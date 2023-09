ആ ഇടതു പ്രതിച്ഛായ ഇന്നെവിടെപ്പോയി? എന്താണ് പുതുപ്പള്ളിയില്‍ യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ച ‘എനർജി ബൂസ്റ്റർ’

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മരിച്ച് 22–ാം ദിവസമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെച്ചൊല്ലി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പലതും പരന്നപ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഇറക്കി; ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. എതിർപക്ഷത്ത് ജെയ്ക് സി.തോമസ് കൂടി സ്ഥാനാർഥിയായി വന്നതോടെ ആരു ജയിച്ചാലും പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചരിത്രമാവും എന്ന നിലയിലായി കാര്യങ്ങൾ. അച്ഛനോടും മകനോടും മത്സരിക്കുന്നു എന്നതിനൊപ്പംതന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനായിരത്തിൽ താഴെയെത്തിച്ച ആൾ കൂടിയായിരുന്നു ജെയ്ക്.

പുതുപ്പള്ളിയുടെ വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷവും മറികടന്നാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ജയം. ‘ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഫാക്ടർ’ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാലും അത് മാത്രമാണോ ഇത്ര ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിനു പിന്നിൽ? ബിജെപി വോട്ടുകൾ മറിച്ചു എന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ആരോപണം. പക്ഷേ, സിപിഎമ്മിന് ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ബൂത്തുകളിൽ പോലും ജെയ്ക്കിന് ലീഡ് നേടാനായില്ല എന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഭൂരിപക്ഷം ഉയർത്തിയുള്ള യുഡിഎഫിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ വിജയം യുഡിഎഫിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കും?

∙ രണ്ട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും റെക്കോർഡ് വിജയം

‘എൽഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും’ എന്നായിരുന്നു 2016 ലെ എൽഡിഎഫിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ടാഗ്‌ലൈൻ. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തുമ്പോൾ അത്, ‘ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്’ എന്നതിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഒരിക്കലും കാണാത്ത തരത്തിൽ തുടർഭരണം നേടിയാണ് ആ ടാഗ്‌ലൈൻ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് എൽഡിഎഫ് തെളിയിച്ചതും.

പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ. (ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ)

99 സീറ്റുകളുമായി അധികാരത്തിലെത്തിയ എൽഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നതു പക്ഷേ, രണ്ട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ. കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ രണ്ടും നേടുമെന്ന് സിപിഎം വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം കുത്തനെ ഉയർത്തിയാണ് കോൺഗ്രസ് അതിന് മറുപടി നൽകിയത്.

മത്സരം നടന്നതു രണ്ടും പരമ്പരാഗത കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ. തൃക്കാക്കരയിൽ പി.ടി.തോമസും പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും വലിയ ജനസമ്മതിയും സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കൾ. രണ്ടിടത്തും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളായി വന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളും. ഇക്കാരണങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുതന്നെ കരുതാം.

പക്ഷേ, സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലാണ് ഈ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് രണ്ടിടത്തും സിപിഎം ആവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഉമ തോമസും ചാണ്ടി ഉമ്മനും വിജയിച്ചു കയറുമ്പോൾ, ഇത് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽതന്നെയാണെന്ന് യുഡിഎഫും ആവർത്തിക്കുന്നു.

തൃക്കാക്കരയിൽ പി.ടി.തോമസ് 2021 ൽ ജയിച്ചത് 14,329 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു. 2022 ൽ, പി.ടി.തോമസിന്റെ മരണശേഷമുണ്ടായ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ എംഎൽഎമാർ മിക്കവരും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെ തൃക്കാക്കരയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്തായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് പ്രചരണം.

