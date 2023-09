ജെയ്ക്കിനെ സിപിഎം കുരുതി കൊടുത്തു! വികസനത്തേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്കു വലുത് സമാധാനം; ‘പുതുപ്പള്ളിക്കാരൻ സ്പീക്കിങ്’

അഡ്വ. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎൽഎ. പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക് ഇനി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പകരക്കാരൻ. എന്തിനും ഏതിനും തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമി. കഴിഞ്ഞ 53 വർഷം പുതുപ്പള്ളിക്കാർ പകരക്കാരനെ തിരഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ വിധിയുടെ നിർബന്ധം മൂലം പുതുപ്പള്ളി കുറിച്ച ജനവിധി ചാണ്ടി ഉമ്മനിലെത്തി. റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ നൽകിയ ജനവിധി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും കുടുംബത്തിനുമുള്ള നിധിയായി. ഒരു പേരാണ് അച്ഛനും മകനും. അച്ഛന്റെ പേരിൽ മകനുണ്ട്. മകന്റെ പേരിൽ അച്ഛനും. 5 പതിറ്റാണ്ട് പുതുപ്പള്ളിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും പരസ്പരം മനസിലാക്കി യാത്ര ചെയ്തു. ആ യാത്ര ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തുടരുകയാണ്. പുതുപ്പള്ളിയുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം കേരളമാകെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ആ വിധി കുറിച്ച പുതുപ്പള്ളിയുടെ മനസിൽ എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നാട് ചാണ്ടിക്കു നൽകിയത്? ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമിയിൽ നിന്ന് പുതുപ്പള്ളി എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? കാണാം ആ വോട്ടർമാരെ, കേൾക്കാം അവരുടെ വാക്കുകൾ.



പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിൽ അണികളോടൊപ്പം ആവേശത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വീക്ഷിക്കുന്ന നേതാക്കൾ (ചിത്രം ∙ മനോരമ)

∙ ‘ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ, ഈ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു’

25 വർഷമായി അയർക്കുന്നത്ത് പലചരക്ക് കടനടത്തുന്നു. സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളുടെ വരവോടെ കച്ചവടമൊക്കെ മോശമാണ്. അതിനാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലമാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായത്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമില്ല. പകരം സ്ഥാനാർഥിയെ നോക്കിയാണ് വോട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ കടമെടുക്കലാണ്. ഈ സർക്കാർ കടമെടുത്താൽ അതിന്റെ ഫലം ഇനി വരുന്ന സർക്കാരിനെയും ബാധിക്കും. പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇനിയുണ്ടാവുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസം കാക്കും.

– ജേക്കബ്, പലചരക്ക് വ്യാപാരി, അയർക്കുന്നം

∙ വികസനം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതിയോ, സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണ്ടേ

ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ജയം, അത് പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. വേണ്ടത് വികസനം മാത്രമല്ല. നല്ല ജീവിതം, സമാധാനമാണ് നാടിന് വേണ്ടത്. അതിവിടെയുണ്ട്. 53 വര്‍ഷത്തെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ തൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. വോട്ട് ആർക്ക് നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സംശയമേ ഇല്ലായിരുന്നു.

– രാജമ്മ, അയർക്കുന്നം

∙ മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, ഇനി എന്ത് മാറ്റം വരാൻ!

53 വർഷമായി മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാവാത്ത മാറ്റം ഇനിയുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആരു ജയിച്ചാലും കാര്യമില്ല. ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിജയം സഹതാപ വോട്ടിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇനിയുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയാവും അടുത്ത തവണ തീരുമാനമെടുക്കുക.

– മോഹനൻ, അയർക്കുന്നം കവല

∙ ജെയ്ക്ക് ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ...

ഒരു ആവശ്യവുമായി എപ്പോ ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും ജെയ്ക്ക് സഹായിക്കും. ജെയ്ക്ക് ജയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ വിജയം ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോടുള്ള ആളുകളുടെ ബഹുമാനമാണ്, അതാണ് വോട്ടായി മാറിയത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ചോദിച്ചാൽ സഹായിക്കുമായിരുന്നു.

– കൊച്ചുമോൻ, അയർക്കുന്നം കവല

∙ എൽഡിഎഫ് തോൽവിയിൽ വിഷമമില്ല

ജെയ്ക്ക് തോറ്റതിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ല. മികച്ച ആശുപത്രി സൗകര്യം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുക്കണം. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആര് നിന്നാലും ജയിക്കും.

– മിനി ഫ്രാൻസിസ്, സെൽവി, സിനി, സൂസി – പുതുപ്പള്ളി

ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിജയ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രകടനമായി നീങ്ങുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ (ചിത്രം ∙ മനോരമ)

∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം ചാണ്ടി ഉമ്മനും

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പ്രവർത്തന രീതി പിന്തുടർന്നാൽ ഇനിയും ചാണ്ടി ഉമ്മന് വിജയം തുടരാം. ഈ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. കാരണം നിലവിലെ ഭരണത്തിൽ ജനം അത്രയ്ക്ക് മടുത്തു. കാലങ്ങളായി യുഡിഎഫിന് മുൻകൈയുള്ള മണ്ഡലമാണ് പുതുപ്പള്ളി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയുടെ എംഎൽഎ മാത്രമല്ലായിരുന്നല്ലോ, കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം നേതാവായിരുന്നല്ലോ. പുതിയ എംഎൽഎയോട് പറയാനുള്ളത് ബൈപ്പാസ് റോഡ് വരണം, റോഡിന് വീതി കൂടണം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ്.

