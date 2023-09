ഇംഗ്ലിഷിൽ എഴുതിത്തയാറാക്കിയ പ്രസംഗമാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ 26ന്, ഭരണഘടനാദിനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു വായിച്ചത്. പ്രസംഗത്തിനിടെ, കടലാസുകളൊക്കെ മാറ്റിവച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചുതുടങ്ങി. പ്രയോഗിച്ചു തേഞ്ഞ വാക്കുകളിൽത്തന്നെ പറയാം: ആ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽനിന്നായിരുന്നു.

തന്റെ ഗ്രാമപശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും എംഎൽഎയായിരുന്നപ്പോൾ ഒഡീഷയിലെ എല്ലാ ജയിലുകളും സന്ദർശിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ആ ജയിലുകളിൽ 25–30 വർഷമായി കഴിയുന്നവരെക്കുറിച്ചും ദ്രൗപദി മുർമു പറഞ്ഞു. മൗലികാവകാശങ്ങളെയും മൗലിക കടമകളെയും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെയും കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലാത്ത സാധുക്കളാണ് അവരെന്നും നിസ്സാരകുറ്റങ്ങൾക്കു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജീവിതകാലമത്രയും ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരാണ് പലരുമെന്നും. രാജ്യം വികസനം പറയുന്ന കാലത്ത് ജയിലുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനല്ല, കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

താൻ കൂടുതൽ പറയാതെ വിടുന്നു, സർക്കാരും മറ്റും ആലോചിക്കുകയെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഇംഗ്ലിഷ് പ്രസംഗത്തിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ഹൃദയസ്പർശം അനുഭവിച്ച സദസ്യർ ഒന്നടങ്കം എഴുന്നേറ്റുനിന്നു കയ്യടിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. (File Photo by PTI)

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്കു മാറുന്ന ദിവസമോ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള യാത്ര സഭകൾ ചർച്ച ചെയ്ത ദിവസമോ വനിതാ സംവരണ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസമോ ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ ഹൃദ്യപദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ രാജ്യത്തിന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അധ്യക്ഷയെന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ മഹത്തരമായ അടയാളമെന്നതുമാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മാത്രമല്ല, പാർലമെന്റിന്റെ പുതിയമന്ദിരം മേയ് 28ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അസാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

ഇതേപോലെ, പുതിയ മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനത്തിൽ, 2020 ഡിസംബർ 10ന് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ അസാന്നിധ്യവും വാർത്തയായി. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെയും മുഖ്യസ്ഥാനത്ത്. രാഷ്ട്രപതി, ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നുള്ളതാണ് പാർലമെന്റെന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലുള്ളവരും അവരുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളും ആ പാഠം മറന്നുപോയെന്നു കരുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാഹചര്യം.

പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം. ചിത്രം : രാഹുൽ ആർ പട്ടം ∙ മനോരമ

രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നത മുൻപു പലപ്പോഴുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡോ.രാജേന്ദ്ര പ്രസാദും ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവും തർക്കിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാനി സെയിൽസിങ്ങിനോടുള്ള അകൽച്ച പ്രകടമാക്കാൻ രാജീവ് ഗാന്ധി പലപ്പോഴും മടിച്ചില്ല. വിദേശയാത്രകൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതിയെക്കണ്ടു വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയെന്ന കീഴ്‌വഴക്കം രാജീവ് പാലിച്ചില്ല; ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് (ഭേദഗതി) ബില്ലിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ സെയിൽ സിങ് ‘പോക്കറ്റ് വീറ്റോ’ പ്രയോഗിച്ചു. പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപു പി.വി.നരസിംഹറാവു കൊടുത്തയച്ച ഓർഡിനൻസുകളിൽ ശങ്കർദയാൽ ശർമ ഒപ്പുവയ്ക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്.

ഗുജറാത്ത് കലാപത്തോടുള്ള വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തോട് കെ.ആർ.നാരായണൻ വിയോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ രാഷ്ട്രപതി – മന്ത്രിസഭ അകൽച്ചകൾ പലതുണ്ട്. എന്നാൽ, മോദി സർക്കാരും റാംനാഥ് കോവിന്ദുമായി അകൽച്ചയില്ലായിരുന്നു; ദ്രൗപദി മുർമുവുമായും അകൽച്ചയില്ല.

