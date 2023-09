അധോലോക 'ലുക്ക്'; പരാതി വന്നാൽ 'പിള്ളേരെ' അഴിച്ചു വിടുന്ന റോബിൻ; കാക്കി കണ്ടാൽ കടിച്ചു കീറും നായ്ക്കൾ: ഭാര്യ പറഞ്ഞ 'ട്വിസ്റ്റും'

ഡെൽറ്റ കെ 9 – ദുരൂഹതകളുടെ കുരകളായിരുന്നു ഇതുവരെ അവിടെനിന്ന് ഉയർന്നിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 24നു രാത്രി 10.30നു പൊലീസ് കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂരിലെ നായ വളർത്തൽ കേന്ദ്രമായ ഡെൽറ്റ കെ 9ലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയതോടെയാണ് ദുരൂഹതയ്ക്ക് അവസാനമായത്. 17.8 കിലോ കഞ്ചാവാണ് പാറമ്പുഴ സ്വദേശി റോബിൻ ജോർജ് അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പൊലീസ് ഇരച്ചു കയറിയതോടെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച നായ്ക്കളെ പൊലീസിനു നേരെ അഴിച്ചുവിട്ട ശേഷം റോബിൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു റോബിൻ പിടിയിലായെങ്കിലും ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു മുന്നിൽ ഇനിയും ബാക്കിയാണ്. നായ പരിശീലനത്തിന്റെ മറവിൽ എത്ര കാലമായി ഇയാൾ കഞ്ചാവ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നു? ഇയാൾക്കു കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നത് ആര്? അക്രമകാരികളായ നായ്ക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന റോബിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്?

∙ സംഭവം ഇങ്ങനെ

കോട്ടയം പാറമ്പുഴ തെക്കേതുണ്ടത്തിൽ റോബിൻ ജോർജ് എന്ന ഇരുപത്തെട്ടുകാരൻ കുമാരനല്ലൂർ വല്യാലിൻചുവടിനു സമീപം വാടകയ്ക്കെടുത്ത കെട്ടിടത്തിലാണു ഡെൽറ്റ കെ 9 എന്ന നായപരിശീലന കേന്ദ്രം നടത്തി വന്നിരുന്നത്. വീടും വീടിനു മുന്നിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു വളപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. വിദേശ ഇനങ്ങളായ13 നായ്ക്കളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പൊലീസ് സംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഡെൽറ്റ കെ 9ലേക്കു തിരിഞ്ഞത്.

പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നു. ലഹരി ഇടപാടുകളോ ദുരൂഹമായ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. ഇതോടെ കുറച്ചു നാളായി കേന്ദ്രം പൊലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായി. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണു പരിശീലന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ദുരൂഹമായ ഇടപാടുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇവിടേക്ക് രാത്രിയിൽ ഇടിച്ചു കയറാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചത്.

നായപരിശീലന കേന്ദ്രത്തോടു ചേർന്നുള്ള വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു പൊലീസ് സംഘം ഇടിച്ചു കയറിയത്. പൊലീസ് സംഘത്തെ കണ്ടതോടെ വീട്ടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്കൻ ബുള്ളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 2 നായ്ക്കളെ സംഘത്തിനു നേരെ റോബിൻ അഴിച്ചു വിട്ടു. നായ്ക്കൾ പൊലീസിനു നേരെ കുരച്ചു ചാടി. റോബിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിൽ പൊലീസ് പകച്ചു പോയി. ഇതിനിടെ ഇയാൾ വീടിനു പുറത്തു കടന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ ഒന്നുവരെ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു കഞ്ചാവ് നിറച്ച രണ്ടു ക്യാരി ബാഗുകൾ‌ കണ്ടെടുത്തത്.