– സാജു, രവി, ജോസ്, അജി, അകലക്കുന്നം

∙ വിജയം സഹതാപ തരംഗം മൂലം

പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ഇതായിരുന്നില്ല. ഭരണവിരുദ്ധതയില്ല, പകരം സഹതാപ തരംഗമാണ് വോട്ടായി മാറിയത്. ബിജെപിയുടെ വോട്ടു കച്ചവടം മുൻപത്തെ പോലെ ഇക്കുറിയും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ജയമെന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്.

– അഗസ്റ്റിൻ, അന്നക്കുട്ടി, അകലക്കുന്നം

∙ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പെട്ടെന്നു വന്നതാണ് വിജയ കാരണം

സമീപ മണ്ഡലങ്ങളായ ഏറ്റുമാനൂരും പാലായും കണ്ടോ. അവിടെ എന്ത് വികസനമാണ്, ഇവിടെയുണ്ടോ അതുപോലെ വികസനം? കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാ എംഎൽഎമാരും ബവ്റേജ് ഔട്ട്ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അതിന് അനുവാദം നൽകിയില്ല. മദ്യത്തിനായി ആളുകൾ ഓട്ടോ പിടിച്ച് അടുത്തുള്ള മണ്ഡലത്തിലെ ബവ്റേജിലേക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ജയിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ പാലായിൽ സംഭവിച്ചത് പോലെ നടന്നേനെ. പാലായിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സഹതാപത്തിനായിരുന്നില്ല. റോഡുകള്‍ക്ക് വീതി കൂട്ടണം. ടൗണിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ല

– മാത്യു, അയർക്കുന്നം

∙ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് വികസനമുണ്ട്

15000–20000 ഭൂരിപക്ഷമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ തുടർച്ച പുതുപ്പള്ളി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മുന്നേറ്റം സഹതാപവോട്ടെന്ന് മാത്രം പറയാനാവില്ല. അതേസമയം സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനവിധിയാണിത്. ന്യായമായ വികസനം മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. അതിനാൽ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം ഇതിലൂടെ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് വേണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്.

– സുരേഷ്, ഹോട്ടൽ പുണ്യാളൻ ഉടമ, അകലക്കുന്നം

∙ സിപിഎം ജെയ്ക്കിനെ കുരുതി കൊടുത്തു

ഇക്കുറി വോട്ട് ചെയ്തില്ല. ജെയ്ക്കിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പോകാതിരുന്നത്. ഇത് ജെയ്ക്കിനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല. നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പാർട്ടി കുരുതി കൊടുത്തപോലെയാണത്. പുതുപ്പള്ളിയിൽ രണ്ട് തവണ തോറ്റതിനാൽ സിപിഎമ്മിന്റെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലമായ ഏറ്റുമാനൂരായിരുന്നു ജെയ്ക്കിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. മൂന്ന് വട്ടം തോറ്റതിനാൽ ഇനി സ്ഥാനാർഥിയാവാൻ പാർട്ടി രീതിയനുസരിച്ച് അനുവദിക്കില്ല. ചാണ്ടി ഉമ്മന് 25000–40000 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചു.

– സുബിൻ, സിമന്റ് വ്യാപാരം, മണർകാട്

∙ ബ്ളോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ എംഎൽഎയ്ക്കാവുമോ?

∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അമ്പതിനായിരമാണ് ഭൂരിപക്ഷമായി പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഓട്ടം പോയി തിരികെ വരുമ്പോൾ ബ്ളോക്കിൽ പെട്ട് കാശ് നഷ്ടം പതിവാണ്. ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം.

– ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ, പുതുപ്പള്ളി

∙ പാവപ്പെട്ടവന് ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതി

ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിജയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. സഹതാപമല്ല, ഇത് സർക്കാറിന്റെ ഭരണത്തിലുള്ള അതൃപ്തി കൂടിയാണ്. പാവപ്പെട്ടവന് ജീവിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതു കാരണം ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടി. ഒരാവശ്യമുണ്ടായാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാധിച്ചു നൽകുമായിരുന്നു. നിരവധി തവണ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാരനാണ്. എനിക്കിനി വേണ്ടത് ഒരു സ്കൂട്ടറാണ്. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും കിട്ടിയില്ല.

– വർഗീസ്, ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ, മണർകാട്

∙ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, ജയ്ക്കിന്റെ തോൽവിയിൽ വിഷമം

ഈ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സഹതാപം വോട്ടായി മാറി, അല്ലാതെ സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലല്ല. ജെയ്ക്കിന്റെ തോൽവിയിൽ വിഷമമുണ്ട്, മറ്റൊരു സ്ഥാനാർഥി ആവാമായിരുന്നു. റോഡ്, കുടിവെള്ളം എന്നിവയാണ് നാടിന് വേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ.

– ജോൺസൺ, പ്രകാശ്, സിഐടിയു തൊഴിലാളികൾ, മണർകാട്

English Summary: Voters Respond to the Massive Victory for Chandy Oommeen in the Puthuppally Bypolls