ആദ്യം ചൈന, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ; എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനഡയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ സംഘർഷം? എന്താണ് അമേരിക്കൻ മൗനത്തിനു പിന്നിൽ?

വെയ് ഹു എന്ന 57 വയസ്സുകാരനെ 2021 ജൂലൈയിൽ കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലുള്ള വസതിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും വിമർശകൻ കൂടിയായിരുന്നു ചൈനീസ് വംശജനായ വെയ് ഹു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചൈനയുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ മരണം പുനരന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് റോയൽ കനേഡിയൻ മൗണ്ട‍ഡ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ.

ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുന്നേ ചൈനയുമായി ‘ഉടക്കിയ’ രാജ്യമാണ് കാനഡ. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു എന്നും ചൈനയാണ് അതിൽ പ്രധാനി എന്നുമുള്ള വാദം കാനഡയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രഖ്യാപിത ‘ഭീഷണി’യായി കാനഡ കാണുന്നതും ചൈനയെയാണ്. അതിനിടെയാണ്, സെപ്റ്റംബർ 18ന് കനേഡിയൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തെത്തുടർന്നു ഇന്ത്യ–കാനഡ ബന്ധം വഷളാകുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴും പൂർവസ്ഥിതിയിലായിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നതിനെ വളരെ താൽപര്യത്തോടെയാണു കാണുന്നതെന്ന് കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാർ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വസ്തുതകളും ലഭ്യമാക്കിയെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ട്രൂഡോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ പുറത്താക്കിയും യാത്രാ നിരോധനവും വീസ നിയന്ത്രണവും അടക്കമുള്ളവ ഏർപ്പെടുത്തിയും വ്യാപാരചർച്ച നിർത്തിവച്ചുമുള്ള ‘സംഘർഷം’ തുടരുമ്പോഴും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനഡ ഈ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്? ഈ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് യുഎസിന്റെ പങ്ക്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ വിഘടനവാദികളും സംഘടനകളും കാനഡ താവളമാക്കുന്നത്?

∙ ‘അതല്ല ഇന്ത്യൻ നയം’, എവിടെയും തൊടാതെ യുഎസ്

ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദി ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാറിനെ കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിൽ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു ട്രൂഡോയുടെ ആരോപണം. പിന്നാലെ ‘റോ’യുടെ ഭാഗമായിരുന്ന പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടനടി ഇന്ത്യയും പ്രതികരിച്ചു. ആരോപണം കയ്യോടെ തള്ളി. പിന്നാലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ പുറത്താക്കുക മാത്രമല്ല, കനേഡിയൻ പൗരന്മാർക്ക് വീസയും നിഷേധിച്ചു. ‘സൂക്ഷിക്കണ’മെന്ന് കാനഡയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. ഇന്ത്യൻ ഇടപെടലിൽ തെളിവുണ്ടെന്ന വാദത്തിൽ കാനഡ അസംബന്ധമാണ് പറയുന്നതെന്നും നിജ്ജാറിന്റെ കൊലപാതകം ഇന്ത്യൻ നയമല്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കറും വ്യക്തമാക്കി.

കാനഡ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനയുമായും ഇന്ത്യയുമായും സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നതിന് വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനം യുഎസിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. മൂന്നു വശവും സമുദ്രവും ഒരു ഭാഗം യുഎസുമായി അതിർത്തിയുമുള്ള കാനഡയ്ക്ക് കാര്യമായ സൈനിക ബലമില്ല. യുഎസിന്റെ ബലത്തിലാണ് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ. അതിനാൽ യുഎസിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞു മാത്രമേ കാനഡയ്ക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാനാവൂ. എന്നാൽ യുഎസിനാകട്ടെ, ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഇൻഡോ – പസിഫിക് മേഖലയിലെ കുന്തമുനയായ ഇന്ത്യയെ വെറുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാണെന്നും യുഎസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ യുഎസിന്റെ ബലത്തിലാണ് കാനഡ ഈ ‘കളികൾ’ കളിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയും തൊടാതെ നിൽക്കുകയാണ് യുഎസ് ചെയ്യുന്നത്. യുഎസിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് കാനഡ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനയും ആരോപിക്കുന്നു.

