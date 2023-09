ഇനി അവർ ഭരിക്കട്ടെ! എല്ലാവരും ഓടി, ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മോദി; ഈ വനിതകളെ ആർക്കാണ് പേടി?

'പഞ്ചായത്ത്' എന്ന ഹിന്ദി കോമഡി-ആക്ഷേപഹാസ്യ സീരീസിൽ വളരെ സ്വാഭാവികമെന്നോണം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. നീന ഗുപ്ത അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ(പ്രധാൻ) ഭർത്താവായ രഘുബീർ യാദവിന്റെ കഥാപാത്രം- 'പ്രധാൻ-പതി' അഥവാ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭർത്താവ്. പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലേക്ക് വരികയോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമെന്നോണം അത് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭർത്താവാണ്. ഗ്രാമവാസികൾക്കാകട്ടെ അതൊരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യവുമാണ്.



സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഭരിക്കാൻ ഇവിടെ ആണുങ്ങളുണ്ട് എന്ന 'നാട്ടുനടപ്പ്'. എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരുന്നതാണ് സീരീസിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. 'ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ' എന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നസെന്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രവും ഇങ്ങനെത്തന്നെ. ഇത് ഏറെക്കുറെ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഒരു ഇന്ത്യൻ യാഥാർഥ്യവുമാണ്. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണിത്.

വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ വനിതാ എംപിമാർ പാർലമെന്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. 2007 ലെ ചിത്രം. (Photo by RAVEENDRAN / AFP)

പാർലമെന്റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ബില്ലിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകുകയും ഏറെക്കുറെ മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽ നിയമമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2029 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക സ്ത്രീകളാവും.

മറ്റൊന്ന് 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുണയ്ക്കാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിലൊന്നു കൂടിയാവും ഇത്. എന്താണ് വനിതാ ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഈ ബിൽ രാഷ്ട്രീയമായി എങ്ങനെ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കും? പല സർക്കാരുകൾ വർഷങ്ങളോളം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാകുന്നത്. വായിക്കാം, ബിൽ പിന്നിട്ട വഴികൾ...

∙ വനിതാ ബില്ലിനായി ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും, രാജ്യസഭ നേരത്തേ കടന്നു, ഇനി...?

ബിൽ നിയമമായി മാറുമെങ്കിലും അത് നടപ്പാകണമെങ്കിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഇത് സാധ്യമായേക്കില്ല. 2026 ലാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടക്കുക. തുടർന്ന് 2029 ൽ 33% സീറ്റുകളിൽ സ്ത്രീകൾ മത്സരിച്ചേക്കും. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ ചൊല്ലി വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒന്നും രണ്ടും യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് ബിൽ പാസാക്കാൻ പലതവണ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാൽ മറ്റു കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഭരിച്ചിരുന്ന സർക്കാരിന് സ്വന്തം നിലയിൽ ഇത് പാസാക്കാൻ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല.

രാജ്യസഭയിൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസായപ്പോൾ സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന ബിജെപി നേതാക്കളായ സുഷമ സ്വരാജ്, നജ്മ ഹെപ്ത്തുള്ള, സിപിഎം നേതാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ട് എന്നിവർ. (PTI File Photo)

എന്നാൽ രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെ ഒൻപതാം വർഷം ബിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് പാസാക്കാനുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലോക്സഭയിലുണ്ട്. എൻഡിഎ കിതയ്ക്കുന്ന രാജ്യസഭയിലാകട്ടെ, ബിൽ പാസാക്കേണ്ടതുമില്ല. 2010 ൽ യുപിഎ സർക്കാർ രാജ്യസഭയിൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ ഒരിക്കൽ ബിൽ പാസാക്കിയാൽ സഭയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും ബിൽ നിലനിൽക്കും. ലോക്സഭയിലാകട്ടെ, ഓരോ സമയത്തും പുതിയ ബിൽ പാസാക്കണം എന്നാണ് ചട്ടം.

ബിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനു മാത്രമേ വനിതാ സംവരണം എന്ന ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ധാർമികശേഷിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പാസാക്കിയത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സഹമന്ത്രിയും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവുമായ പ്രഹ്ലാദ് പട്ടേൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസും ബിൽ സംബന്ധിച്ച് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാക്കാലത്തും മൂന്നിലൊന്ന് വനിതാ സംവരണത്തിനൊപ്പം നിന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് എഐസിസി മാധ്യമവിഭാഗം മേധാവി ജയ്റാം രമേശും മുൻ മന്ത്രി പി.ചിദംബരവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ ആദ്യ ലോക്സഭയിൽ 22 പേർ, ആ വനിതാ ശക്തി ഇപ്പോൾ 78 മാത്രം!

വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്കെത്താൻ എടുത്ത ശ്രമങ്ങൾ അത്ര ചെറുതായിരുന്നില്ല. 1951 ൽ ആദ്യ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് 489 സീറ്റുകളിലേക്കാണ്. അന്ന് 22 വനിതാ എംപിമാരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2019 ആയപ്പോഴും പക്ഷേ വനിതാ എംപിമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനയില്ല. 78 വനിതകളാണ് 2019 ലെ ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക ഘടനയിൽ വലിയ തോതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉതകുന്ന ഒന്നാണ് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള എതിർപ്പുകളും തുടക്കം മുതൽ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ നാൾവഴികൾ പരിശോധിച്ചാൽ അക്കാര്യം മനസ്സിലാകാവുന്നതേയുള്ളൂ.

പാർലമെന്റിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും 33% വനിതാ സംവരണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് 1996 ൽ ദേവെഗൗഡ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഐക്യമുന്നണി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപു തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 1947 ൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് അസംബ്ലി ചർച്ചകളിലും ഇത് ഇടംപിടിച്ചുവെങ്കിലും ആവശ്യം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മുതിർന്ന വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വനിതാ സംവരണം എന്ന ആവശ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പടപൊരുതിയ പുരുഷന്മാർ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ നിലയും മെച്ചപ്പെടും എന്ന നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം മറിച്ചായിരുന്നു.

വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2016 ൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്ന്. (Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP)

1971 ലാണ് പിന്നീട് ഇതു സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു നീക്കമുണ്ടാകുന്നത്. രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള സമിതി വ്യക്തമാക്കിയത്, സ്ത്രീകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം നാമമാത്രമാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ സമിതിയിലെതന്നെ പലരും പാർലമെന്റിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും വനിതാ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതേസമയം, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംവരണം ആവാം എന്നത് പതിയെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

∙ രാജീവ് ഗാന്ധി തുടങ്ങി, റാവു പിന്തുടർന്നു, എതിർപ്പുകൾ പല വിധം

പിന്നീട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമായൊരു നീക്കമുണ്ടാകുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. 1989 ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ലോക്സഭയിൽ അന്ന് കനത്ത ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബിൽ അവിടെ പാസാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. എന്നാൽ അതേ വർഷം രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ബിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി.

2010 ൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയപ്പോൾ തന്റെ വസതിയിൽ സന്തോഷം പങ്കിടാനെത്തിയവർക്കൊപ്പം അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. (AFP PHOTO/STR)

മൂന്നു വർഷത്തിനു ശേഷം പി.വി. നരസിംഹ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് ബിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഇത്തവണ ബിൽ പാസായി. അതോടെ രാജ്യത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്കായി അനുവദിച്ചു. 2009 ൽ അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ സ്ത്രീകൾക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 50% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ബിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ പാസാക്കി. ഇന്ന് കേരളത്തിനു പുറമേ ബിഹാർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 50% സംവരണമുണ്ട്.

