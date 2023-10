പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ‘ജാതിക്കണക്ക്’ കൂട്ടി നിതീഷ്; സെൻസസിറക്കി കളിക്കാൻ കോൺഗ്രസും; ‘രണ്ടാം മണ്ഡലി’നെ എങ്ങനെ നേരിടും ബിജെപി?

1990 ഒക്ടോബർ 23 ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷനായ എൽ.കെ.അഡ്വാനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് കൈമാറുന്നത് അഡിഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ അധിക ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആർ.കെ.സിങ് എന്ന ഐഎഎസുകാരനായിരുന്നു. ഇന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗവും ബിഹാറിലെ അരാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിയുമാണ് ആർ.കെ.സിങ്. അഡ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്രമസമാധാന തകർച്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അധികൃതർക്കൊപ്പം പോകുന്നതിനു മുൻപ് അഡ്വാനി അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി. വി.പി.സിങ് നയിക്കുന്ന ഐക്യമുന്നണി സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അതിൽ.



വി.പി.സിങ് സർക്കാർ വീണു. എന്നാൽ മൊറാർജി ദേശായി രൂപം നൽകുകയും ഇന്ദിര ഗാന്ധി സർക്കാർ രണ്ടു തവണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുകയും ചെയ്ത മണ്ഡൽ കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കി. അതുവഴി ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 27% സംവരണം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപി അയോധ്യ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ടു പോയി. 1992 ഡിസംബർ ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് അഡ്വാനിയുടെ ‘കമണ്ഡലി’നെ വി.പി.സിങ് മണ്ഡൽ ഉപയോഗിച്ചു നേരിട്ടുവെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്.

വി.പി.സിങ് (File Photo by PTI)

33 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനതാ പരിവാറിൽ വി.പി.സിങ്ങിന്റെ പിൻഗാമി നിതീഷ് കുമാർ പുറത്തെടുത്ത ‘ജാതി സെൻസസ് ’ രണ്ടാം മണ്ഡലാണോ? രാജ്യവ്യാപകമായിത്തന്നെ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രതിപക്ഷ ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യത്തിലെ നിതീഷ് കുമാർ ഇത് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ? പ്രതിപക്ഷത്തെ ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യത്തെ നേരിടാൻ വനിതാ ബിൽ അടക്കം പുറത്തിറക്കിയ ബിജെപി രണ്ടാം മണ്ഡലിനെ എങ്ങനെയാകും നേരിടുക?

∙ പ്രധാനമന്ത്രി പദം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിതീഷ്; ബിജെപി ബിഹാർ ഘടകം വെട്ടിൽ

നിതീഷിനെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആർജെഡി അടുത്തിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിതീഷിനെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുമെന്നാണ് ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യ രൂപീകരണത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗം പോലും ബിഹാറിൽ നിതീഷാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ക്രമേണ കോൺഗ്രസ് സഖ്യ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്തു. മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അടുത്തിടെയായി നിതീഷ് അൽപ്പം അകലം പാലിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ജാതി സെൻസസുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്.

ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ. (Photo by Prakash SINGH / AFP)

അതീവ പിന്നാക്ക വിഭാഗം, യാദവ ഇതര ഒബിസി, ദലിത്–മഹാദലിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ജാതി സെൻസസ് പുറത്തു വിട്ടതോടെ നിതീഷിന് ആർജിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒബിസി വിഭാഗമായ കുർമി സമുദായാംഗമാണ് നിതീഷ് കുമാർ. പിന്നാക്ക, ദലിത് വിഭാഗങ്ങളിലെ അതീവ മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുള്ള സമുദായങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി ഇബിസി, മഹാദലിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് നിതീഷ് കുമാറാണ്. ബിഹാറിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സംവരണവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ജാതി കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് സഖ്യത്തിൽ മുന്നേ നടക്കുകയാണ് നിതീഷ് കുമാർ ചെയ്യുന്നത്.

നിതിഷ് തുമാറിനൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി (File Photo: Archive)

ജാതി സെൻസസ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവരിൽ ബിഹാറിലെ ബിജെപി ഘടകവും ഉൾപ്പെടും. ബിജെപി ജെഡിയുവിനൊപ്പംനിന്ന് ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജാതി സെൻസസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയതെന്ന് ബിജെപി എംപിയും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുശീൽ കുമാർ മോദി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം ജാതി സെൻസസിന് അനുകൂലമായ നിലപാടല്ല ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷം ജാതിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രസംഗിച്ചതും.

∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അഭിഷേക് സിങ്‌വി, മൻമോഹൻ സിങ്ങ് നിലപാട് മാറ്റുമോ?

രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതു കൂടിയാണ് ജാതി സെൻസസ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ബിഹാർ സർക്കാരിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് രംഗത്തുവന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി പക്ഷേ പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്കും തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒബിസി, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ 84 ശതമാനമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, എന്നാൽ 90 കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിമാരിൽ മൂന്നു പേർ മാത്രമാണ് ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജാതിയുടെ കണക്ക് അറിഞ്ഞേ തീരൂ. ‘ജിത്‍നാ ആബാദി, ഉത്‍നാ ഹഖ് (ജനസംഖ്യ എത്ര കൂടുതലാണോ, അത്ര തന്നെ അവകാശവും). എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

2011 ൽ നടത്തിയ ജാതി സെൻസസ് പുറത്തു വിടണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി 2023 ഏപ്രിലിൽ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല, പരമാവധി 50% എന്ന പരിധി എടുത്തു കളയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് സിങ്‍വി തന്നെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരത്തിൽ ‘ജിത്‍നാ ആബാദി, ഉത്‍നാ ഹഖി’നായി വാദിക്കുന്നവർ ഭൂരിപക്ഷതാവാദത്തെ (Majoritarianism) ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും സിങ്‍വി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സിങ്‍വിയുടേത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസിന്റെ മാധ്യമ വിഭാഗം മേധാവി ജയറാം രമേശ് ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ ജാതി സെൻസസിന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ. (PTI Photo)

അതിനിടെ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചോദ്യം ചെയ്തു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് രാജ്യത്തെ വിഭവങ്ങളുടെ ആദ്യ അധികാരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ മുന്നിലുള്ളവർ തീരുമാനിക്കും ആർക്കാണ് വിഭവാധികാരം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചോ? അവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേണ്ടതില്ലേ, എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതികരണം.

∙ ബിഹാറിനു പിന്നാലെ കർണാടക? അനുകൂലിച്ച് പവാറും സ്റ്റാലിനും

2015 ൽ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ കർണാടക സർക്കാർ ജാതി സെൻസസ് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിടണമെന്ന് കർണാടക ബിജെപിയും ജെഡിഎസും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രബല സമുദായങ്ങളായ ലിംഗായത്, വൊക്കലിഗ എന്നിവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തു വിടാത്തത് എന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ‌ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ജാതി സെൻസസും എടുക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ വച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

നിതീഷ് കുമാർ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ (File Photo by AFP)

ബിജെപി സഖ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് പ്രതിപക്ഷത്തെ എന്‍സിപിയുടെ നേതാവായിരുന്നപ്പോള്‍ അജിത് പവാറും ജാതി സെൻസസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിഹാർ മാതൃകയിൽ ജാതി സെൻസസ് വേണമെന്നായിരുന്നു ബിജെപി–ശിവസേന സർക്കാരിനോട് പവാറിന്റെ ആവശ്യം. എന്‍സിപി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറും ജാതി സെൻസസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സാമൂഹിക തുല്യത ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഇത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കഴി​ഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞത്.

∙ എന്തിനാണ് ജാതി സെൻസസ്, അടുത്ത സെൻസസ് എന്നാണ്?

ഇന്ത്യയിൽ ജാതി എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തെ വിഭവങ്ങൾ തുല്യമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും ജാതി മൂലം സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലുണ്ടാകുന്ന അസമത്വം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇതിന്റെ കണക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത്, സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണനകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും കണക്കുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നർഥം. 2011 ലാണ് ഏറ്റവുെമാടുവിൽ രാജ്യത്ത് സെൻസസ് നടന്നത്. 2021 ലായിരുന്നു അടുത്ത െസൻസസ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. കോവിഡ് കാരണം അതു നടന്നില്ല. അടുത്ത സെൻസസ് എന്നു നടക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുമില്ല.

Show more Show more

1951 മുതൽ 2011 വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള സെൻസസിൽ ജാതി സംബന്ധിച്ച് പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം അനുവദിച്ചാൽ ഒബിസി സമുദായത്തിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറവാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യം. 50% ന് മുകളിൽ സംവരണം പാടില്ല എന്നാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനു ശേഷം പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സംവരണം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അതൊന്നും സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലെ 50% എന്നത് മാറ്റണമെന്നും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്നും നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Show more Show more

ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മുന്നാക്കക്കാർക്ക് 10% സംവരണം അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. ഇത് സുപ്രീം കോടതിയും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ജാതി സെൻസസോടെ ഇത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബിഹാറിൽ 63 ശതമാനമാണ് ഒബിസി വിഭാഗമെങ്കിലും അവർക്കുള്ള സംവരണം 27% മാത്രമാണ്. അതേ സമയം, 15.5% മാത്രമുള്ള മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 10% സംവരണം ശരിയല്ല എന്ന് ഇതിനകം തന്നെ വാദങ്ങൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ നിലവിലുള്ള സംവരണ അനുപാതം മാറ്റിത്തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന വാദം.

