വോട്ടോ മറിയുന്ന തുട്ടോ ?

രാഷ്ട്രനിർമാണം എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ പങ്കില്ലെങ്കിലും, സിമന്റും ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും തമ്മിൽ സവിശേഷ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രിമാരുടെ വാദം: ‘തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപത്തെ വർഷം രാജ്യത്തു സിമന്റ് ഉപയോഗം വർധിക്കും, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻ‍പുള്ള മാസങ്ങളിൽ കുത്തനെ കുറയും. പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സർക്കാരുകൾ ഉത്സാഹിക്കുന്നതിനാൽ സിമന്റ് ഉപയോഗം കൂടും; നിർമാണമേഖലയിലുള്ളവർ പാർട്ടികൾക്കു പണം നൽകുന്നതിനാൽ ബിസിനസിൽ പണമിറക്കുന്നതു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സിമന്റ് വിൽപനയും കുറയും’. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരേസമയം നടന്നാൽ അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കലേ ഈ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കൂ.



ലോക്സഭ മുതൽ പഞ്ചായത്തുവരെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്കും ഒരേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നത് ദേശീയ താൽപര്യമാണെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ദേശീയ താൽപര്യം വിലയിരുത്തിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. അതിനായൊരു അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പു നടന്നിട്ടില്ല. എന്തിനും ദേശീയ താൽപര്യം പറയരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തിലും ദേശീയ താൽപര്യം പറഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ എതിരഭിപ്രായത്തിനു വകയില്ലെന്നാണു വയ്പ്.

40 വർഷം മുൻപു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന അഭിപ്രായം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ചർച്ചയായത്. 2018ലും ഈ ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണയാണ് ഒരു സമിതിയുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെന്നു മാത്രം. നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നതു ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരേസമയം എന്നു മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴതു മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുമെന്നു നീട്ടിയതും വ്യത്യാസമാണ്.

സംഗതി കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രകടനപത്രികയിൽ പറയുന്നതാണ്. അതു ഗൗരവത്തോടെയെങ്കിൽ, 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷമെങ്കിലും അഭിപ്രായരൂപീകരണത്തിനു സർക്കാർ താൽപര്യം കാണിക്കണമായിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ, ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി തീരാൻ മാസങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ചർച്ച തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്നതിൽ വശപ്പിശക് ആരോപിക്കാം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള ചെലവാണ് ഏകസമയ വാദത്തിലെ പ്രധാന പോയിന്റ്. 1952ലെ ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 10.45 കോടി രൂപയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ചെലവ്. അന്ന് ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് 17 കോടി വോട്ടർ‍മാർ. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു െചലവ് ഏകദേശം 9000 കോടി; വോട്ടർമാർ 90 കോടിയിലേറെ. ആദ്യകാലത്ത് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വിവിപാറ്റുകളും ഉണ്ട്.

∙ അന്ന് 60 പൈസ, ഇന്ന് 70 രൂപ

ജനസംഖ്യയിലും വോട്ടിങ് രീതിയിലും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിലും രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സർക്കാർ പണച്ചെലവു വർധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ, പണച്ചെലവു കൂടുന്നത് അസ്വാഭാവികമല്ല. ഒരേസമയത്താണ് ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പെങ്കിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് ആയിരക്കണക്കിനു കോടി രൂപ വർധിക്കുമെന്നു സർക്കാർതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കായ മുനിസിപ്പൽ – പഞ്ചായത്ത് മണ്ഡലങ്ങൾകൂടി ചേർത്താൽ പിന്നെയും കൂടും പല ആയിരം കോടികൾ. യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ചെലവു വേറെ. പരമാവധി 15 വർഷമാണ് യന്ത്രങ്ങളുടെ ആയുസ്സ്. ചെലവു കുറയുമെന്നതിലെ സാമ്പത്തിക യുക്തിയെക്കുറിച്ചു സർക്കാരിനും സംശയമുണ്ട്.