എന്നാൽ അപ്പോഴും ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും 33% വനിതാ സംവരണം എന്നത് കീറാമുട്ടിയായിതന്നെ തുടർന്നു. 1996 ൽ ദേവെഗൗഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 13 പാർട്ടികൾ ചേർന്ന ഐക്യമുന്നണി സർക്കാർ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ജനതാദൾ പാർട്ടികൾ ഈ നീക്കത്തിന് എതിരായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ളവർ ബില്ലിൽ ഒബിസിക്ക് പ്രത്യേക സംവരണം വേണമെന്ന ആവശ്യക്കാരായിരുന്നു. ബിൽ അന്ന് ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുകയും അവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അവിടെനിന്ന് മുന്നോട്ടു പോയില്ല. സഭയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെ ബില്ലും അവസാനിച്ചു.

വനിതാ സംവരണ ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയപ്പോൾ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ. ലക്നൗവിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (PTI Photo by Nand Kumar)

∙ ബിൽ കൊണ്ടു വന്ന് എല്ലാ സർക്കാരുകളും; എസ്പിയും ബിഎസ്പിയും എതിർത്തത് എന്തിന്?

അടുത്തത് എ.ബി. വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. 1998 മുതൽ 2004 വരെയുള്ള സമയത്ത് വാജ്പേയി സർക്കാർ ഒട്ടേറെ തവണ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. ബിൽ അവതരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പലപ്പോഴും കയ്യാങ്കളിക്കു വരെ സാക്ഷിയായി. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളായിരുന്നു എതിർപ്പിനു മുന്നിൽ. എൻഡിഎ പക്ഷത്തും എതിർപ്പുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1999 ൽ വീണ്ടും വാജ്പേയി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം 2000, 2002, 2003 വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ബിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു.

അന്നത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ബില്ലിന് അനുകൂല നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ടികളിൽത്തട്ടി ബിൽ പാസാക്കാനായില്ല. പിന്നീട് ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപിഎ സർക്കാരിന്റേതായി ശ്രമങ്ങൾ. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ പൊതുമിനിമം പരിപാടിയിൽതന്നെ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടാവും എന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2008ലായിരുന്നു യുപിഎയുടെ ആദ്യം ഊഴം.

വനിതാ സംവരണ ബിൽ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വിവിധ പാർട്ടികളിലെ വനിതാ എംപിമാർ. (PTI Photo by Vijay Joshi)

എസ്പി അംഗങ്ങളുടെ കനത്ത എതിർപ്പിനിടയിലും ബിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 33 ശതമാനം സംവരണം ലോക്സഭയിലും നിയസഭകളിലും അനുവദിക്കുന്നതിനൊപ്പം വനിതാ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മൂന്നിലൊന്നു സീറ്റും നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരുന്നു ബിൽ. ഇതു പരിശോധിച്ച പാർലമെന്ററി സമിതി 2009ൽ ബിൽ അതേ രൂപത്തിൽതന്നെ പാസാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു.

∙ നിലപാട് മാറ്റി ജനതാ കുടുംബം, വില്ലനായി ബിആർഎസ്

2010 ലാണ് വനിതാ സംവരണ ബില്ലിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നത്. ആ വർഷം മാർച്ചിൽ ബിൽ രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നു. ജെഡി(യു) നേതാവ് നിതീഷ് കുമാർ നിലപാട് മാറ്റിയതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന സംഭവം. പാർട്ടിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന നേതാവ് ശരത് യാദവ് എതിർപ്പ് തുടരുകയും ചെയ്തു. വലിയ കോലാഹലങ്ങൾക്കാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ രാജ്യസഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പ്രതിഷേധിച്ച എസ്പി അംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ ഹമീദ് അൻസാരിയുടെ അടുക്കലെത്തുകയും മൈക്ക് വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതടക്കം അന്ന് ബഹളമുണ്ടായി. ആർജെഡി, അന്തരിച്ച രാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ എൽജെപി തുടങ്ങിയവയും കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയർത്തി.

