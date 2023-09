അല്ല സഖാവേ, ഒന്നും പഠിച്ചില്ലേ തൃക്കാക്കരയിൽനിന്ന്; ബൈക്കിൽ കറങ്ങി വോട്ട് തേടി വിഷ്ണുനാഥ്; സിപിഐയുടെ വാമൂടിയതാര്?

യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും പുതുപ്പള്ളിയിൽ എങ്ങനെയാണു പ്രവർത്തിച്ചത്? പ്രവർത്തനത്തിലെ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുഡിഎഫ് ജയിച്ചതെന്നു മാത്രമല്ല, എൽഡിഎഫിന്റെ വൻ പരാജയത്തിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാകും. നിങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് വരരുത് എന്നാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് വി.ഡി. സതീശൻ കർശനമായി പറഞ്ഞത്. ആൾക്കൂട്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, താഴെത്തട്ടിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർതന്നെ ധാരാളം. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം പുതുപ്പള്ളിയിലെത്താൻ വെമ്പിയ പ്രവർത്തകർക്ക് നിരാശ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ വലിയ വിജയം യുഡിഎഫ് നേടിയത്.

തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു മാതൃക. അവിടെയും വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സംഘം താഴേക്കിടയിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച് വലിയ വിജയം കൊയ്തു. സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ അണിനിരന്നത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും തൃക്കാക്കരയിലെ ജനം കണ്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല. കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ ആൾക്കൂട്ടമാണെന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വെള്ളത്തിലെ മീൻ പോലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും എന്നായിരുന്നു പഴയ പറച്ചിൽ. അതു തിരിച്ചിടുന്ന വിജയമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലേത്.

കുറച്ചുകാലമായി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് വിജയം കാണുന്നതായിരുന്നു ചർച്ചാവിഷയം. ഈ സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് രണ്ടു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി വിജയകരമായി പയറ്റിയത് വി.ഡി. സതീശനാണ്. വരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് ഈ മാതൃക പിന്തുടരുമെന്നതിന്റെ സൂചകം കൂടിയാണ് പുതുപ്പള്ളി. രണ്ടു മുന്നണികളുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനത്തിലെ ഈ മാറ്റം വിലയിരുത്തുകയാണ് മലയാള മനോരമ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ കൃഷ്ണൻ മോഹൻ ലാൽ.

∙ വിഷ്ണുനാഥ് ബൈക്കിൽ കറങ്ങി, ഈ ബേക്കറി കൊള്ളാമെന്ന് സിപിഎം നേതാവും

‘ഇന്നോവ ആണ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചത്’ എന്നാണ് തമാശ രൂപത്തിൽ ഒരു ഇടതു നേതാവ് പരിതപിച്ചത്. ഇടതുമുന്നണി സമ്മേളനം നടക്കുന്നിടത്ത് ഇന്നോവ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വലിയ പൊല്ലാപ്പത്രേ. കരുത്തു തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പദയാത്രയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ കാലത്താണ് ഈ പരിദേവനം. കൊച്ചിയിൽ മിനി കൂപ്പർ വാങ്ങിയത് വലിയ മിടുക്കാണെന്ന് ധരിച്ച് ചിത്രം പങ്കുവച്ചതിന് സിഐടിയുവിന്റെ നേതാവിനെ പാർട്ടിക്ക് പുറത്താക്കേണ്ടിവന്നു.

ഷാഫി പറമ്പില്‍, കെ.എം.അഭിജിത്ത്, ടി.സിദ്ദീഖ്, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ, പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് എന്നിവർ.

ആർഭാട കാറുകൾ ഈ തൊഴിലാളി നേതാവിന് ഹരമാണെന്ന വാർത്തകളാണ് പിന്നീട് പുറത്തുവന്നത്. കൊച്ചിയിൽ ആണ് ഇ. ബാലാനന്ദൻ തൊഴിലാളി പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ആയിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇഎംഎസിന് കാറില്ലെന്ന വസ്തുത ബാലാനന്ദൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സിഐടിയുവിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്. പുത്തൻ കാറുകളിൽ ഭ്രമിക്കാത്തവരായിരുന്നു പഴയ തലമുറ നേതാക്കൾ.