ഓരോ വോട്ടർക്കുമായി 1952ൽ സർക്കാരിനു ചെലവായത് 60 പൈസ വീതമാണ്; 2014ൽ അത് 46.4 രൂപയായി. 2019ൽ അത് 70 രൂപയായെന്നാണ് അനുമാനം. ജനാധിപത്യമെന്ന വിലയിടാനാവാത്ത സങ്കൽപവും അതിനാൽ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നു നമ്മൾ കരുതുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുമൊരു തുകയല്ല. എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവ് എന്നതു സർക്കാരിന്റേതു മാത്രമല്ല, പാർട്ടികളുടേതുമാണ്.

പ്രചാരണ പരിപാടികൾ, താരങ്ങളും അല്ലാത്തവരുമായ പ്രചാരകരുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയ അനുവദനീയ ചെലവുകൾക്കു പുറമേ വിവിധ സ്വാധീന മാർഗങ്ങൾക്കായും പല പാർട്ടികളും പണമിറക്കേണ്ടിവരുന്നു. കൂടുതൽ പണമുള്ളവർ കൂടുതൽ ചെലവാക്കി ജയസാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. ഏതാനും വർഷമായി പല പാർട്ടികൾക്കുമുണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചെലവ് പ്രശാന്ത് കിഷോറെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു ബ്യൂട്ടിഷ്യന്റെ ഫീസാണ് – പാർട്ടികളെയും നേതാക്കളെയും അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിന്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾമൂലം അധികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾകൂടി കാണണമെന്നു സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിൽ സാമാന്യബോധമുള്ളവർ പറയാറുണ്ട്. നിയമത്തിലൂടെ വർഷത്തിൽ 100 ദിവസത്തെ തൊഴിലുറപ്പു പറയുമ്പോഴും 42 ദിവസം മാത്രം തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തും ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു തൊഴിൽ കിട്ടുന്നു: ചുവരെഴുത്തുകാർ, ബാനറുകളും പോസ്റ്ററുകളും തയാറാക്കുന്നവർ, വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ, വാഹനമോടിക്കുന്നവർ, സേവനമായല്ലാതെ സമൂഹമാധ്യമ ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ തയാറാക്കുന്നവർ തുടങ്ങി രാജ്യമാകെ എത്രയോ പേർക്കാണ് അക്കാലങ്ങളിൽ നാലുകാശ് തടയുന്നത്. അപ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ താൽക്കാലിക തൊഴിൽദായക സാമ്പത്തിക പ്രവൃത്തികളായും കാണാം.

ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി ഒരു മൂടു മരച്ചീനി കൃഷിചെയ്തു വിറ്റുപോലും പണമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ജനത്തിന്റെ പണമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു സർക്കാർ ചെലവാക്കുന്നത്; പാർട്ടികൾ ചെലവാക്കുന്നതും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന പണമാണ്. ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വലിയ ബിസിനസുകാർ പാർട്ടികൾക്കു പണം നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നൽകുന്നു. തുകകളിൽ കാലാനുസൃത വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കടപ്പത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതനവും സുതാര്യമല്ലാത്തതുമായ മാർഗങ്ങളും ഇപ്പോഴുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും പാർട്ടികളെല്ലാം ചേർന്ന് ശരാശരി 100 കോടി വീതം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് സെന്റർ ഫോർ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്ന കണക്ക്. ഓരോ വോട്ടർക്കുമായി 700 രൂപ വീതം. എല്ലാ പാർട്ടികളുംകൂടി രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 55,000 – 60,000 കോടി ചെലവാക്കി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. അത്രയ്ക്കു പണം വിപണിയിലെത്തുന്നതു നല്ല കാര്യമാണ്; പക്ഷേ, അത്രമേൽ പണസ്വാധീനം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുണ്ടാവുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതുമല്ല. പണത്തിന് ആനുപാതികമാവും പാർട്ടികൾക്കും ഭരണകക്ഷിയുടെ നയങ്ങൾക്കുംമേൽ അതു നൽകിയവർ‍ക്കുള്ള സ്വാധീനം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരേസമയമെങ്കിൽ പാർട്ടികളുടെ ചെലവുകൾ കുറച്ചൊക്കെ കുറയാം; ആനുപാതികമായി, പാർട്ടികൾ കണക്കിൽ കാണിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ സംഭാവനകളുടെ തവണയും കുറയാം.