∙ കാക്കി കണ്ടാൽ കടിച്ചു കീറണം

കാക്കി വസ്ത്രം കണ്ടാൽ ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇയാൾ നായ്ക്കൾക്കു പ്രധാനമായി നൽകിയിരുന്നതെന്നാണു വിവരം. പൊലീസിനെ നായയെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച് അതിനിടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നീക്കത്തിനായിരുന്നു ഇത്തരം പരിശീലനം. കമാൻഡോ സംഘങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങൾക്കു പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽജിയം മലിനോയ് ഇനത്തിൽപെട്ട നായ്ക്കളെ ഇതിന് പ്രത്യേകം പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പരിശീലനത്തിന് ഏൽപിച്ച നായ്ക്കളും ഇയാളുടെ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട്.

പൂർണമായ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൊണ്ടു പോകും. ആക്രമണകാരികളായ കൂറ്റൻ നായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ വളപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും ആരും ധൈര്യപ്പെടില്ല. ഇയാളുടെ പതിവുകാരും പരിചയക്കാരും പുറത്തെത്തിയാൽ‌ നായ്ക്കളെ കൂട്ടിലാക്കി ഇവരെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടും. കാഴ്ച മറയ്ക്കാൻ മതിലു മുകളിൽ റൂഫിങ് ഷീറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നര വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു. ഭാര്യയോടൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. ഓടിട്ട ചെറിയ വീടിനു മുൻപിൽതന്നെയാണ് നായ്ക്കളെ പാർപ്പിക്കാൻ ഷീറ്റിട്ട് പ്രത്യേക സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് യുവാക്കളും സദാസമയവും കൂടെയുണ്ടാകും.

വിദേശത്തേക്കോ മറ്റു യാത്രക്കൾക്കോ പോകുന്നവരുടെ നായ്ക്കളെ പരിചരിക്കാനും പരിശീലനത്തിനുമായാണ് ഡെൽറ്റ കെ9 എന്ന ബോർഡ് വച്ച് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു ദിവസം നായയെ നോക്കുന്നതിന് 1000 രൂപയാണ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. നായ്ക്കൾക്ക് ചൂട് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ഫാൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകളിലുൾപ്പടെ പരിശീലന വിഡിയോകൾ റോബിൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. കാറിനുള്ളിലും നായ്ക്കളെ കൂടെ കൂട്ടിയായിരുന്നു ഇയാളുടെ സഞ്ചാരം. മുൻ ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നാണ് ഇയാൾ നായ പരിശീലനം നേടിയത്.

∙ അധോലോക നായകന്റെ ‘ലുക്ക്’!

കടിച്ചു കീറാൻ ചാടി എത്തുന്ന ആക്രമണകാരികളായ അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയും പിറ്റ്ബുള്ളും ബെൽജിയം മലിനോയിയും ഇതിനു നടുവിൽ കാർഗോ പാന്റ് ധരിച്ച് മദ്യം നുണയുന്ന റോബിൻ. ഡെൽറ്റ കെ9 ലെ ഗ്രാഫിറ്റി (പെയിന്റിങ്) വർക്കാണിത്. ചിത്രത്തിലേ ഇതേ രംഗംതന്നെയാണ് റോബിൻ ഇവിടെ അനുകരിച്ചിരുന്നതെന്നാണു പൊലീസിന്റെ ഭാഷ്യം. മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നു നായ്ക്കളുടെ കുര മാത്രമാണു പുറത്തുള്ളവർ കേട്ടിരുന്നത്. അതിനാൽ അകത്ത് എന്തു നടക്കുന്നതെന്ന് പുറത്തുള്ളർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പരാതി ഉന്നയിച്ചാൽ ‘ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്ക്’ എന്നു പരാതിക്കാരൻ കേൾക്കെ സഹായിയോട് പറയുമായിരുന്നു.

∙ ലഹരിയുടെ ചുരുളുകൾ നിറഞ്ഞ രാത്രികൾ

24 മണിക്കൂറും ഡെൽറ്റ 9 ഉണർന്നിരുന്നു. രാവിലെ പരിശീലനത്തിനും മറ്റുമായി നായ്ക്കളെ ഏൽപിക്കാൻ‌ വരുന്നവരുടെ തിരക്കാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ലഹരിക്കച്ചവടക്കാരുടെ വരവായിരുന്നു എന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. പുലർച്ചെ വരെ കാറുകളിലും ബൈക്കുകളിലുമായി പലരും എത്തും. കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഇവിടെ സന്ദർശകരായിരുന്നു.