തൃക്കാക്കര നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഉമ തോമസ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിനു പുറത്തെത്തി പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. (ഫയൽ ചിത്രം ∙ മനോരമ)

ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായി. പക്ഷേ, ഫലം വന്നപ്പോൾ ഉമ തോമസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 25,016 ആയി ഉയർന്നു. പുതുപ്പള്ളിയിൽ വികസനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർത്താണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വിജയിച്ചു കയറിയത്. സഹതാപം എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞൊഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ ഭരണപക്ഷത്തിന് ഈ വിജയങ്ങളെ?

∙ യുഡിഎഫിന് കിട്ടിയ ‘എനർജി ബൂസ്റ്റർ’

2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുതന്നെ യുഡിഎഫ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു. പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ സമരപരമ്പരകൾ തന്നെ അരങ്ങേറി. പക്ഷേ, ഇതൊന്നും വോട്ടാക്കാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞതുമില്ല. പാർട്ടിയിലെ അനൈക്യം, സീറ്റ് നിർണയത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, തുടർഭരണം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വെറും 41 സീറ്റ് എന്നതിലേക്ക് യുഡിഎഫിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു.

ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് എടുത്ത നിലപാടുകൾ അവർക്കുതന്നെ തിരിച്ചടിയാവുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഇതോടൊപ്പമായിരുന്നു കോവിഡ്‌കാലത്ത് കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയുള്ള ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങൾ. 2021ലെ പരാജയത്തിനു ശേഷം കോൺഗ്രസിലെ അനൈക്യം വിള്ളലുകളോടെ തുടരുകയും ചെയ്തു.

തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഉമ തോമസ് വി‍‍ജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം (ഫയൽ ചിത്രം ∙ മനോരമ)

അവിടെനിന്ന് എല്ലാ വിയോജിപ്പുകളും മാറ്റിവച്ച് യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മാറുന്നത് തൃക്കാക്കരയിൽ കേരളം കണ്ടു. തൃക്കാക്കര പിടിച്ചെടുത്ത് നിയമസഭയിൽ സെഞ്ചുറി അടിക്കും എന്ന എൽഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപനം, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഉണർത്താൻ പോന്നതായിരുന്നു. ‘‘എൽഡിഎഫിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് കൈവന്ന ഭാഗ്യമാണിത്’’ എന്ന പിണറായി വിജയന്റെ പരാമർശം ഒരുപക്ഷേ, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വൈകാരികതയെക്കൂടി സ്പർശിച്ചുകാണണം.

തൃക്കാക്കരയിലെ വിജയം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മാസമാകുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മുതലിങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയിടത്തെല്ലാം ആൾക്കടലിരമ്പിയ ആ യാത്ര കേരളത്തിൽ ‘കോൺഗ്രസ് ജോഡോ’ യാത്ര കൂടി ആയിരുന്നു.

പുതുപ്പള്ളിയിലും മത്സരത്തെ യുഡിഎഫ് നേരിട്ടത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ്. തൃക്കാക്കരയിലെ പ്രവർത്തനം നൽകിയ പാഠങ്ങളും ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ബാക്കി വച്ച ആവേശവും ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വൈകാരികതയുമായിരിക്കണം പ്രവർത്തകരെ ചുവട് ഇടറാതെ നടത്തിച്ചത്. എൽഡിഎഫിന് തുടർഭരണം കിട്ടിയ 2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, 9044 വോട്ടിനാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ജയിച്ചത്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും മുൻമന്ത്രി കെ.സി.ജോസഫിനുമൊപ്പം ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. (ഫയൽ ചിത്രം ∙ മനോരമ)

അതേ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനിപ്പുറം 37,719 വോട്ടിന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്കും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ്. അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ സീറ്റ് പങ്ക് വയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിൽ മത്സരിക്കട്ടെ എന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണിയുടെയും തീരുമാനം.

∙ ജയിച്ച സമയത്തെ പ്രതിച്ഛായ ഇപ്പോഴില്ല

2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർഭരണത്തിലേക്ക് എൽഡിഎഫിനെ നയിച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ദുരന്തസമയങ്ങളിൽ താങ്ങും തണലുമായി സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിശ്വാസമാണ്. നിപ, ആവർത്തിച്ചു വന്ന മഹാ പ്രളയങ്ങൾ, കോവിഡ് എന്നിവയിലെല്ലാം ആ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിനു പോലും മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇടതു സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം.

സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണമയയ്ക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ പോലും ആളുകളോട് പറഞ്ഞു. ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം, ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ.കെ.ശൈലജ ലോക മാധ്യമങ്ങളിൽതന്നെ ഇടം തേടി.

പക്ഷേ, കോവിഡ്‌കാലത്ത് പിപിഇ കിറ്റ് വാങ്ങിയതിലും മരണസംഖ്യ പൂഴ്ത്തിവച്ചതിലും ഉള്ള തട്ടിപ്പുകൾ പിന്നീട് പുറത്തുവന്നു. കോവിഡ്‌കാലത്ത് സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക മരണക്കണക്കുകൾ പൊള്ളയായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തെതന്നെ സംശയ നിഴലിലാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. (ഫയൽ ചിത്രം: പിടിഐ)

രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് രണ്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സർവ മേഖലകളെയും ബാധിച്ചു. കിറ്റ് കൊടുത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നവരെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പുച്ഛിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണക്കാരന് അത് എത്രത്തോളം സഹായകരമായിരുന്നു എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞവരാണ് സിപിഎം. പക്ഷേ 2023ൽ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിനു മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. അതുതന്നെ സമയത്തിനു കൊടുത്തുതീർക്കാനും സാധിച്ചില്ല.

സ്പെഷൽ ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകർ, പാചകത്തൊഴിലാളികൾ, കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗം ശമ്പളത്തിനു വേണ്ടി സർക്കാരിന് മുന്നിൽ യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. ‘ശമ്പളരഹിത സേവനം 41–ാം ദിനം’ എന്ന് യൂണിഫോമിൽ ബാഡ്ജ് കുത്തിയ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരിയെ സ്ഥലംമാറ്റിയാണ് അന്ന് സർക്കാർ ‘നിലപാട്’ വ്യക്തമാക്കിയത്.

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വകയിൽ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർക്കു മാത്രം സർക്കാർ കൊടുക്കാനുള്ളത് 130 കോടിയാണ്. ആശ്വാസ കിരണം, സ്നേഹപൂർവം, സ്നേഹസ്പർശം ഉൾപ്പെടെ സാമൂഹികക്ഷേമ പദ്ധതികളെല്ലാം ഇക്കാലയളവിനിടെ മുടങ്ങി.

സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികൾ, പുതിയ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചർച്ചയാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും താഴേത്തട്ടിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാനും ജനങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തിയെ മറികടക്കാനും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർതന്നെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി.

ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു (ഫയൽ ചിത്രം)

സർക്കാർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെ നീന്തൽക്കുളം, വിദേശയാത്രകൾ, ഹെലികോപ്ടർ വാടക തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ചെലവാക്കുന്ന തുക പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകലുന്നുവെന്ന വിമർശനം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽതന്നെ ഉയരുകയും ചെയ്തു.

∙ ‘മന്ത്രിയായാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ?’

പുതുപ്പള്ളിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ എത്തിയ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജെയ്ക് സി.തോമസിനോട് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സ്നേഹത്തോടെ അടുത്തു നിർത്തി ചോദിച്ച ചോദ്യമിങ്ങനെ– ‘‘ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടേയും ഒരു കടലാസും വേണ്ടായിരുന്നു.

അത് മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ പോലും. ആർക്കും എപ്പഴും കേറിച്ചെല്ലാം. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. വോട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. ജയിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ജെയ്ക്കിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ?’’. ‘‘എന്നെക്കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ’’ എന്നായിരുന്നു ജെയ്ക്കിന്റെ മറുപടി.