പുതുപ്പള്ളിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടവും പി.സി. വിഷ്ണുനാഥും ഒക്കെ ബൈക്കിൽ കറങ്ങിയും പ്രവർത്തനം നടത്തി. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ന പ്രതിഛായ അടുത്തിടെയായി കോൺഗ്രസിലെ യുവതലമുറ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തി ആൾക്കൂട്ടം തീർത്തു. പുതുപ്പള്ളിയിലെ ബെസ്റ്റ് ബേക്കറി കൊള്ളാം എന്നും അതിലൊരു നേതാവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആൾക്കൂട്ടത്തിലും കാടിളക്കിയുള്ള പ്രചാരണത്തിലും കാര്യമില്ല, പണമുണ്ടെങ്കിൽ അതു സാധിക്കും എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല.

∙ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നു, ഒന്നും പഠിച്ചില്ലേ, തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്ന്

‘മത്സരം വാട്സാപ്പിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലുമാണ്’ എന്നാണ് പുതുപ്പള്ളി രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കിയവർ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോരാട്ടം ‘ഇഞ്ചോടിഞ്ചാ’യിരുന്നു. അതു വിശ്വസിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഇടതുപ്രവർത്തകർ പുതുപ്പള്ളിയിൽ 5000 വോട്ടിന് ജയിക്കുമെന്ന സിപിഎം നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചു. സൈബർ ലോകമല്ല, പഞ്ചസാരയുടെയും അരിയുടെയും വിലവർധനയിൽ എരിപൊരികൊള്ളുന്ന യഥാർഥ ലോകം വേറെയുണ്ടെന്നുമാണ് അത് വ്യക്തമാക്കിയത്.

സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നവരല്ല ഭൂരിപക്ഷം. അതിനാൽ സഹതാപ തരംഗത്തിലാണെങ്കിലും പാർട്ടി വോട്ടുകൾ ഒലിച്ചുപോയതെങ്ങനെ എന്ന് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടിവരും. തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്ന് എന്തു പാഠം പഠിച്ചെന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരും. മുൻകൂർ ജാമ്യം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന നിലയിലാരിക്കാം കോൺഗ്രസ് ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വാങ്ങി എന്ന് ഇടതുനേതാക്കൾ തലേദിവസം പറഞ്ഞത്.

പക്ഷേ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഒരു പങ്ക് സിപിഎം വോട്ട് എങ്ങോട്ടുപോയി എന്നതും ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരും. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) വോട്ടുകൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം വോട്ടെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതാണ്. ബിജെപി വോട്ടിനു പുറമേ സിപിഎം വോട്ട് മറിഞ്ഞാൽ എന്തു പറയും എന്ന സതീശന്റെ ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്. എല്ലാ വോട്ടുകളും ചോർന്നുവെന്നതാണ് വസ്തുത. ചാണ്ടി ഉമ്മന് ഇരട്ടി വോട്ട് (61.38%) ജയ്കിനേക്കാൾ (32.49%) ലഭിച്ചു.

ഇതേസമയം കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാർ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ചുമതല വീതിച്ചുനൽകി അടിത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത്. മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരെക്കൊണ്ട് ആത്മാർഥമായി പണിയെടുപ്പിച്ചു. നൂറിലേറെ കുടുംബയോഗങ്ങളിലാണ് പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തത്. ഈ കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ വിലക്കയറ്റം പോലുള്ള ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ അവർ ചർച്ചയാക്കി. സ്റ്റേജ് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ കാലം പോയി എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉറപ്പിച്ചു. ‘ടീം വിജയം’ എന്നു വി.ഡി. സതീശൻ വിജയത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം അതാണ്.

