∙ ‘ഫണ്ട് സർക്കാർ തരുമോ?’



തുടർന്നും ഔദ്യോഗികമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആർഡി ഓഫിസിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. പരിചയം കൂ‍ടുതൽ ദൃഢമായി. അക്കാലത്ത് മലയാള മനോരമയുടെ ശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് 14 ജില്ലകളിലായി 104 വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകുന്ന പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിർമിതി കേന്ദ്രയാണു വീടുകൾ നിർമിക്കുന്ന ഏജൻസി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുമതല സ്വാഭാവികമായും എനിക്കായിരുന്നു. നിർമിതി കേന്ദ്രയുടെ ചുമതല സബ് കലക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും.

യുവാവായ എൻജിനീയർ സുരേഷും കൂടി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ 24 വീടുകളാണ് ആ ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്. എല്ലാ രേഖകളും കണക്കുകളും അന്നു കംപ്യൂട്ടറിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹംതന്നെ വ്യക്തിപരമായി പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ വീടുകൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിർമിച്ചു, അതും വേഗത്തിൽ. ഒരിക്കൽ ആർ‍ഡി ഓഫിസിൽ ചെന്നപ്പോൾ പഴയ രേഖകളും പപ്പടം പോലെ പൊടിയുന്ന വസ്തുവിന്റെ സ്കെച്ചുകളും മറ്റും ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു.

ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത നൂറുകണക്കിനു രേഖകൾ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ‘തെന്നിപ്പോകില്ലേ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കും’ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ‍ൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൈകാതെ സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ് മെഷീനും ആർഡി ഓഫിസിലെത്തി! ‘ഇതിനൊക്കെ ഫണ്ട് സർക്കാർ തരുമോ’ എന്ന് സംശയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഴയ ചൊല്ലാണ് ആവർത്തിച്ചത്– if there is a will,there is a way.

∙ മാറാതെ ‘ഗ്യാനേഷ് ടച്ച്’



അടൂരിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥലം മാറിപ്പോയശേഷം കുറേ നാൾ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്യാനേഷിനു ശേഷം, രസികനായ ടെൻസിംഗ് അടൂർ ആർഡിഒയായി എത്തി. മലയാളികളെപ്പോലെ വൃത്തിയായി മലയാളം സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം. പത്രപ്രവർത്തകരുമായി നല്ല ബന്ധം അദ്ദേഹവും സൂക്ഷിച്ചു. സ്വദേശമായ സിക്കിമിലേയ്ക്ക് ബൈക്കിൽ പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് ഐഎഎസിൽനിന്ന് രാജിവച്ചു. 46–ാം വയസ്സിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് ഗ്യാനേഷ് എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടറുമായി. അക്കാലത്തൊരിക്കൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി മലയാള മനോരമ തൊഴിൽവീഥി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാംപിൽ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. കൂത്താട്ടുകുളം വരെയുള്ള കാർ യാത്രയിലാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ കാലം ഓർത്തു പറഞ്ഞത്. അവിഭക്ത ഉത്തർപ്രദേശിൽ പത്താംക്ലാസിലും പ്രീഡിഗിക്കും ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഏക വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പത്തുലക്ഷത്തോളം പേരാണത്രേ അന്ന് പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. അങ്ങനെ റാങ്കുകളുടെ വഴിയിലും ടി.എൻ. ശേഷന്റെ യഥാർഥ പിൻഗാമി. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായിരുന്ന (1990–96) ശേഷനുമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒട്ടേറെ ഒന്നാം റാങ്കുകൾ.

തിരുവനന്തപുരം വഴി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് റിപ്പോർട്ടറായി എത്തിയപ്പോൾ ഗ്യാനേഷും അവിടെയെത്തി. കൊച്ചി കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവിടെയും ‘ഗ്യാനേഷ് ടച്ച്’ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലാദ്യമായി കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിത്തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ്. മറ്റു നഗരസഭകൾ ‘പ്രാകൃത’മായ രീതിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ചില സ്ഥലത്ത് എ4 വലിപ്പത്തിലുള്ള റബർ സ്റ്റാംപ് പതിപ്പിച്ച് പൂരിപ്പിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിരുന്നതായി ഓർമിക്കുന്നു. കാണാൻതന്നെ മഹാ വൃത്തികേട്. തീയതികൾ ഒട്ടുംതന്നെ വ്യക്തവുമായിരുന്നില്ല.

മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ആയി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ഗ്യാനേഷ് കുമാർ (ചിത്രം:പിടിഐ) ∙ ശേഷന്റെ വഴിയേ ഗ്യാനേഷും