∙ പൊലീസ് പരിശോധന

റോബിന്റെ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ ജീവിതവും ലഹരി ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച് സംശയമുയർന്നതോടെ ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഇവിടെ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലഹരി ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ടിമുതൽ സഹിതം പിടികൂടാനായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ പദ്ധതി. നായ്ക്കളുടെ കാവലുള്ള കേന്ദ്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സമീപത്തുതന്നെയുള്ള റിട്ട. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സഹായം പൊലീസ് തേടിയിരുന്നു.

തന്റെ നായ്ക്കൾക്കു പരിശീലനം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി റോബിനെ കാണാനെത്തിയ ഇദ്ദേഹം പതിയെ സുഹൃദ്ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. നായയുടെ പരിശീലനം കാണാൻ എന്ന മട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഡെൽറ്റ 9ലെത്തി ഇവിടുത്തെ രീതിയും ചുറ്റുപാടും മനസ്സിലാക്കി. റോബിന്റെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ പൊലീസ് മനസ്സിലാക്കി. റോബിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലില്ലാത്ത ദിവസം മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ‘ഓപറേഷൻ’ നടന്നത്.

∙ ലഹരിക്ക് കാവലായി അമേരിക്കൻ ബുള്ളി

ലഹരിമരുന്ന് തേടിയെത്തിയ സംഘത്തിനു മുന്നിലെത്തിയത് ആക്രമണകാരികളായ മൂന്ന് അമേരിക്കൻ ബുള്ളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായയായിരുന്നു. കെട്ടിട വളപ്പിൽ അമേരിക്കൻ ബുള്ളി ഇനത്തിൽ പെട്ട ഒരു നായയെ അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്നതാണു പൊലീസ് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടെത്. റോബിൻ ഈ സമയം വീടിനുള്ളിലായിരുന്നു. ഗേറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് ഉടൻ പൊലീസ് സ്ക്വാഡിന്റെ സഹായം തേടി. സ്ക്വാഡിലെ അംഗങ്ങൾ ഗേറ്റിനു പുറത്തുനിന്നു നായയെ ഇറച്ചി ഇട്ടുകൊടുത്ത് വശത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

സ്ക്വാഡ് അംഗമായ സജി കുമാർ നായയുടെ തലയിൽ തലോടിയപ്പോൾ ശ്രമം വിജയിച്ചു. ഇതിനെ വീടിനു മുന്നിലെ കൂട്ടിലാക്കി. റോബിൻ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാറിന്റെ കാറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടു. തുടർന്ന് കതക് ചവിട്ടിത്തുറന്ന് അകത്തേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയതും വീടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് അമേരിക്കൻ ബുള്ളി നായ്ക്കളെ പൊലീസിന് മുന്നിലേക്ക് അഴിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം റോബിൻ മറ്റൊരു വാതിലിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങി സമീപത്തെ പാടശേഖരത്തിലൂടെ കടന്നു.

കുരച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തേക്കു വന്ന നായയിൽനിന്നു മേശ കവചമാക്കിയാണ് പൊലീസ് കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇറച്ചിയിട്ടു നൽകി ഈ നായ്ക്കളെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് പൊലീസ് വീടിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരു നായയെ മെരുക്കാൻ ഏറെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന്, വീട്ടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന നായ്ക്കളെ വെറ്ററിനറി സർജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത് മയക്കി കെ9 സ്ക്വാഡിലേക്കു പിന്നീട് മാറ്റി.

