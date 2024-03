കടയിൽനിന്നു സാധനം വാങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. 'ചേട്ടാ, പേയ്ടിഎം ഉണ്ടോ?' യുപിഐ ഉണ്ടോയെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിലും, പലരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് പേയ്ടിഎം തന്നെ. ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺപേയും നാട്ടിൽ വ്യാപകമാകുന്നതിനു മുൻപ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പേയ്ടിഎം ആയിരുന്നു. അത്രമേൽ ചിരപരിചിതമായൊരു ബ്രാൻഡ്. നെറ്റ്‌ബാങ്കിങ് ശക്തമായതിനു പിന്നാലെ, ഏതെങ്കിലുമൊരു തരത്തിൽ ഈ ബ്രാൻഡുമായി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇടപെടാത്തവർ അപൂർവമായിരിക്കും. യുപിഐ, വോലറ്റ്, ബാങ്ക്, എൻസിഎംസി കാർഡ്, പിഒഎസ് മെഷീൻ, ക്യുആർ, പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്‍വേ അങ്ങനെ എന്തിലുമേതിലും പേയ്ടിഎം ഉണ്ട്.



ഗൂഗിൾപേ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പോലും കടകളിൽ പണമടച്ചിരുന്നത് പേയ്ടിഎം ക്യുആർ സൗണ്ട്ബോക്സ് വഴിയായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പേയ്ടിഎം പേയ്മെന്റ്സ് ഗേറ്റ്‍വേ ആകാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ, കാർഡ് സ്വൈപ് ചെയ്തത് പേയ്ടിഎമിന്റെ പിഒഎസ് മെഷീനിലാകാം! എന്നാൽ കുറച്ചുനാളുകളായി പേയ്ടിഎമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഭൂരിഭാഗവും നെഗറ്റീവാണ്. ഒടുവിലത് 2024 ജനുവരിയിലെ റിസർ‌വ് ബാങ്കിന്റെ കർശന നടപടിയിൽ വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു. മാർച്ച് 15നു ശേഷം നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങളാണ് പേയ്ടിഎം ഉൽപന്നങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്നത്. പേയ്ടിഎം ഉൽപന്നങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആറു ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്.

പേയ്ടിഎമിന്റെ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാനറുകൾ. Photo By: X/PaytmBank

1. പേയ്ടിഎം ഫാസ്ടാഗ്

വാഹനങ്ങളിൽ പേയ്ടിഎം ഫാസ്ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ അതിലെ ബാലൻസ് തുക തീരും വരെ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് 15ന് മുൻപ് തന്നെ ഇത് റദ്ദാക്കി, റീഫണ്ട് വാങ്ങിയ ശേഷം മറ്റൊരു ബാങ്കിന്റെ ഫാസ്ടാഗ് വാങ്ങുക. മാർച്ച് 15 വരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്ടാഗിൽ പണം റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. 15 വരെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന തുക പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. 15ന് 2000 രൂപ നിങ്ങളുടെ ഫാസ്ടാഗിലുണ്ടെന്നു കരുതുക. സ്ഥിരമായി ടോൾ നൽകി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിവേഗം ഈ പണം തീരും.

അടിയന്തരമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെയാകും ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ ഫാസ്ടാഗ് ഉപയോഗശൂന്യമാവുക. അതേസമയം, വലപ്പോഴും മാത്രം ടോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല. സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ മാർച്ച് 15ന് മുൻപ് നിലവിലുള്ളത് റദ്ദാക്കി മറ്റൊരു ഫാസ്ടാഗ് എടുക്കുന്നതാവും ഉചിതം. രണ്ട് കോടിയോളം പേർ നിലവിൽ പേയ്ടിഎം ഫാസ്ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഫാസ്ടാഗ് നൽകാൻ അനുമതിയുള്ള ബാങ്കുകളുടെ പട്ടികയി‍ൽ നിന്ന് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി പേയ്ടിഎം പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

പേയ്ടിഎം ഫാസ്ടാഗ് ക്യാംപെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം. Photo By: X/PaytmBank

ഫാസ്ടാഗ് റദ്ദാക്കൽ ഇങ്ങനെ:

∙ ടോൾഫ്രീ നമ്പർ: പേയ്ടിഎമിലെ റജിസ്റ്റേഡ് ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് 1800–120–4210 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഫാസ്ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് നൽകാം. കോളിനു പിന്നാലെ ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് എസ്എംഎസ് ആയി ലഭിക്കും.

∙ പേയ്ടിഎം ആപ് വഴി: മുകളിലെ സേർച് ബാറിൽ 'Fastag' എന്ന് സേർച് ചെയ്യുക. താഴെക്കാണുന്ന 'മാനേജ് ഫാസ്ടാഗ്' തുറക്കുക. ഇതിൽ ഹെൽപ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിൽ 'Need help with non order related queries' നൽകുക. തുടർന്ന് വരുന്ന ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ 'I want to close my FASTag' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വാഹന റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകി കൺഫേം ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടപടി പൂർത്തിയാക്കാം.