ഒടുവിൽ ഏഴ് അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും മാർഷലുകളെ ഉപയോഗിച്ച് സഭയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയുമായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ ബിജെപിയും ഇടതുപക്ഷവും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചതോടെ 186 വോട്ടുകളോടെ ബിൽ രാജ്യസഭാ കടമ്പ കടന്നു. ബിഎസ്പി സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. പലപ്പോഴും സഖ്യകക്ഷികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നതോടെ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കുക എന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഏറെക്കുറെ അപ്രാപ്യമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേലുള്ള പ്രതിഷേധം വ്യക്തമാക്കുന്ന ആർജെഡി നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവും. 2010 ലെ ചിത്രം. (Photo by PRAKASH SINGH / AFP)

രസകരമായ കാര്യം, ദശകങ്ങളായി വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെതിരെ എതിർപ്പുയർത്തിയിരുന്ന സമാജ് വാദി പാർട്ടി, ആർജെഡി എന്നിവരുടെ നിലപാടിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. മുലായം സിങ് യാദവിനും ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും പകരം മക്കളായ അഖിലേഷ് യാദവും തേജസ്വി യാദവും തലപ്പത്തെത്തിയതോടെ പല വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള മാറ്റം പ്രകടമാണ്. ഡൽഹി എക്സൈസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻഡ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച 2023 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ബിആർഎസ് നേതാവ് കെ. കവിത ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ, വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ധർണ നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ എസ്പി നേതാവ് പൂജാ ശുക്ല, ആർജെഡി നേതാവ് ശ്യാം രജക് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

അതേസമയം, വനിതാ സംവരണം സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലെന്നാണ് ഇവർ പ്രതികരിച്ചത്. വനിതാ സംവരണ ബിൽ എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് നിലപാട്. എന്നാൽ ആ സംവരണത്തിനുള്ളിൽ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകും. ഇതു കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 33 നു പകരം സ്ത്രീകൾക്ക് 50% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും തങ്ങൾ അനുകൂലമാണെന്നും അന്ന് ആർജെഡി പ്രതിനിധി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

2010 ൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയതിനു ശേഷം, ബിജെപി എംപിമാരായ സുഷമ സ്വരാജ്, നജ്മ ഹെപ്തുള്ള എന്നിവർക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കുന്ന രാജ്യസഭയിലെ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി. (PTI Photo)

∙ വനിതാ ബിൽ മോദിയുടെ തുറുപ്പു ചീട്ട്

വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇനി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ഊഴമാണ്. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു സർക്കാരിനുമില്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷമാണ് എൻഡിഎയ്ക്കുള്ളത്. ലോക്സഭയിൽ ബിജെപിക്ക് തനിച്ച് 301 സീറ്റുകളുണ്ട്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 334 സീറ്റുകളും. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പോലും ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യസഭയിലാണെങ്കിൽ ബിൽ 2010 ൽ പാസാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ഇനി ആ കടമ്പ കടക്കേണ്ടതുമില്ല. പാർട്ടിയിലാണെങ്കിലും നിലവിലെ നേതൃത്വത്തിന് എതിർപ്പുകളൊന്നും നേരിടേണ്ടതില്ല. നേരിയ എതിർപ്പുള്ളവർ പോലും മൗനം പാലിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്ന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ‘ഗെയിം ചേഞ്ചറാ’ണ് വനിതാ സംവരണ ബിൽ. മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിൽ സ്ത്രീകളുടെ പിന്തുണ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഏറെ വ്യക്തമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് ശക്തരായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാരിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വഴി കൂടിയാണ് വനിതാ സംവരണ ബിൽ. കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിനാകട്ടെ, ഇതിന്റെ ഒരു വിഹിതം അവകാശപ്പെടാമെങ്കിലും അവസാന ലാപ്പിൽ മോദി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

English Summary: History and Significance of Women's Reservation Bill in India - Explained