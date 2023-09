തുല്യതയുടെ തിലകം

1917ൽ ആണ് ആനി ബസന്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായത്. 1925ൽ സരോജിനി നായിഡുവും ആ പദവിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും അർഹരായ, സജീവപ്രവർത്തകരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് അവരോധിക്കുന്നതിനെ തിലകനും ഗാന്ധിജിയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ വീക്ഷിച്ചത് പ്രാതിനിധ്യ-പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണാമമായിട്ടായിരുന്നു.

പക്ഷേ, ‘ആധുനിക ലിബറൽ ജനാധിപത്യ’മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരന്തരം വാചാലരാകാറുള്ള ലോയ്ഡ് ജോർജും വുഡ്രോ വിൽസനും റൂസ്‌വെൽറ്റും ചർച്ചിലും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയാധികാരം സ്ത്രീകളുമായി തുല്യമായി പങ്കിട്ടില്ല. ഹോചിമിനും ഡിഗോളും മാവോയും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നില്ല. അധികാരഘടനയിൽ തുല്യപങ്കാളിത്തത്തോടെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാതിരുന്ന കാലത്തും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു. ദാക്ഷായണി വേലായുധനും ആനി മസ്ക്രീനും സുചേതാ കൃപലാനിയും അടക്കമുള്ള 15 സ്ത്രീകൾ ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പാർലമെന്റിൽ 4.4% വനിതകളായിരുന്നെങ്കിൽ സമാനകാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ അതു വെറും രണ്ടു ശതമാനവും ബ്രിട്ടനിൽ മൂന്നു ശതമാനവും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ, തുടർന്നുള്ള ദശകങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾ സ്ത്രീപങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ടുപോയി. ഇന്ന്, ബ്രിട്ടിഷ് പാർലമെന്റിൽ ഏകദേശം 35%, അമേരിക്കയിൽ 29% വീതമാണ് സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പോഴും വെറും 14.9% അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണു സ്ത്രീകൾ. കഴിഞ്ഞ 75 വർഷങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രീയ- സാമൂഹികഘടനയിൽ പുരുഷാധിപത്യമൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഉയർന്നുവന്ന അതിശക്തമായ സ്ത്രീമുന്നേറ്റങ്ങളും മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളിലെ സ്ത്രീപ്രവർത്തകരുടെ സമ്മർദങ്ങളുമാണ് ഈ പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കിയത്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീപങ്കാളിത്തത്തിനും രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെയെല്ലാം അപ്രസക്തമാക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ യാഥാസ്ഥിതികവും പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതവുമായ സാമൂഹിക- രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, കഴിഞ്ഞദിവസം ലോക്സഭ പാസാക്കിയ വനിതാസംവരണബിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്പാണ്.

∙ മാർഗരറ്റ് ആൽവ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയം

സ്ത്രീപങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ നയരൂപീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത്, 1987ൽ രാജീവ് ഗാന്ധി നിയോഗിച്ച മാർഗരറ്റ് ആൽവയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കമ്മിറ്റി സ്ത്രീസംവരണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചപ്പോഴായിരുന്നു. നരസിംഹറാവു സർക്കാർ ത്രിതലപഞ്ചായത്തുകളിൽ 33% സ്ത്രീസംവരണം നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. തുടർന്നാണ് പാർലമെന്റിലും നിയമസഭകളിലും വനിതാസംവരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം മുഖ്യധാരയിലേക്കു വരുന്നതും 1996ൽ ദേവെഗൗഡ പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലയളവിൽ വനിതാസംവരണബിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും. ബിൽ സിപിഐ എംപിയായിരുന്ന ഗീതാ മുഖർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കു വിട്ടു. ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ബില്ലുകളുടെയും ആധാരശില.

പിന്നീടുള്ള 27 വർഷക്കാലം, സോണിയ ഗാന്ധിയും മമതാ ബാനർജിയും സുഷമ സ്വരാജും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രതിസന്ധികളിലും സങ്കീർണമായ അഭിപ്രായഭിന്നതകളിലും കുരുങ്ങി വനിതാസംവരണബിൽ എങ്ങുമെത്താതെ പോയി. എല്ലാ മുഖ്യധാരാപാർട്ടികളെയുംപോലെ ബിജെപിയുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു വനിതാസംവരണം. എന്നിട്ടും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറായത്. മാത്രമല്ല, സെൻസസും മണ്ഡലപുനഃക്രമീകരണവും കഴിഞ്ഞ് 2029ൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ സംവരണം നിലവിൽ വരുന്നത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നിൽകണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കു ബിജെപി മുന്നണി നൽകിയ ഒരു ‘പോസ്റ്റ്-ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്’ മാത്രമാണ് വനിതാസംവരണബിൽ. മാത്രമല്ല, ബില്ലവതരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തവേ ഒരിടത്തും ഈ ബിൽ സാർഥകമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീപ്രസ്ഥാനങ്ങളും വനിതാനേതാക്കളും വഹിച്ച ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം ഓർമിക്കുന്നില്ല. പകരം, ഉജ്വലയോജന, സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷൻ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ സ്വാഭാവികപിന്തുടർച്ചയായിട്ടും സബ് കാ സാത് സബ് കാ വികാസ് മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിട്ടുമാണ് ബില്ലിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു തെറ്റായ സമീപനമാണ്.

വനിതാസംവരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയുടെ ഔദാര്യമല്ല. മറിച്ച് അതു ജനസംഖ്യാനുസൃതമായി സ്ത്രീകൾക്കു കിട്ടേണ്ട ന്യായമായ അവകാശമാണ്. പ്രാതിനിധ്യജനാധിപത്യത്തിനു പൂർണമായ ആധികാരികതയുണ്ടാകുന്നത് നീതിയുക്ത പ്രാതിനിധ്യം സ്ത്രീകൾക്കുകൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ത്രീകളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ‘പുരുഷരക്ഷാകർത്തൃത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തണൽ’ ആയി ഈ വനിതാസംവരണബില്ലിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വന്തമായ പ്രാതിനിധ്യശേഷിയുള്ള സ്ത്രീപൊതുപ്രവർത്തകരെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.

മാർ‌ഗരറ്റ് ആൽവ, ഗീത മുഖർജി (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ അർഹതയുള്ള കൈകളിൽ അധികാരമെത്തണം

എല്ലാ പരിമിതികൾക്കിടയിലും ഈ ബിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്നു പറയാതെവയ്യ. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക– തൊഴിൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിസ്മയാവഹമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പുതുതായി ഭരണരംഗത്ത് എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു കഴിയും.

നൊബേൽ സമ്മാനജേതാവായ എസ്തേർ ദഫ്ലോ ത്രിതലപഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്ത്രീസംവരണം നടപ്പാക്കി പത്തുവർഷത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതു പുരുഷാധിപത്യ സാമൂഹികഘടനയും പരിചയമില്ലായ്മയും നിരക്ഷരതയുമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്ന്, ഗ്രാമീണ നയരൂപീകരണത്തിൽ അതീവശ്രദ്ധേയ മാറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീ സംവരണം മൂലമുണ്ടായി എന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം, സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ അദ്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു വർഷങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ രാഷ്ട്രീയപങ്കാളിത്തത്തിലുണ്ടായ കുതിപ്പിന്റെ പ്രധാനകാരണം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംവരണമാണ് എന്ന വസ്തുത നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്.

അതേസമയം, വനിതാസംവരണത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികപശ്ചാത്തലവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രവണത മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളിൽ ഏറെയും ‘വരേണ്യവർഗ- നഗരവൽകൃത’ വനിതകളായിരിക്കും എന്നതാണ്. സജീവ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരായ സ്ത്രീകൾക്കു പിന്നിൽ സുദീർഘമായ വിദ്യാർഥി-യുവജന-മഹിളാപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും കണ്ണീരിന്റെയും കടബാധ്യതകളുടെയും ചരിത്രമുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം, രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ബോണസായി കിട്ടുന്ന അപവാദ-അശ്ലീല കഥകളുടെ വലിയ ഭാരവും.

എന്നിട്ടും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ സജീവപ്രവർത്തകർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പകരം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഘടനാപ്രവർത്തനം നടത്താത്ത, സമരം ചെയ്യാത്ത ‘പ്രഫഷനലുകളായ’ സ്റ്റുഡിയോ റൂം മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മത-ജാതി സംഘടനകളുടെ നോമിനികളും സാഹിത്യകാരികളും മുൻനിരനേതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളും എയ്ഡഡ് കോളജുകളിലെ യുജിസി സുരക്ഷിതത്വമുള്ള അധ്യാപികമാരും സോഷ്യൽ മീഡിയ വിപ്ലവകാരികളും ‘ലാറ്ററൽ എൻട്രി’ ആയി എളുപ്പത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളാകുന്നു. ഇതിൽ വലിയൊരു അനീതിയുണ്ട്.

‘ജയസാധ്യത’ എന്ന പതിവ് ‘തൊടുന്യായ’ത്തിൽ തട്ടി രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിലെ പുരുഷന്മാർ തള്ളിക്കളയുന്നത് ഒരുകൂട്ടം സ്ത്രീകളുടെ രാഷ്ട്രീയസമർപ്പണമാണ്. വനിതാസംവരണത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയാണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയബോധമില്ലാത്ത, അധികാരത്തോടുമാത്രം പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ‘കരിയറിസ്റ്റ്’ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടത്താവളമാകാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാകരുത് വനിതാസംവരണം.

തുല്യതയുടെയും നീതിയുടെയും രാഷ്ട്രീയമാണ് വനിതാസംവരണത്തിന്റെ കാതൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കകത്തുള്ള സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ ഈ നീതിബോധം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ഏറ്റവും അർഹരായ സ്ത്രീകളിലേക്ക് അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിലെ വനിതാനേതാക്കളുടെ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ‘പാർട്ടി അച്ചടക്കം’ അവിടെ തടസ്സമാകരുത്. സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ ജൈവികമായ ശാക്തീകരണമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ വനിതാസംവരണത്തിലൂടെ പ്രാതിനിധ്യജനായത്തം ശക്തിപ്പെടൂ. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ യാഥാർഥ്യം മറക്കരുത്.

