന്റെ പേരും മാറി– യുകെയുഎസ്എ എഗ്രിമെന്റ് എന്നാക്കി. വാർ ഡിപ്പാർട്മെന്റിനു പകരം യുഎസിന്റെ നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി അഥവാ എൻഎസ്എയാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. ബ്രിട്ടന്റെ കോഡ് ആൻഡ് സൈഫർ സ്കൂൾ അപ്പോഴേക്കും പേരുമാറി ഗവണ്മെന്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് അഥവാ ജിസിഎച്ച്ക്യു എന്നായിരുന്നു. പേരു മാറിയാലും പക്ഷേ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരുന്നു– സിഗ്നൽ ഇന്റലിജന്‍സ് കൈമാറ്റം ശക്തമാക്കുകയെന്നത്.

തുടക്കത്തിൽ യുഎസും യുകെയും മാത്രമായിരുന്നു സഖ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ 1948 ആയപ്പോൾ കാനഡ ഒപ്പം ചേർന്നു. 1952ൽ നോർവേയും 1954ൽ ഡെന്മാർക്കും 1955ൽ പടിഞ്ഞാറൻ ജർമനിയും 1956ൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസീലൻഡും സഖ്യത്തിൽ തേഡ് പാർട്ടീസ് എന്ന നിലയിൽ വന്നുചേർന്നു. എന്നാൽ 1955ൽ യുകെയുഎസ്എ എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കിയപ്പോൾ മൂന്നു പേരെ മാത്രമേ ഒപ്പം നിർത്തിയുള്ളൂ. കാനഡയും ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസീലൻഡുമായിരുന്നു അത്. അതോടെ സഖ്യത്തിൽ അഞ്ചു പേരായി. ഫൈവ്–അയ്സ് എന്ന് സഖ്യത്തിനു പേരും വീണു. എന്താണ് ഫൈവ് അയ്സ് എന്ന പേരുകൊണ്ട് സഖ്യം അർഥമാക്കിയത്?

∙ ഫോർ യുവർ അയ്സ് ഒൺലി!

ഓസ്ട്രേലിയ, കാന‍ഡ, ന്യൂസീലൻഡ്, യുകെ, യുഎസ് അയ്സ് ഓൺലി എന്നായിരുന്നു സഖ്യത്തിന്റെ പേരായി കരാറിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിരുന്നത്. അയ്സ് ഓൺലി എന്നാൽ ഈ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങൾക്കു മാത്രം കാണാനാകുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങൾ എന്നർഥം. 1981ലിറങ്ങിയ ഫോർ യുവർ അയ്സ് ഒണ്‍ലി എന്ന ജയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രം ഓർമയില്ലേ. അതിലേതിനു സമാനമായി തികച്ചും രഹസ്യാത്മകമായിരിക്കും വിവരകൈമാറ്റങ്ങളെല്ലാം. ഫോൺ കോളുകൾ, ഫാക്സ്, ഇമെയിൽ എന്നു വേണ്ട സകലമായ സിഗ്നലുകളും ഇന്റലിജൻസ് നീക്കമെന്ന പേരിൽ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളും ചോർത്താനും കൈമാറാനും തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്.

ശീതയുദ്ധകാലത്താണ് ജിസിഎച്ച്ക്യുവും എൻഎസ്എയും തമ്മിലുള്ള വിവര കൈമാറ്റം ഏറ്റവും ശക്തമായത്. ഇരുകൂട്ടരുടെയും പ്രധാനലക്ഷ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയനായിരുന്നു. ഒപ്പം ചൈനയും. സോവിയറ്റ് യൂണിയന് അക്കാലത്ത് മധ്യ യൂറോപ്പിലെയും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെയും കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സഖ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളുമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൈമാറിയിരുന്ന വിവരങ്ങളായിരുന്നു ബ്രിട്ടനും യുഎസും ലക്ഷ്യമിട്ടത്. 1955 മുതൽ 1975 വരെ നീണ്ട വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിലും ഈ ഇന്റലിജന്‍സ് വിവര കൈമാറ്റം ശക്തമായി തുടർന്നു. നോർവേ, ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള തേഡ് പാർട്ടി രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധകാലത്ത് യുഎസിനു വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നു.