ജെയ്ക്ക് സി.തോമസ് (ഫയൽ ചിത്രം: റിജോ ജോസഫ് ∙ മനോരമ)

ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും എപ്പോഴും കയറിച്ചെല്ലാവുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു. പുതുപ്പള്ളി കണ്ടു ശീലിച്ച ജനപ്രതിനിധിയുടെ സ്വഭാവം അതാണ്. അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന പാർട്ടിക്കെതിരെ വോട്ട് ചോദിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് നേരിട്ട ഒരു പ്രധാന ചോദ്യവും അതാണ്.

വിജയി തങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ സമീപിക്കാവുന്ന ആളായിരിക്കും എന്നത്. ആ ചോദ്യം ചെന്നുനിൽക്കുന്നതാവട്ടെ സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിലുമാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മൈക്കിൽനിന്ന് ശബ്ദം ഉയർന്നതിനെതിരെ നടപടി എടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പുതുപ്പള്ളിയുടെ ശീലത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അപരിചിതമായിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രയുടെ പേരിൽ കടുത്ത ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും കറുത്ത ഷർട്ട് ധരിച്ചവരെ വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പാർട്ടി എത്രത്തോളം ന്യായീകരിച്ചാലും താഴേത്തട്ടിൽ അതിന്റെ അലയൊലികൾ ഉണ്ടെന്നുതന്നെ വേണം കരുതാൻ.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം. (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

മന്ത്രി പി.രാജീവിനെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പൊലീസ് നോക്കിനിൽക്കെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കൊല്ലത്ത് തല്ലിച്ചതച്ചത് 2023 ജനുവരിയിലാണ്. പ്രതികൾ ഒളിവിലാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ വേദികളിൽ അവർ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് ജനം കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരുടെ മറുപടി.

∙ പൊലീസ് വഴി വന്ന ചീത്തപ്പേര്

2016 മുതൽ 2023 വരെ നീളുന്ന ഭരണ കാലയളവിൽ എൽഡിഎഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്തപ്പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പേരിലാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം സിപിഎം വിമർശകരിൽനിന്നു മാത്രമല്ല പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ‌നിന്നു തന്നെ വന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗ്രോ വാസുവിന്റെ അറസ്റ്റും ജയിൽ വാസവും പോലും സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

സമരങ്ങളെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും പിന്തുണച്ചിരുന്ന അതേ സർക്കാർ സമരങ്ങൾക്ക് എതിരാവുന്നു എന്നതും സർക്കാർ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതും സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് വീഴ്ചകളെയും പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ, കേരളത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം പ്രതിപക്ഷം കാര്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.

∙ മയപ്പെടുത്തിയ സാമുദായിക നിലപാട്

ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ യുഡിഎഫിന്റെ പ്രധാന വിജയ കാരണം എന്ന് വാദിക്കാമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിലെ വർധന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിലെ സർക്കാരിനോടുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് അതെന്നാണ്. 2021 ൽ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു സിപിഎം. അതേസമയം മുന്നാക്ക സംവണ ബിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റു സമുദായങ്ങളെയും ഒപ്പം നിർത്തി. ആരേയും പിണക്കാത്ത നയമായിരുന്നു അതെങ്കിൽ നിലവിൽ ആ പ്രതിച്ഛായയിലും കോട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്.

പുതുപ്പള്ളിയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജെയ്ക് സി.തോമസിന്റെ പ്രചാരണപരിപാടിയിൽ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

‘‘സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരോട് ആദർശത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, ആ സീറ്റങ്ങ് പോട്ടെന്നു വയ്ക്കും സിപിഎം’’ എന്ന് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ആവർത്തിച്ചിരുന്ന ജെയ്ക്കിനെക്കൊണ്ട് ആ നിലപാട് തിരുത്തിപറയിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാവട്ടെ, ആദർശപരമായി പാർട്ടിയെ പിന്തുടരുന്നവരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടുമായി. പഴയ പരാമർശവും തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്തെ നിലപാട് മാറ്റവും ജെയ്ക്കിനെ കാലങ്ങളോളം പിന്തുടരുമെന്നുറപ്പ്.