∙ ആശയം ആനക്കല്ലിൽനിന്ന്

ലഹരിമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ആക്രമണകാരികളായ നായ്ക്കളെ കാവലിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ആശയം റോബിന് ലഭിക്കുന്നത് കേരള–തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ ആനക്കല്ലിൽനിന്ന്. പൊലീസ് സംഘത്തിനു പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത കഞ്ചാവ് തോട്ടങ്ങൾ ആനക്കല്ല്, ശൂലപ്പാറ മേഖലയിലുണ്ട്. പൊലീസ്, എക്സൈസ് സംഘം തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ കാലു കുത്തിയാൽ മുന്നിലേക്കു കുതിച്ചെത്തുന്നത് വേട്ടനായ്ക്കളാകും. അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ബൈക്കിനു പിന്നിൽ മാംസം കൊളുത്തിയിട്ടാണ് ഇവയ്ക്കു പരിശീലനം നൽകുക. പച്ചമാംസത്തിന്റെ രുചി മാറാത്ത വേട്ടനായ്ക്കളെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിലേക്ക് സംഘങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുക.

കടിച്ച ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കാതെയോ ഇര മരിക്കുന്നതു വരെയോ ഇവ പിടിവിടില്ല. രാജപാളയം, ചിപ്പിപ്പാറ, കന്നി ഇനത്തിൽ പെട്ട തമിഴ്നാടൻ നായ്ക്കൾക്കു പുറമേ റോട്ട്‌വീലർ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിദേശയിനം ഇനങ്ങളുമാണ് സംഘങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത്. ശോഷിച്ച കാലുകളും ഒട്ടിയ വയറും ഉയരം കൂടിയ രൂപവുമാണ് രാജപാളയം, കന്നി നായ്ക്കൾക്കുള്ളതെങ്കിലും ആക്രമണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേമന്മാരാണിവർ. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കമാൻഡോ സംഘങ്ങളുടെയും സേനകളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ബെൽജിയം മലിനോയ് നായ്ക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വൻ വില നൽകിയാണ് ബ്രീഡിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു വാങ്ങുന്നത്.

∙ കഞ്ചാവിന്റെ വഴി

ഒഡീഷ, അസം എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഹരി ഒഴുകുന്നത് അതിർത്തി ഗ്രാമമായ ആനക്കല്ലിൽനിന്നാണ്. ഇവിടെനിന്നെല്ലാം മൊത്ത വിലയ്ക്കു കഞ്ചാവ് വാങ്ങി റോബിൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം കേരളത്തിലേക്കു കൊണ്ടു വരുന്നതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. വാഹനങ്ങളിലും ബസുകളിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് പിടികൂടുമെന്നതിനാൽ കഞ്ചാവ് ലോബി വളർത്തുന്ന കഴുതകളുടെ പുറത്ത് ‘സാധനം’ കെട്ടി വച്ച് വിടുകയാണ് പതിവ്.

പതിവു വഴിയായതിനാൽ കഴുതകൾക്ക് കാട്ടിനുള്ളിൽ വഴി തെറ്റില്ല. നിരീക്ഷണ സംഘങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെയും ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ പെടാതെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന കഞ്ചാവ് സംഘങ്ങൾക്ക് അരികിൽ കഴുതകൾ കൃത്യമായി എത്തും. ഒരു വർഷം മുൻപ് ആനക്കല്ല് മേഖലയിലെ കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിലേക്ക് എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും മലമുകളിൽനിന്നു വേട്ടനായ്ക്കൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന‌ു മനസ്സിലാക്കി പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു.

∙ റോബിന്റെ പിറകെ പൊലീസ്

പൊലീസിന്റെ കണ്മുന്നിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട റോബിൻ ജോർജിനെ ഏതു വിധേനയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഡെൽറ്റ 9ൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട റോബിൻ ഇവിടെനിന്നു പാടശേഖരത്തിലൂടെ ഓടി കൊശമറ്റം കോളനി ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തി. ഇയാളുടെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു കൊശമറ്റം കോളനി ഭാഗത്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് ഇയാൾ എത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അവിടെയെത്തി. പൊലീസിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് ഇയാൾ ആറ്റിലേക്ക് ചാടി. 50 മീറ്ററിലധികം വീതിയുള്ള ആറ് നീന്തി അക്കരെയെത്തിയ റോബിൻ കോളനിക്കുള്ളിലൂടെ എത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