∙ വല വിരിച്ച് എഷലോണ്‍

1960കളിലാണ് എഷലോൺ എന്നു പേരിട്ട സർവൈലസ് പ്രോഗ്രാം അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. യുകെയുഎസ്എ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതും. തികച്ചും രഹസ്യാത്മകമായിട്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. എന്നാൽ 1970കളിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വായിൽനിന്നുതന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. അപ്പോഴും എഷലോൺ അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായും പുറംലോകത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനകാലത്താണ് ഈ സർവൈലൻസ് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയത്. സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോലും പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള വമ്പൻ നെറ്റ്‌വർക്കായി അതിനോടകം എഷലോൺ മാറിയിരുന്നു.

രണ്ടു തരത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം വഴിയുള്ള ഡേറ്റ ശേഖരണം. ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള ടെക് കമ്പനികളിൽനിന്നു ശേഖരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു രീതി. രണ്ടാമത്തേത് ജനങ്ങളറിയാതെ ചോർത്തുന്നതും. ആരുമറിയാതെ തികച്ചും രഹസ്യമായാണ് പ്രവർത്തനമെന്ന് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഫൈവ് അയ്സ് സഖ്യം എങ്ങനെയാണ് എഷലോൺ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

*ഈ പ്രോഗ്രാമിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ 2000 ജൂണിൽ ഒരു താൽക്കാലിക സമിതിയെ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഭാഗമായ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്സ് നിയോഗിക്കുക പോലും ചെയ്തു. പക്ഷേ അന്വേഷണം എവിടെയുമെത്തിയില്ല, സമിതിയോട് യുഎസോ അന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗമായിരുന്ന യുകെയോ സഹകരിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. 2001ൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: എഷലോണ്‍ സർവൈലൻസ് സംവിധാനം ഏറെക്കുറെ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഫൈവ്–അയ്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ നയതന്ത്ര സമ്മർദം ചെലുത്തുകയല്ലാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ഇതിൽ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഇന്നും എഷലോണുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സമ്മതിച്ചിട്ടുകൂടിയില്ല.

∙ ചോർത്തൽ ഭീകരത!

2001ലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തോടെ എഷലോൺ സർവൈലൻസ് കൂടുതൽ ഗൗരവമായി നടപ്പാക്കാൻതന്നെ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചു. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ തുറന്ന യുദ്ധംതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച യുഎസിനു വേണ്ടി ബ്രിട്ടിഷ് ഹാക്കർമാർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സെക്രട്ടറി ജനറൽ കോഫി അന്നാന്റെ സിസ്റ്റത്തില്‍ വരെ നുഴഞ്ഞു കയറി. ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ യുഎന്നിൽ യുഎസിന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചില രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ എങ്ങനെ സമ്മർദം ചെലുത്താം എന്നതിനു വേണ്ട വിവരങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ഹാക്കർമാർ തേടിയത്. ഇത്തരത്തിൽ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെയുും ഡേറ്റ പ്രൈവസിയുടെയും സകല അതിർവരമ്പുകളും ലംഘിച്ചായിരുന്നു ഫൈവ്–അയ്സിന്റെ വിവരം ചോർത്തൽ. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതാകട്ടെ 2013ലും. അന്ന് എൻഎസ്എയിലെ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാംഫംഗമായ എഡ്വേഡ് സ്നോഡനാണ് ഫൈവ്–അയ്‌സിന് പങ്കാളിത്തമുള്ള സർവൈലൻസ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തുകൊണ്ടു വന്നത്.

(Representative Image: ozrimoz/Shutterstockphoto)

പ്രിസം, എക്സ്കീസ്കോർ, ടെംപോറ, മസ്കുലാർ, സ്റ്റേറ്റ് റൂം തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ മാത്രമല്ല സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ വരെ യുഎസും മറ്റ് ഫൈവ് അയ്സ് രാജ്യങ്ങളും ചോർത്തുന്നുവെന്ന വിവരം സ്നോഡന്‍ പുറത്തുവിട്ടു. ആയിടയ്ക്കാണ്, കിഴക്കൻ ടിമോറിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫൈവ് അയ്സ് സഖ്യത്തിലെ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ ഇതാദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു നീക്കം. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ചൈനയുടെ ഇടപെടലിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഫൈവ് അയ്സ് സഖ്യം ചോർത്തിയതും വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കി. ഇന്നും പക്ഷേ സഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ചൈനയിൽനിന്നുള്ള ഡേറ്റ ചോർത്തലാണ്.

