തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ ബാറ്റില്ലാതെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടും ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പാർട്ടി അടിച്ചെടുത്തത് 93 സീറ്റുകൾ. ഇതോടെ പതിവുപോലെ കളികണ്ടിരുന്ന പട്ടാളത്തിന് കളത്തിലിറങ്ങി വിയർക്കേണ്ടി വന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നവാസ് ഷെരീഫിന് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലഭിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് എത്തി. മൂന്നു വട്ടം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ ഇളയ സഹോദരനും പിഎംഎൽ (എൻ) പ്രസിഡന്റുമായ ഷഹബാസ് നാഷനൽ അസംബ്ലിയിൽ നിന്നു 201 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണു പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കെത്തിയത്.

എഴുപത്തിരണ്ടുകാരനായ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് 336 അംഗങ്ങളുള്ള സഭയിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ (പിപിപി) സഹായത്തോടെ 201 അംഗ പിന്തുണ നേടി. ഷഹബാസ് ഷരീഫിന്റെ പാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ്–നവാസ് (പിഎംഎൽ–എൻ), ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ തെഹരീകെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ), ബിലാവൽ ഭൂട്ടോയുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (പിപിപി) എന്നിവയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന കക്ഷികൾ. ഇതിൽ 93 സീറ്റുകളോടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായിട്ടും ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പിടിഐക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫും സഹോദരൻ നവാസ് ഷെരീഫും (Photo by HANDOUT / PML-N / AFP)

നവാസ് ഷെരീഫ് എന്ന ജനപ്രിയനേതാവിന്റെ നിഴലായാണു രാഷ്ട്രീയക്കളത്തിലേക്ക് അനുജൻ ഷഹബാസിന്റെ രംഗപ്രവേശം. എന്നാൽ വ്യക്തതയുള്ള നയങ്ങളും വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളും മികച്ച നേതാവായി അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മൂന്ന് വട്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ കാൻസറിനെ വരെ അതിജീവിച്ച അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വഴിത്താരകളിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളോട് പോരാടിയാണ് മുന്നേറിയത്. നവാസിനൊപ്പം പട്ടാള അട്ടിമറിയിലൂടെ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിനൊപ്പം നാടുവിടേണ്ടി വന്നതും ശിക്ഷാകാലവും വിദേശവാസവും തിരിച്ചുവരവുമെല്ലാം ചരിത്രം. അഴിമതി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു.

നവാസ് ഷെരീഫ്, മകൾ മറിയം ഷെരീഫ്, ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് (Photo by PTI)

കവിതയോടും സാഹിത്യത്തോടുമുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രസിദ്ധനാണ് ഷഹബാസ്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ 23–ാം പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആദ്യം പാർലമെന്റിലെത്തിയ വേളയിൽ അത ഉൾ ഹഖ് ഖാസ്മി എന്ന പാക്കിസ്ഥാനി കവി രചിച്ച ‘ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാ അതിരുകളിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകണം’ (one must set himself free from all bounds of desires) എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഉറുദു കവിതയുടെ വരികളാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 2022 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2023 വരെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടർന്നു. രണ്ടാം തവണ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ആരാണ് ഷഹബാസ് ഷെരീഫ്? എന്താണ് പാക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഷെരീഫ് കുടുംബത്തിന്റെ സംഭാവന? അറിയാം വിശദമായി.

∙ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ മറക്കാത്ത കുടുംബം

1951 സെപ്റ്റംബർ 23ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിലാണു ഷഹബാസ് ഷെരീഫിന്റെ ജനനം. കശ്മീരിലെ ഇന്നത്തെ അനന്തനാഗ് ജില്ലയിൽ വേരുകളുള്ള ഷെരീഫ് കുടുംബം വർഷങ്ങളായി പഞ്ചാബിൽ താമസമുറപ്പിച്ചവരായിരുന്നു. പഞ്ചാബി മാതൃഭാഷയായ കശ്മീരി കുടുംബം, ഇന്ത്യ – പാക് വിഭജനത്തെ തുടർന്നാണ് അമൃത്‌സറിൽ നിന്ന് ലാഹോറിലെത്തുന്നത്. പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ചെറിയ സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറികളും മറ്റു വ്യവസായങ്ങളുമായി സമ്പന്നനായി. ആദ്യം പിതാവിനൊപ്പം ബിസിനസിലേക്കും പിന്നീട് സഹോദരൻ നവാസ് ഷെരീഫിനു പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും ഷഹബാസ് എത്തുകയായിരുന്നു.