∙ ബിഹാറിൽ മുൻതൂക്കം പിന്നാക്ക, പട്ടിക ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക്

ബിഹാറിലെ ജാതി സെൻസസ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ജനസംഖ്യയുടെ 84% പിന്നാക്ക, പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരാണ് എന്നതാണ്. മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളാകട്ടെ വെറും 15.5 % മാത്രവും. ബിഹാറിലെ ജാതിക്കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒബിസി (Other Backward Class)– 27.13%, അതിപിന്നാക്കക്കാർ (Extremely Backward Class) (ഇബിസി) – 36%, പട്ടികജാതി – 19.7% എന്നിവയാണ് അതിൽ പ്രധാനം. 2023 ജനുവരി ഏഴിന് ആരംഭിച്ചതാണ് ജാതി സെൻസസ്. 2011ൽ അന്നത്തെ യുപിഎ സർക്കാർ ജാതി സെൻസസ് എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ കണക്കുകളിൽ പിശകുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് 38 ജില്ലകളിലായി 12.70 കോടിയാണ് ബിഹാറിലെ ജനസംഖ്യ.

ബിഹാറിലെ ജാതി സെൻസസിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വീടിന്റെ ചുവരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ. (PTI Photo)

∙ മന്ദിറിനെതിരെ മണ്ഡൽ, 2024 ൽ ജാതി പറയും

രാമജന്മഭൂമിയുമായി അഡ്വാനി മുന്നോട്ട് പോയ കാലത്താണ് മണ്ഡൽ വന്നതെങ്കിൽ, രാമക്ഷേത്രവുമായി മോദി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് ജാതി സെൻസസ് പുറത്തു വരുന്നത്. മുന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപിക്ക് ഒബിസി, പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നെത്തുകയായിരുന്നു ആവശ്യം. മണ്ഡൽ ഇതു തടഞ്ഞു. മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു മണ്ഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.

Show more Show more

2011 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 79.9% ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ. 2015–16ലെ ദേശീയ കുടുംബ, ആരോഗ്യ സർവേ അനുസരിച്ച് 45.7 % ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളാണ്. 22.2% പട്ടികജാതിക്കാരും 9.6% പട്ടികവർഗക്കാരും. മണ്ഡൽ കാല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമെന്നോണം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉദയം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ജെഡി(യു), ആർജെഡി, സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി ഇവയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. എന്നാൽ ബിജെപി പടിപടിയായി ശക്തിയാർജിക്കുകയും നേരത്തേ മുതൽ ഒപ്പമുള്ള മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളേയും തങ്ങളുടെ കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.

ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയവരെ ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിച്ച ശേഷം അകത്തേക്ക് വിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ. (Photo by DIPTENDU DUTTA / AFP)

യാദവർ പോലുള്ള പ്രബല ഒബിസി വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തി ചിതറിക്കിടക്കിടക്കുന്ന അസംഖ്യം ജാതികളെ ‘ഹിന്ദുക്കള്‍’ എന്നതിലേക്ക് ഒരുമിപ്പിച്ചതാണ് ബിജെപിയുടെ വലിയ വോട്ടുബാങ്കായി മാറിയത്. എൻഡിഎയ്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വിശാല കൂട്ടായ്മയായ ‘ഇന്ത്യ’ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ബിജെപി ആദ്യം പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയെങ്കിലും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ആയിരുന്നു വനിതാ സംവരണ ബിൽ. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സർക്കാരിന്റെ വനിതാ സംവരണം. എന്നാൽ മുൻ നിലപാടിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഒബിസി സംവരണം കൂടി വനിതാ സംവരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസ് ഒരു മുഴം നീട്ടിയെറിഞ്ഞിരുന്നു.

ഇത്തവണത്തെ ഊഴം വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേതാണ്. ജാതി സംവരണത്തിലൂടെ നിതീഷ് കുമാർ ഒരു ചുവടു മുന്നിൽ നടക്കുകയാണ്. ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യ മുന്നണി ആവിഷ്കരിക്കുക. നിലവിൽ തങ്ങളുടെ പ്രധാന വോട്ടുബാങ്കായ ഒബിസി വിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൂടെ നിർത്താൻ ബിജെപിയും ശ്രമിക്കും എന്നതുറപ്പ്.

English Summary : Implications of the Data from the Bihar Census on the Future of the Bihar and Indian Politics