രണ്ടു പറയാൻ പോയി ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കണക്കിനു കിട്ടി, ഒറ്റപ്പെട്ട് കാനഡ: ആരെയാണ് ട്രൂഡോ ‌ഭയക്കുന്നത്?

ഖലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സ് തലവൻ ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാർ 2023 ജൂൺ 18 ന് കാനഡയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിജ്ജാറിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിക്കു പങ്കുണ്ടെന്ന ‘വിശ്വസനീയമായ ആരോപണം’ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ അവിടുത്തെ പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സെപ്റ്റംബറിൽ. ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിച്ച ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അലകൾ ഒഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ഖലിസ്ഥാൻ വാദി നേതാവും ദേവിന്ദർ ബാംബിഹ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നയാളുമായ സുഖ് ദൂൽ സിങ് എന്ന സുഖ ദുൻകെ സെപ്റ്റംബർ 20ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇരു കൊലപാതകങ്ങളും തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ടെന്നും ആരോപണമുയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ചാര സംഘടനയായ റിസർച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്ങിന് (റോ) ഇതു പുതിയ ഒരു അധ്യായമാണ്. റോ ഏജന്റുമാർ ഒരു കൊലപാതകം നടപ്പാക്കിയതായി പശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ആദ്യ ആരോപണമാണ് കാനഡയിൽനിന്നുണ്ടായത്. ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള കൗൺസിൽ ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചാര ഏജൻസികളിലൊന്നായ ഇസ്രായേലിന്റെ മൊസാദും ഇന്ത്യയുടെ റോയും തമ്മിൽ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ സഹകരണം റോയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളിലും ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കിയെന്നാണ്. ഇതാദ്യമായാണ് റോയുടെ പേരിൽ ആരോപണം വരുന്നത്. രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ അന്യരാജ്യത്തു ചെന്ന് കൊല്ലുന്ന രീതി കാലങ്ങളായി നിലവിലുണ്ട്. എന്താണ് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നിലെന്നു നോക്കാം. കൂടാതെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യ–കാനഡ ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

∙ നിജ്ജാറിന്റെ തലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ വിലയിട്ടു, ആ തലയ്ക്ക് കാനഡയുടെ സംരക്ഷണവും!

ഇന്ത്യ പത്തു ലക്ഷം രൂപ വിലയിട്ട പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയാണ് ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാർ. കാനഡ–യുഎസ് അതിർത്തിയിൽ ജൂൺ 18 ന് അജ്ഞാതരായ രണ്ടു മുഖംമൂടിധാരികളുടെ വെടിയേറ്റാണ് നിജ്ജാർ മരിച്ചത്. സിഖുകാർക്കു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം വേണെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഖലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സിന്റെ കാനഡയിലെ തലവനായിരുന്നു നിജ്ജാർ. കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിൽ സിഖ് ഗുരുദ്വാരയുടെ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം ട്രക്കിൽ തനിച്ചായിരുന്നപ്പോഴാണ് നിജ്ജാറിനു തലയ്ക്കു വെടിയേൽക്കുന്നത്. ഈ ഗുരുദ്വാരയുടെ പ്രസിഡന്റായി നിജ്ജാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

കാറിലെത്തിയ രണ്ടു പേരായിരുന്നു കൊലയാളികൾ. കൂടാതെ കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന മൂന്നാമനെയും കനേഡിയൻ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. 2022 ജൂലൈ 22 ന് നിജ്ജാറിനെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പിടികിട്ടാപുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തലയ്ക്കു വിലയിട്ടതു മുതൽ കനേഡിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ജാഗ്രതയിൽ ആയിരുന്നു. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം കനേഡിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിജ്ജാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഏതു നിമിഷവും ആക്രമണം ഉണ്ടാകാമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. കഴിയുന്നത്ര വീടിനു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് നിർദേശവും നൽകി.

തന്റെ ജീവനെക്കുറിച്ചു ഭയമുണ്ടെന്നു മരണത്തിനു മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിജ്ജാർ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകനോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊലപാതകത്തെ തുടർന്നു കാനഡയിലെ സിഖ് സമൂഹം വൻ പ്രതിഷേധമാണ് നടത്തിയത്. നിജ്ജാറിന്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വാൻകൂവറിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർ ഒത്തുകൂടുകയും ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ, നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ പുറത്ത്

നിജ്ജാറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കടുത്ത നടപടികളാണ് ഇന്ത്യയും കാനഡയും സ്വീകരിച്ചത്. റോയുടെ കാനഡയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പവൻകുമാർ റായിയെ പുറത്താക്കുക എന്ന നടപടിയിലേക്കു വരെ കാന‍ഡ കടന്നു. കാനഡയുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ഒലിവർ സിൽവസ്റ്ററിനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചത്. മാത്രമല്ല കനേഡിയൻ ഹൈക്കമ്മിഷണറെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെ കാനഡയിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയിൽ തനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മെനാനി ജോളി പറഞ്ഞു. സിഖ് സമൂഹത്തിന്റെ സമ്മർദവും ജി20 ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയപ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമീപനവുമാണ് പാർലമെന്റിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയെ നിർബന്ധിതനാക്കിയത്.

എന്നാൽ‍ കാനഡയുടെ ആരോപണം തള്ളിയ ഇന്ത്യ കനേഡിയൻ സമീപനത്തിൽ അസംതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു സ്ഫോടനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിജ്ജാർ പങ്കാളിയായിരുന്നു. ആ കേസിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയാണെങ്കിലും കാനഡയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യനായിരുന്നുവെന്നും കാനേ‍ഡിയൻ മണ്ണിൽ കടന്നു നിജ്ജാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയിൽനിന്ന് ആയുധ പരിശീലനം നേടിയ നിജ്ജാർ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിൽ തീവ്രവാദ പരിശീലന ക്യാംപ് നടത്തിയിരുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ഭീകരനെതിരെ കാനഡ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്.

