സം‘വരണം’ വനിതകളേ...

വനിതാസംവരണം പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കാൻ കടമ്പകൾ ഇനിയുമുണ്ട് എന്നതു വസ്തുത. യഥാർഥത്തിൽ അത് ഉടനെങ്ങും നടപ്പാക്കില്ലെന്നും ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സ്റ്റണ്ട് മാത്രമാണെന്നുമുള്ള അടക്കംപറച്ചിലാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പുരുഷകേസരികളിൽ പലരും നടത്തുന്നത്. അതിൽ എൽഡിഎഫ് എന്നോ യുഡിഎഫ് എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. അതേസമയം, എല്ലാ പാർട്ടികളിലെയും സ്ത്രീകൾ വലിയ ഉത്സാഹത്തിലുമാണ്. കാത്തിരുന്ന വലിയമാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന ആവേശമാണ് അവരെ പൊതിയുന്നത്. സീറ്റുകൾക്കുവേണ്ടി പുരുഷനേതൃത്വത്തിന്റെ ഔദാര്യം ഇനി അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. മികച്ച വനിതാ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്താനും അവർക്കു കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകാനും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വരും.



സംവരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുംവരെ അതിനായി കാത്തിരിക്കാനും കഴിയില്ല. റിക്രൂട്മെന്റ് നേരത്തേ നടത്തി ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവരെ പരിചിതരാക്കി അംഗീകാരം നേടിയെടുത്താലേ ജയിക്കാനാകൂ. സംവരണം നടപ്പായാൽ മുന്നിലൊന്നു സീറ്റുകളിൽ വനിതകൾ തമ്മിലാകും മത്സരം. അതൊരു ഗണ്യമായ വിഹിതമാണ്. ഭരണത്തുടർച്ചയോ അധികാരമാറ്റമോ എന്നതുതന്നെ നിർണയിക്കാവുന്ന വിഹിതം. വനിതാസംവരണം ഭാവനാപൂർണതയോടെയും ആസൂത്രണ മികവോടെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലത്തെത്തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്ന ഘടകമായി മാറും. വനിതാ സീറ്റുകൾ റൊട്ടേഷൻ ആകുന്നതോടെ ചില സീറ്റുകൾ ചില നേതാക്കൾ കുത്തകയാക്കി വയ്ക്കുന്ന പ്രവണതയും ഇല്ലാതാകും.

∙ പാർട്ടിയിൽ വേണം, പദവികളിൽ വേണ്ട

പാർട്ടി അംഗസംഖ്യയുടെ 25% വനിതകളാകണമെന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ തീരുമാനം. പൂർണമായും നടപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ പുരോഗതിയുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ വനിതാ പങ്കാളിത്തത്തിന് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. 17 അംഗ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു വനിത മാത്രം: പി.കെ.ശ്രീമതി. എറണാകുളം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എട്ടു പുതുമുഖങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്കു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പോലും അതിലൊരു സ്ത്രീയുണ്ടായില്ല. 89 അംഗ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം പതിമൂന്നിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ 25 അംഗ രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിയിൽ ഒറ്റ വനിത മാത്രം: ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ. കെപിസിസിയുടെ മുപ്പതംഗ ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയിൽ സ്ത്രീകൾ മൂന്നുപേർ. നിർവാഹകസമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 56 അംഗ നേതൃനിര നോക്കിയാൽ അഞ്ചുപേർ.

33% സംവരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇറങ്ങും മുൻപുതന്നെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതു നടപ്പാക്കാൻ പാർട്ടി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 21 അംഗ ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയിൽ ഏഴുപേർ വനിതകളാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും അവസരം നൽകണമെന്ന ആർഎസ്എസ് സർ സംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ ഏതാനും ദിവസം മുൻപത്തെ പ്രസ്താവന വനിതാ ബിൽ വരവിന്റെ വിളംബരമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബിജെപി നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആർഎസ്എസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇരുപതിലേറെ സംഘടനകളിൽ കാര്യമായ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. സംവരണം നടപ്പാകുന്നതോടെ അവരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം പൊതുരംഗത്തേക്കു വരുമെന്ന സൂചന ശക്തം. ബിജെപിയുടെ കേരളത്തിലെ പരമോന്നതസമിതിയായ കോർകമ്മിറ്റിയിൽ പക്ഷേ, ഒരു വനിത പോലുമില്ല. അംഗമായിരുന്ന ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ ഒഴിവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നീറി നിൽക്കുന്നു.

∙ ഉൾക്കൊള്ളുമോ ഈ മാറ്റം?

കേരള നിയമസഭയിൽ ഇതുവരെ അംഗങ്ങളായ വനിതകൾ 52 പേരാണ്. 1957ലെ പ്രഥമ നിയമസഭയിൽ ആറു വനിതകൾ ഇടം കണ്ടെങ്കിലും പിന്നീടിങ്ങോട്ട് കാര്യമായ വർധന ഉണ്ടായില്ല. 2014ലെ ലോക്സഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിലാണു മത്സരിച്ചവരുടെ എണ്ണംതന്നെ 20 കടന്നത്. ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകൾ ഉള്ളയിടത്താണ് ഈ ദുഃസ്ഥിതി. അതും രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ സാക്ഷരത (92%) ഉള്ള സംസ്ഥാനത്ത്. സംസ്ഥാനചരിത്രത്തിലെ‍ 225 മന്ത്രിമാരിൽ വനിതകൾ വെറും പത്തുപേർ മാത്രമെങ്കിലും, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മൂന്നു വനിതകളെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചത് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യമാറ്റമാകാം.

ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്തായാലും, മുഖ്യധാരാ പാർട്ടികളിൽ മിക്കതും ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മുസ്‌ലിംലീഗിന്റെ നിലപാടാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. വനിതകൾക്കു സംഘടനാപദവികൾ നൽകുന്നതിനോടുതന്നെ പൂർണമായും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ലീഗിന് അവരിൽനിന്ന് ഇനി സ്ഥാനാർഥികളെ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും.