എന്നിട്ടും, എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത്? പ്രതിപക്ഷം ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ചോദിച്ചു. നേരത്തേയും പ്രതിപക്ഷം ഇതു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭയിൽ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന ചോദ്യമെന്നപോലെ, രാജ്യത്തിനു പരിചിതമല്ലാത്ത ഒഴിവാക്കലിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഏതു വിഷയത്തിനും പ്രതിവചനമുള്ള മന്ത്രിമാരോ ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

എന്നാൽ, രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻ‍കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ ചിലതു പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിന്റെ പുതിയ മന്ദിരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ രാഷ്ട്രപതി മാത്രമല്ല, ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെന്നു കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ധൻകറിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ. പറഞ്ഞ അസാന്നിധ്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാ ലംഘനമില്ലെന്നും തന്റെ പദവിക്കു കുറച്ചിൽതട്ടുന്ന രീതികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ധൻകർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കൊല്ലം മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിലേക്ക് പോകും വഴി പാതയോരത്ത് കാത്തുനിന്ന ശ്രായിക്കാട് എൽപി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മധുരം നൽകുന്നു. (ഫയൽ ചിത്രം : മനോരമ)

ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ അടിസ്ഥാന ഗൃഹപാഠം ചെയ്യണമെന്നു ശാസനാസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ധൻകർ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഓരോ വർഷവും സഭകളുടെ ആദ്യസമ്മേളനത്തിൽ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രപതി പാർലമെന്റിൽ എത്തുകയെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്. വർഷാദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രപതി പാർലമെന്റിൽവരാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ചടങ്ങുകൾക്കു വേണ്ട എന്നാണ് ആ വാക്കുകളിലെ ധ്വനി.

അതു നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് മന്ദിരോദ്ഘാടനങ്ങൾക്കല്ല, പാർലമെന്റ് വളപ്പിലെ പ്രതിമകൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻപോലും എത്തിയ രാഷ്ട്രപതിമാരെക്കുറിച്ചാണ്. ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കറിന്റെ പ്രതിമ 1967 ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ഡോ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണനും ഗാന്ധിപ്രതിമ 1993ലെ ഗാന്ധിജയന്തി ദിവസം ശങ്കർദയാൽ ശർമയും ബ്രിട്ടിഷ് കമ്പനിപ്പടയ്ക്കെതിരെ പോരാടിയ വീരവനിത റാണി ചെന്നമ്മയുടെ പ്രതിമ 2007 സെപ്റ്റംബർ 11നു പ്രതിഭാ പാട്ടീലും അനാവരണം ചെയ്തതുൾപ്പെടെ ആ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു.

തെപ്പക്കാട് ആനപ്പന്തിയിലെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കരിമ്പു നൽകുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ആനയെ തലോടുന്നു. ( ഫയൽ ചിത്രം : മനോരമ)

വർഷാദ്യ സമ്മേളനത്തിനു മാത്രം രാഷ്ട്രപതി മതി, പാർലമെന്റ് മന്ദിരോദ്ഘാടനം പോലെയുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു പ്രധാനസ്ഥാനം എന്ന സമീപനത്തിൽ ഭരണഘടനാ മര്യാദകളുടെ ലംഘനം കാണുന്നവരുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതികൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാർലമെന്റ്, രാഷ്ട്രപതിയെ ഒഴിവാക്കിയുള്ളതല്ല. ശരിയാണ്, അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴില്ല; ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇല്ലാതെയും കഴിഞ്ഞ നാലിലേറെ വർഷം ലോക്സഭ നടന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ഓരോരോ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കക്ഷി ഭരണത്തിൽവരികയും അവർ ഇതിനപ്പുറം പോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകാലം പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാനും വഴിയുണ്ട്. അതാണ് അരുതാത്ത കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. ഒടുവിൽ, എന്തുമാവാമെന്ന കാലം വരും.

ചില നല്ല വാക്യങ്ങൾക്കൊരു ഗുണമുണ്ട്. അടർത്തിയെടുത്താൽ അവ ഒന്നിലേറെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകും. ‘ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാതെ വിടുന്നു, സർക്കാരും മറ്റും ആലോചിക്കുക’ എന്ന രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ വാക്യം അത്തരമൊന്നാണ്.

English Summary: Why the Indian President was not invited to the new Parliament?