∙ പുതുപ്പള്ളി ചോദിക്കുന്നു, എന്താ സഖാവേ ഒന്നു ചിരിക്കാത്തത്

അടിമുടി രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് പണത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ മണ്ഡലം ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള തിരുത്തായും പുതുപ്പള്ളിയെ കാണണം. പുതുപ്പള്ളിയിലും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമല്ല ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയത്. വികസനമായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. പുതുപ്പള്ളിക്കാർ കാര്യമായ പരാതി ഉന്നയിക്കാത്ത വിഷയമായിരുന്നു അത്. ഈ വിഷയം തൃക്കാക്കരയിലും ഫലിച്ചിരുന്നില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഉത്സാഹകമ്മിറ്റിക്കാർ ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷം വരുത്തുന്നുവെന്നും ഒരുപക്ഷേ സിപിഎം തിരിച്ചറിയും.

വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനു ശേഷം ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന നേതാവ് സിപിഎമ്മിലില്ല. സിപിഐയും ജനകീയ നേതാക്കളുടെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറയിൽ. പഠിച്ചു പറയുന്നതും ഉള്ളിൽ തട്ടി സംസാരിക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയാൻ നാട്ടിൻപുറത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേഗത്തിൽ കഴിയും. ഒരു ചർച്ചയിൽ സഹപാനലിസ്റ്റ് എന്ന് എതിരാളിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഔദ്ധത്യം വോട്ടർമാരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ മര്യാദയും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമല്ല.

മസിൽപിടുത്തമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. ചിരിക്കാത്ത ആളുകളായി കമ്യൂണിസ്റ്റ് തലമുറ മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വിമർശനങ്ങളുയരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പൾസ് കണ്ടെത്തുന്നില്ല. ജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും സഹിഷ്ണുതയോടെ ഇടപെട്ട ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായി ഇവരെ പുതുപ്പള്ളിക്കാർ താരതമ്യം ചെയ്തു. പിണറായി വിജയന്റെ യോഗങ്ങൾ യാന്ത്രികമായിരുന്നു. ‘പാർട്ടിയല്ലേ വോട്ടു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ’? എന്നു ചോദിക്കുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

∙ തിരുത്തൽ ശക്തിയായിരുന്ന സിപിഐ എവിടെ ?

പുതുപ്പള്ളിയിൽ തോൽക്കുമെന്ന് രണ്ടുദിവസം മുൻപു നടന്ന സിപിഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തു നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് കരുതാം. പുതുപ്പള്ളിയിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഇടത്തും വലത്തും പി.സി. ചാക്കോയും ജോസ് കെ. മാണിയുമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. സിപിഐയുടെ ഏതെങ്കിലും നേതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്നലെ വരെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളായിരുന്നവർ സ്ഥാനം പിടിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് സിപിഐയുടെ സ്ഥാനം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിപിഐയെ മുന്നണിയിലെ ആന്തരിക വിമർശന സംവിധാനം (ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസൈഡർ) എന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഘടകകക്ഷി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തണിഞ്ഞതോടെയാണ് പാർട്ടിയുടെ പല്ലും നഖവും കൊഴിഞ്ഞത്. രണ്ടാമതൊരു സിപിഎമ്മിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രവർത്തകർ പോലും പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാനത്തിന്റെ വല്ലായ്മ മുതലെടുത്ത് സിപിഐയുടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും അവർ കരുതുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെ മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ വീടും പറമ്പും അളക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടായി. വകുപ്പ് സിപിഐയുടെയേതാണ്. റവന്യു മന്ത്രിയെക്കൊണ്ട് കുഴൽനാടനെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം മാത്രമാണ് അടുത്തിടെ സിപിഐ ചെറുത്തുനിന്നത്. തുടർന്നാണ് സിപിഎം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് പത്രസമ്മേളനം നടത്തേണ്ടിവന്നത്.

∙ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും വിജയിക്കും

കർണാടക, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങി കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഗംഭീരമാകുകയാണ്. തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്ത് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കർണാടക ബിജെപിയെ കോൺഗ്രസ് മാറ്റിയത്. കോൺഗ്രസ് വിചാരിച്ചാൽ തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയും എന്നല്ല, കോൺഗ്രസിനു മാത്രമേ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയൂ എന്നു കൂടിയാണ് അത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്.

ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഒരടി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ സിപിഎമ്മിന് കഴിയുന്നില്ല. ബിഹാർ, ആന്ധ്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുഭവവും അതുതന്നെയാണ്. ‘പണിയെടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടും’ എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. 10 വർഷം വനവാസത്തിലായിരുന്ന ഡിഎംകെ തിരിച്ചുവന്നത് അടിത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്. ആന്ധ്രയിൽ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഢിയും തെലങ്കാനയിൽ കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവുവും കഠിനാധ്വാനം നടത്തിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വിജയവും കഠിനാധ്വാനം മൂലം മാത്രമാണുണ്ടായത്. ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണി യോഗത്തിനു ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോ സെഷനിൽ കേജ്‌രിവാളിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഡി. രാജയും സീതാറാം യച്ചൂരിയും ആണ് നിന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് 2 സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത നേതാവിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പരാജിതരായ രണ്ടു നേതാക്കൾ. അജോയ് ഭവനിലെയും എകെജി സെന്ററിലെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചവരാണ് ഇരുവരും. അതേസമയം കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ രീതി കേരളത്തിലും വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ ‘ഏയ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര ശക്തമായിരുന്നു, അല്ലാതെ...’

‘അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ സ്ഥാനാർഥികളാവുകയും വിജയിക്കുയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത അടുത്തിടെയായി കണ്ടുവരുന്നു. ഇത് അരാഷ്ട്രീയതിയിലേക്ക് നയിക്കും’ എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് എം. സ്വരാജ് വിലയിരുത്തിയത്. ത്രിപുരയിലെ ബോക്സാനഗറിലും പുതുപ്പള്ളിക്കൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച സിപിഎമ്മിന്റെ ശംസുൽ ഹഖ് അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് മകൻ മിസാൻ ഹുസൈൻ ആണ് സിപിഎം ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചത്. സഹതാപതരംഗം അവിടെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിക്ക് അനുകൂലമായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല കെട്ടിവച്ച കാശുംപോയി.

. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ പണമുണ്ടാക്കി എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിടിച്ചത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മക്കളുമായി ഇതിനു താരതമ്യമുണ്ടായി. ഇതിനു പുറമെ കരുവന്നൂരിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ 300 കോടി തട്ടിയെടുത്തവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഡി വരേണ്ടിവന്നു എന്ന വസ്തുതയും അവരെ ഞെട്ടിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സ്ത്രീവിഷയത്തിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ‘സന്ദേശ’ത്തിലെ താത്വികാചാര്യൻ കുമാരപിള്ള സാറിനെപ്പോലെ കൊള്ളാവുന്നവരെ പെണ്ണുകേസിൽ കുടുക്കാൻ തയാറാവുന്നവരാണ് നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം എന്നതും പ്രവർത്തകരെ അസ്വസ്ഥരാക്കി. ‘ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്’ എന്ന് അനിഷ്ടത്തോടെ പറഞ്ഞവരിൽ ഇടതുപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സിപിഎമ്മിന്റെ 13000 വോട്ടുകൾ എവിടെ എന്നതാണ് ഇനി പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യുക. പാർട്ടി വോട്ടുകൾ ചോർന്നതെങ്ങനെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കുമെന്നും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കെ. അനിൽകുമാറോ മറ്റൊ ചുമക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കരുതാം. തൃക്കാക്കര മോഡലിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലും പ്രമുഖന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ തല ഉരുളും. ‘തോൽവി പഠിക്കും, പഠിച്ച് തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും’ എന്ന പതിവു പല്ലവി വന്നുകഴിഞ്ഞു. എത്രയോ കാലമായി കേൾക്കുന്ന ഒരേ വാചകം. എം.എ. ബേബിയാണ് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാവപ്പെട്ടവരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രസ്ഥാനമായി തുടരുമെന്നും ബേബിയുടെ പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്.