∙ ആരെയാണ് ട്രൂഡോ ഭയന്നത്? ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചത് സാധാരണ മുറിയിൽ

കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നിൽ ജി 20 ഉച്ചകോടിയുടെ സ്വാധീനവും ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. കാനഡയിൽ നിജ്ജാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ജി 20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ അറിയിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം ട്രൂഡോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഈ വിഷയം എടുത്തിട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന ഇന്ത്യ, വിഘടനവാദികൾക്ക് കാനഡ പിന്തുണ നൽകുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. രണ്ടു പറയാൻ ഇന്ത്യയിലേക്കു പോയ പ്രധാനമന്ത്രി വേണ്ടതിലധികം കേട്ട് അപമാനിതനായി എന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹം തിരികെ എത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ കാനഡയിൽ വ്യാപകമായി.

ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് എത്തിയ ട്രൂഡോ വാർത്താസമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു (Photo by Money SHARMA / AFP)

കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ട്രൂഡോയ്ക്കു വേണ്ട പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്നതും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ഇതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ആഞ്ഞടിക്കാനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് എത്തിയ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ലളിത് ഹോട്ടലിൽ തനിക്കായി ഒരുക്കിയ പ്രസിഡന്റ്സ് സ്യൂട്ടിൽ താമസിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സുരക്ഷയുള്ള മുറിയാണ് ട്രൂഡോയ്ക്ക് ഒരുക്കിയത്. പകരം അദ്ദേഹം സാധാരണ മുറിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിഗമനം.

∙ നയതന്ത്ര സഹായം തേടി കാനഡ, ഇന്ത്യയെ പിണക്കാതെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിനു പക്ഷേ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്നു വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കാതിരുന്നത് കാനഡയ്ക്കു ക്ഷീണമായി. കാനഡയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സെപ്റ്റംബർ 18ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഒരു നയതന്ത്ര യുദ്ധം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഉത്കണ്ഠാജനകമായ പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ യുഎസിന്മേലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും കാനഡ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. എന്നാൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ– പസിഫിക്കിൽ മുൻനിരയിൽ നിർത്താൻ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ പിണക്കാൻ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആകുമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർ ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറി.

ട്രൂഡോയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് മുൻപുതന്നെ, ഇന്ത്യയുമായുള്ള കാനഡയുടെ ബന്ധം ഏറ്റവും ‘താഴ്ന്ന’ നിലയിലായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ വർഷങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പിരിമുറുക്കവുമുണ്ട്. 2018 ൽ ട്രൂഡോയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം വിള്ളലുകൾക്ക് ആഴം കൂട്ടി. ഖലിസ്ഥാൻ വാദികളായ സിഖുകാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ, യുഎസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തയാറായപ്പോൾ കാനഡ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. കാനഡയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ നിർണായ പങ്കുള്ള അവരുടെ വോട്ടിനു വേണ്ടി മൗനം അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ എവിടെയും ചെന്ന് കൊല്ലുന്ന അജ്ഞാത ‘പവനായി’മാർ

മിക്ക രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കടന്നു കയറാൻ മടിക്കാത്തവരാണ്. ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കു തടയിടാൻ ഇന്ത്യൻ റോയും ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാകെ ചിറകു വിരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കടന്നു കൊലപാതകം നടത്തിയതായി വിശ്വസനീയമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അതേസമയം, റഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാൻ, ഉത്തര കൊറിയ, ഇസ്രയേൽ, യുഎസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പേരുദോഷം കേട്ടവയാണ്. ശത്രുക്കളെയും രാജ്യദ്രോഹികളെയും നിശബ്ദരാക്കാൻ മോസ്കോയുടെ ഏജന്റുമാർ അജ്‍ഞാത വിഷം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. റഷ്യയുടെ മുൻ ഏജന്റ് സെർജി സ്ക്രീപല്‍ യുകെയിലേക്കു കടന്നപ്പോൾ ആദ്ദേഹത്തിനും മകൾ യുലിയയ്ക്കും നേരെ അജ്ഞാത വിഷപ്രയോഗം നടത്തിയത് വൻ ചർച്ചയായിരുന്നു. സൗദിയിലെ വിമതനും വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജമാൽ ഖഷോഗിയെ തുർക്കിയിലെ എംബസിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് സൗദിയുടെ മേൽ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ കുറ്റം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഡ്രോണുകൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് യുഎസ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുക. ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡറായിരുന്ന ഖാസിം സുലൈമാനിയെ എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് യുഎസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്രയേലിന്റെ മൊസാദ് രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ വകവരുത്താൻ ഏതു മാർഗവും സ്വീകരിക്കും. ഉത്തര കൊറിയയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധമാണ്. രാജ്യത്തെ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ അർധസഹോദരൻ കിം ജോങ് നാമിനെ മലേഷ്യയിൽവച്ചാണ് നെർവ് ഏജന്റ് പ്രയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

കിം ജോങ് നാം (Photo from Archive)

എന്നാൽ, നിജ്ജാറിനെ കൊന്നത് ഇന്ത്യയാണെന്ന ആരോപണം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ആ ആരോപണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പാർലമെന്റിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി യുഎസ്, ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ് (കാനഡയും ഉൾപ്പെടുന്ന 5 കണ്ണുകളെന്ന ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടായ്മ–The Five Eyes) എന്നീ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് തെളിവുകൾ കൈമാറിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ തണുത്ത സമീപനവും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയ്ക്കു തയാറാകാതിരുന്നതും കൂടുതൽ അക്രമോത്സുക നിലപാടു സ്വീകരിക്കുന്നതിൽനിന്നു ട്രൂഡോയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