∙ വ്യക്തമായ പദ്ധതി, ഉതിർ‌ത്തത് 50 വെടി, കൊണ്ടത് 34 എണ്ണം

ഇതിനിടെ, നിജ്ജാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്തു വന്നു. ബ്രട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലെ സറെയിൽ ഗുരുദ്വാരയ്ക്കു പുറത്തുവച്ച‌ു നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സുരക്ഷാ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കൊലപാതകത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ആറു പേരും രണ്ട് വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഡിയോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധിച്ചു.

90 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത് നിജ്ജാറിന്റെ ചാരനിറത്തിലുള്ള പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നതോടെയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നീളമുള്ള ഒരു വെള്ള കാർ ട്രക്കിനു തൊട്ടടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ഇത് ട്രക്കിന് സമാന്തരമായി ഓടുന്നു. ഇരുവാഹനങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട്. അപകട സൂചന ലഭിച്ചതിനാലാകാം നിജ്ജാർ ട്രക്കിന്റെ വേഗം കൂട്ടി. ഉടൻ കാറിന്റെ വേഗവും കൂടി. പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തിനു പുറത്തേക്കുള്ള കവാടം എത്തിയപ്പോഴേക്കും കാർ മുന്നിൽ കയറി ട്രക്കിനു കുറുകെയായി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു.

ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറവിൽ നിന്നു മുഖംമൂടി ധരിച്ച രണ്ടു പേർ ട്രക്കിനു നേരെയെത്തി. ഇരുവരും ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിലേക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നു. പിന്നീട് മാലപ്പടക്കം പോലെ വെടിപൊട്ടുന്നു. ഈ സമയം ട്രക്കിനെ തടഞ്ഞിട്ടിരുന്ന കാർ മുന്നോട്ടു ഓടിച്ചു പോയി. വെടിയുതിർത്ത രണ്ടു പേരും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ഓടി. ഗുരുദ്വാരയിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനായ ഭൂപീന്ദർജിത് സിങ്, ഏകദേശം 100 മീറ്റർ അകലെ സോക്കർ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യം കരുതിയത് പടക്കം പൊട്ടുന്നതായാണ്. എന്നാൽ വെടിയൊച്ചയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു.

നിജ്ജാറിന്റെ മരണത്തിന്റെ ആദ്യ സാക്ഷിയും ഭൂപീന്ദർജിത് സിങ് ആണ്. അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോഴേക്കും നിജ്ജാറിന്റെ ശ്വാസം നിലച്ചിരുന്നു. കൊലപാതകികൾ അൻപതോളം വെടിയുണ്ടകൾ ഉതിർത്തതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. ഇതിൽ 34 എണ്ണം നിജ്ജാറിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ചു. ട്രക്കിന്റെ മുൻഭാഗം മുഴുവൻ രക്തവും തകർന്ന ഗ്ലാസുകളും ആയിരുന്നു. നിലത്ത് വെടിയുണ്ടകൾ ചിതറിക്കിടന്നു.

സോക്കർ കളിക്കുകയായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും അപ്പോഴേക്കും ഓടിയെത്തി. അവരിൽ ഒരാളായ മൽകിത് സിങ് തോക്കുധാരികളായ അക്രമികളുടെ പിന്നാലെയോടി. തോക്കുധാരികൾ അടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. മൽകിത് സിങ് പിന്നാലെയും. ഒരാൾക്ക് അഞ്ചടിയിലധികം ഉയരവും വണ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സിഖ് തലപ്പാവ് ധരിച്ചിരുന്നു. മറ്റെയാൾ മെലിഞ്ഞതും. താടിയുള്ള മുഖത്ത് മുഖംമൂടികൾ വച്ചിരുന്നു. പാർക്കിനു പുറത്ത് അവരെ കാത്തു മറ്റൊരു കാർ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരാൾ മൽകിത് സിങ്ങിനു നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടി. മൽകിത് സിങ് ഭയന്ന് ഓട്ടം നിർത്തി. തോക്കുധാരികൾ കാറിൽ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു. കാറിനുള്ളിൽ മൂന്നു പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് മൽകിത് സിങ്ങിനെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.