∙ ഒട്ടും മോശമല്ല കാനഡയും

സ്നോഡന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെ, സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് രഹസ്യക്കണ്ണെറിഞ്ഞതിന് കാനഡയ്ക്കും വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. കാനഡയുടെ കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, റോയൽ കനേഡിയൻ മൗണ്ടഡ് പൊലീസ്, കനേഡിയൻ സെക്യൂരിറ്റി ഇന്റലിജൻ‍സ് സർവീസ്, കനേഡിയൻ ഫോഴ്സസ് ഇന്റലിജൻസ് കമാൻഡ് എന്നിവയാണ് ഫൈവ് അയ്സ് സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സുപ്രധാന കനേഡിയൻ ഏജൻസികൾ. നേരത്തേ റേഡിയോ സിഗ്നലുകളാണ് ചോർത്തി കൈമാറിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിങ്ങും കടന്നെത്തി നിൽക്കുന്നു. സിഗ്നൽ ഇന്റലിജൻസ് മാത്രമല്ല, വ്യക്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളും സുരക്ഷാ വിവരങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും പ്രതിരോധ വിവരങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്ന് ഫൈവ് അയ്സ് സഖ്യം പരസ്പരം കൈമാറുന്നുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകളും മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വിവരങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് ഡേറ്റയുമെല്ലാം ഈ വിവരകൈമാറ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫൈവ് അയ്സ് സഖ്യത്തെ വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പലപ്പോഴായി നടന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രാൻസിനെയും ജർമനിയെയും ജപ്പാനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫൈവ് അയ്സ് പ്ലസ് ത്രീ സഖ്യമുണ്ട്. റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഡേറ്റ ചോർത്തി കൈമാറലാണ് ഈ അനൗദ്യോഗിക സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫൈവ് എയ്സ് പ്ലസ് സഖ്യം വേറെയുമുണ്ട്. ഉത്തരകൊറിയയുടെ സൈനിക നീക്കം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഈ സഖ്യത്തിലൂടെ കൈമാറുന്നത്. ഫൈവ് അയ്സ് അനൗദ്യോഗികമായി വിപുലപ്പെടുത്തിയ ഫോർട്ടീൻ അയ്സ് എന്ന സഖ്യവുമുണ്ട്. ഇതിൽ അംഗമാകാൻ 2008ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ക്ഷണം ലഭിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അതു നടന്നില്ല.

ഫൈവ്–അയ്സ് സഖ്യത്തിൽ ആറാമത്തെ രാജ്യമായി ജപ്പാനും വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശക്തമാണ്. 2009ൽ ഫ്രാൻസിനും ഇത്തരമൊരു ക്ഷണം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം രഹസ്യം ചോർത്തൽ പാടില്ലെന്ന കാര്യം എഗ്രിമെന്റിലുണ്ട്. നിലവിലെ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഫ്രാൻസിനും ഇതു ബാധകമാക്കണമെന്ന് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് സർക്കോസി പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാൻ യുഎസിന്റെ സിഐഎയ്ക്കു സാധിച്ചില്ല. അതോടെ പദ്ധതി പാളി.

ഫൈവ് അയ്സിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും കാനഡയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണ്. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സഖ്യത്തിന്റെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കാൻ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ല. ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായിരുന്നു കാനഡയ്ക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ. ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാ‍ട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്ന് യുഎസിനുൾപ്പെടെ അറിയാമെന്നതാണ് ഇത്തരം സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഫൈവ് അയ്സ് സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾക്കു പോലും ഇന്റലിജൻസ് കൈമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഇനി തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

English Summary: The Alliance Behind Trudeau's Allegations: What is the Five Eyes (FVEY)? History Explained