∙ യുഡിഎഫിന് ചെറുപ്പം

യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ജയിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷത്തെ യുവനിരയിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി വരികയാണ്. മുൻപില്ലാത്തവിധം അക്രമണോത്സുകമായി സർക്കാരിനെ, സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം വിമർശിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആ സമരങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പം നിലനിർത്താൻ ഈ വിജയം സഹായിച്ചേക്കും.

അസുഖം മൂലം അവശനായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടതു മൂലം 2016–21 കാലയളവിന്റെ അവസാനം മുതൽത്തന്നെ നിയമസഭയിൽ അധികം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. നിയമസഭയിൽ കുറേ നാളുകളായി നിശബ്ദ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരമായി റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പുതുപ്പള്ളിയുടെ ശബ്ദമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തുകയാണ്.

പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ചാണ്ടി ഉമ്മനൊപ്പം ചിത്രം പകർത്തുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ. (ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ)

പുതുപ്പള്ളിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം, കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ വിജയമല്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വൈകാരികത കൂടി അതിന് പിന്നിലുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ 2011 ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം പതിനായിരത്തിൽ താഴെയാക്കിയ പുതുപ്പള്ളി ഇത്തവണ അത് 37,000 കടത്തിയതിനു പിന്നിൽ ഭരണ വിരുദ്ധവികാരം ഉണ്ടെന്ന വാദം യുഡിഎഫ് ക്യാംപിന്റെ ആവേശം നിലനിർത്തുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.

ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്ന പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരവും ചാണ്ടി ഉമ്മനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചാണ്ടി എത്രത്തോളം മികച്ച എംഎൽഎ ആയി മാറും എന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യുഡിഎഫിന് നിർണായകമാവുകയും ചെയ്യും.

∙ പരാജയത്തിൽനിന്ന് തിരുത്തണോ?

എൽഡിഎഫ് ജയിക്കും എന്നല്ല, യുഡിഎഫിന് വിജയം ‘ഈസി വാക്കോവർ’ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത്. പുതുപ്പള്ളിയിലെ പരാജയത്തെ സഹതാപതരംഗം എന്ന പേരിൽ മാത്രം എഴുതിത്തള്ളിയാൽ മതിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് സിപിഎം ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതും.

സിപിഎം സംസഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. (ഫയൽ ചിത്രം)

പുതിയ പുതുപ്പള്ളിക്കായി ഒരു വോട്ട് എന്നായിരുന്നു എൽഡിഎഫിന്റെ മുദ്രാവാക്യം. അവർ ചർച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പുതുപ്പള്ളിയുടെ വികസനമാണ്. പക്ഷേ, സ്വന്തം ബൂത്തിൽ പോലും ലീഡ് നേടാനാകാത്ത എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ പരാജയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താഴേത്തട്ടിൽ പരിഹരിക്കാത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ പലതും ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ്.

2016–21 കാലയളവിൽ എട്ട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കാണ് കേരളം സാക്ഷിയായത്. ഇരു മുന്നണികളും അന്ന് നാല് സീറ്റുകൾ വീതമാണ് നേടിയത്. യുഡിഎഫിന്റെ നാല് സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിൽ മൂന്നെണ്ണവും എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു. പാല, കോന്നി, വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ അട്ടിമറികളിലൂടെ അന്നു കരുത്തു കാട്ടിയ എൽഡിഎഫ് വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എന്തു നയമാവും സ്വീകരിക്കുക? ചർച്ച ചെയ്തുറപ്പിച്ച ഒരു തീരുമാനം അക്കാര്യത്തിലുണ്ടാകുമെന്നുതന്നെയാണ് നിരീക്ഷകർ പ്രവചിക്കുന്നത്.

English Summary: Is Sympathy Wave and Anti-incumbency the Reasons Behind Chandy Oommen's Victory in Puthuppally Bypolls? Explained