∙ അന്ന് താൽപര്യമില്ല, ഇന്ന് കാര്യമില്ലാതെ പ്രകോപനം

രാത്രി 8.27ന് ആണ് വെടിവയ്‌പ് സംബന്ധിച്ച ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. പൊലീസ് എത്താൻ ഏകദേശം 12 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുത്തതായി ദൃക്‌സാക്ഷികൾ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. റോയൽ കനേഡിയൻ മൗണ്ടഡ് പൊലീസിനായിരുന്നു (ആർസിഎംപി) അന്വേഷണ ചുമതല. തോക്കു ധാരികളെ തിരിച്ചറിയാൻ അവർ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു. കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടു കാറുകളിൽ ഒന്ന് 2008 മോഡൽ സിൽവർ ടൊയോട്ടയാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിജ്ജാർ കനേഡിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴികൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിജ്ജാറിന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുള്ള കാര്യമാണോ ഏജൻസികൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചത്? എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷണമൊന്നും നൽകിയില്ല? കൊലപാതകം നടന്ന അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ല എന്നതും പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന കാര്യമാണ്. ആര് അന്വേഷിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചു ലോക്കൽ പൊലീസും ആർസിഎംപിയും തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നിരുന്നതായി പോലും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.

മാത്രമല്ല, സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ മൊഴി കാര്യമായി എടുത്തിട്ടില്ല. അക്രമികൾ രക്ഷപ്പെട്ട റോഡിലെ വ്യാപാരികളോടൊന്നും പൊലീസ് ഇതേവരെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വെടിവയ്പ് നടത്തിയ രണ്ടു പേരെയും കാറും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്നു പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചതു പോലും ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ്. പൊലീസിന്റെ ഈ തണുപ്പൻ അന്വേഷണത്തിൽ സിഖ് സമൂഹത്തിന് ഏറെ അമർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു.

∙ ചൈനീസ് വല കാനഡയ്ക്ക് മേലും

യുഎസും യൂറോപ്പുമടങ്ങുന്ന പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കൂടിച്ചേരലാണ് കാനഡ എന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തിനുള്ള വിശേഷണം. എന്നാൽ ആ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കാനഡയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വിദേശനയമോ സ്വന്തം നിലയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ആലോചനകളോ ഒന്നുമില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങൾ സ്വന്തം പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കാനഡയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ കൈകടത്തുന്നതായുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആക്ഷേപവും ഇതിനിടെ ഉയർന്നു.

ചൈനയെ മുൻ നിർത്തി തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. കാനഡയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചൈന ഇടപെടുന്നു എന്ന ആരോപണമുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് കാനഡയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ചൈനീസ് വിമതരെയും മറ്റും വേട്ടയാടുന്ന ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ ‘ഓപറേഷൻ ഫോക്സ് ഹണ്ടി’ന് ഇരയാകുന്നവർ‌. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച വെയ് ഹു ഇത്തരത്തിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ ആളാണ്.

2015 മുതലെങ്കിലും ചൈനയുമായുള്ള കാനഡയുടെ ബന്ധം മുഷിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. വിവിധ അറസ്റ്റുകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നു. ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലെ ചൈനയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായ ഹുവാവെയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറെ 2018ൽ അമേരിക്കൻ വാറന്റ് അനുസരിച്ച് കാനഡ അറസ്റ്റ് െചയ്തതോടെ ബന്ധം അടിമുടി വഷളായി. പകരമായി മുൻ കനേഡിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ മൈക്കൽ കോവറിഗ്, ഉത്തര കൊറിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കനേഡിയൻ കൻസൽട്ടന്റ് മൈക്കൽ സ്പാവോർ എന്നിവരെ ‘ചാരവൃത്തി’ ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത‌ുകൊണ്ടാണ് ചൈന പകരം വീട്ടിയത്. ഒടുവിൽ അമേരിക്കൻ ഇടപെടലിലെ തുടർന്ന് ഇരുപക്ഷവും അറസ്റ്റിലായവരെ വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ചൈനയ്ക്കു പുറമേ ഇന്ത്യയും കാനഡയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നെന്നും ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾ കാനഡയിലെത്തി കൊലപാതകം നടത്തിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉയർത്തിയതോടെ ട്രൂഡോ പ്രതിരോധത്തിലായി. ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന മട്ടിലായി പ്രതിപക്ഷ പരിഹാസങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ജി20 യോഗത്തിൽ അപമാനിതനായി എന്ന ആക്ഷേപവും കൂടി വന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ട്രൂഡോ പാർലമെന്റിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതും അതുവഴി പ്രതിപക്ഷത്തെ നിശബ്ദരാക്കാനും കാനഡയിലെ നിർണായകമായ സിഖ് സമൂഹത്തെ കൂടെ നിർത്താനും ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രൂഡോയ്ക്കും ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം അതു യുഎസിന്റെ താൽപര്യത്തിന് എതിരാണെന്നതു തന്നെ.