∙ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കയ്യൊഴിഞ്ഞു

രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ റോബിൻ തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ പലരെയും സഹായത്തിനായി വിളിച്ചു. കൂട്ടുകാർ കയ്യൊഴിഞ്ഞതോടെ ഇവരുടെ പക്കൽനിന്നു പണം വാങ്ങി സംസ്ഥാനം കടക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. സഹായിച്ചാൽ തങ്ങളും കുടുങ്ങുമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ കൂട്ടുകാർ കൈമലർത്തിയതോടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കുകയായിരുന്നു.

വീട്ടുകാരിൽനിന്നു ലഭിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു കടക്കുകയായിരുന്നു. തിരുനൽവേലിയിൽ ജില്ലയിലെ സുരണ്ടൈയിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര. റോബിന്റെ അച്ഛൻ നടത്തുന്ന തട്ടുകടയിൽ ജോലിക്കാരനായി സുരണ്ടൈ സ്വദേശിയായ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൽക്കാലം ഇയാളുടെ സുരണ്ടൈയിലെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണവും മാധ്യമ വാർത്തകളിൽനിന്നു വിവരവും മനസ്സിലാക്കി ഭാവി പരിപാടി ആലോചിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.

∙ സുരണ്ടൈയിലേക്കുള്ള വിളി ‘ചുരണ്ടി’ പൊലീസ്

കൂട്ടുകാരെല്ലാം കയ്യൊഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കുകയാണു റോബിന്റെ മുന്നിലുള്ള മാർഗമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് വീട്ടുകാരുടെ ഫോണുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ഫോൺ ആയിരുന്നു പ്രധാനമായും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അതിൽനിന്നു വിളികളൊന്നും പുറത്തേക്കു പോയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇയാളുടെ അച്ഛന്റെ ഫോണിൽനിന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇടതടവില്ലാതെ വിളിപോയി. ഈ വിളികൾ എവിടേക്കെന്നു മനസ്സിലാക്കി പൊലീസ് നേരെ തിരുനൽവേലിയിലേക്കു വച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. തിരുനൽവേലി ജില്ലാ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടിയ കേരള പൊലീസ് സുരണ്ടൈ ഗ്രാമത്തിലേക്കു കടന്നു. റോബിൻ ഇവിടെനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ പഴുതകളും അടച്ചു പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

∙ ഭാര്യ വരുത്തിയ ‘ട്വിസ്റ്റ്’

റോബിനെ തേടി പൊലീസ് അലയുന്നതിനിടെ ഇയാളുടെ ഭാര്യ ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്ത് അനന്തു പ്രസന്നനാണ് കഞ്ചാവ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യ ഇത്തരത്തിൽ ചാനലിന് അഭിമുഖം നൽകിയ വിവരം റോബിൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പിനു കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ റോബിൻ ഇക്കാര്യം ചാനലുകളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പൊലീസ് ഇതു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സുഹൃത്ത് കഞ്ചാവ് തന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കാൻ ഇയാൾ എന്തിന് അനുവദിച്ചു? അതു കഞ്ചാവാണെന്ന് ഇയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നായ്ക്കളെ അഴിച്ചു വിട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തിന്? ഇനി അനന്തുവായിരിക്കാം തന്നെ ഒറ്റിയതെന്ന് ഇയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

∙ ആരാണ് അനന്തു പ്രസന്നൻ?

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഉൾപ്പടെ ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. വൈക്കത്തുനിന്ന് ലഹരിമരുന്നുമായാണ് ഒടുവിൽ പിടിയിലായതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. ഇയാൾക്കെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ 11 കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. പൂവന്തുരുത്തി വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വ്യാപകമായി ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ച കണ്ണിയിലും ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. റോബിന്റെ ആരോപണത്തിൽ അനന്തുവിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