∙ എല്ലാ വിഘടനവാദികൾക്കും അഭയം

നിലവിൽ തീവ്രവാദികളുടെ വളർത്തുകേന്ദ്രം എന്നൊരു പഴി കാനഡയ്ക്കുണ്ട്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും വിഘടനവാദികളുടെ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് കാനഡ. ഇന്ത്യ, ചൈന, സൗദി, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാനഡ തലവേദനയാണ്. ഏതു വിഘടനവാദിയെയും കുറ്റവാളിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് മടിയുമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നിജ്ജാറിന്റെ കാര്യം തന്നെയെടുക്കാം. 1997ൽ കാനഡയിലേക്കു കുടിയേറിയ നിജ്ജാർ സിഖുകാർക്ക് സ്വതന്ത്ര രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഖലിസ്ഥാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു.

കാനഡയിലിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും പണം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആരോപിക്കുകയും ഭീകരവാദിയായി മുദ്ര കുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയിൽ തന്നെയാണ് യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ കാനഡ നിജ്ജാറിനു പൗരത്വം നൽകിയത്. ലോക പൊലീസ് കളിക്കുന്ന യുഎസ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക പതിവാണ്. അത്തരത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ദുർബപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യുഎസിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെയാണോ കാനഡ ഭീകരർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നതെന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയമുണ്ട്.

കാരണം ആഗോള ഭീകരതയ്ക്ക് എതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന യുഎസ്, ഭീകരർക്കു പിന്തുണ നൽകിയാൽ അതു പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കും. എന്നാൽ കാനഡയിൽ ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പ്രതിച്ഛായ പോകുകയുമില്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പിന്നാമ്പുറ കരുക്കൾ നീക്കുകയും ചെയ്യാം. നിജ്ജാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയേറെ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയിട്ടും സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായ വിഘടനവാദം പാടില്ല എന്ന് ട്രൂഡോ ഖലിസ്ഥാൻവാദികളോട് പറയുന്നുമില്ല. കാനഡയോട് തീവ്രവാദികൾക്കു പിന്തുണ നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് യുഎസ് പറയുന്നില്ല.

∙ യുഎസ് പോകാത്ത നാടില്ല, ചെയ്യാത്ത കൊലപാതകങ്ങളില്ല

ആഗോള ഭീകര വേട്ട എന്ന പേരിൽ രാജ്യാതർത്തി കടന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും യുഎസ് ആണ് മുൻപന്തിയിൽ. ഇറാഖ്, അഫ്ഗാൻ ആക്രമണവും പാക്കിസ്ഥാനിൽ എത്തി ഒസാമ ബിൻലാദനെ കൊന്നതും മാത്രമല്ല അതിനു ശേഷവും അവർ ഇതാവർത്തിക്കുന്നു. 2020 പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ലോക സമാധാനത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ സംഭവമാണ് ഇറാനിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോസ്ഥരിലൊരാളായ ലഫ്. ജനറൽ ഖാസെം സുലെമാനി വധം. ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം എത്തിയതായിരുന്നു സുലെമാനി.

എന്നാൽ ബഗ്ദാദിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ‍‍ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലൂടെ യുഎസ് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇറാനിലെ ശക്തനായ സേനാ കമാൻഡർ എന്നതിനു പുറമേ മധ്യ, പൂർവ ദേശത്തെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തിയുമായിരുന്നു സുലെമാനി. ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് യുഎസ് – ഇറാൻ ശത്രുത വർധിച്ചതോടെ സുലെമാനി അമേരിക്കയുടെ കണ്ണിലെ കരടായി. സുലെമാനി വധം ഇറാനെതിരെയുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. ഇറാഖും റഷ്യയും യുഎസിന് എതിരെ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. തിരിച്ചടിയായി ഇറാഖിലുള്ള യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിനു നേർക്ക് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു ഇറാനിയൻ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫക്രിസാദേഹിന്റെത്. 2020ന്റെ അവസാനമായിരുന്നു ഇത്. ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ പദ്ധതി തലവനും പ്രമുഖ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഫക്രിസാദേഹിനെട്രക്കിനു പിന്നിൽ ഘടിപ്പിച്ച വിദൂര നിയന്ത്രിത തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു വധിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ തന്നെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഇസ്രയേലിന് എതിരെയാണ് ഇറാൻ ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരോപിച്ചത്.

