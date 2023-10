∙ നൊബേൽ താണ്ടിയ ശാസ്ത്രവഴി

മാരക രോഗങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗമാണ് വാക്സിനേഷൻ. അണുബാധകളുണ്ടാകാതെ പ്രതിരോധം തീർക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തമാക്കാനും ഇതു സഹായിക്കുന്നു. രോഗം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ശരീരം ആന്റിബോഡികൾ നിർമിക്കും. ശരീരം ഒരു രോഗത്തിനു വിധേയമാകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആന്റിബോഡികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വാക്സീനുകൾ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. വാക്സീനുകൾ രോഗങ്ങളോ അതിന്റെ സങ്കീർണതകളോ ഉണ്ടാക്കില്ല. പകരം, യഥാർഥ രോഗാണുക്കളുടെ ആക്രമണം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പോരാടുന്നതിനു ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കും.



∙ എന്താണ് എംആർഎൻഎ വാക്സീനുകൾ ?

നിർജീവമോ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമാക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ബാക്ടീരിയകളോ വൈറസോ ഉപയോഗിക്കാതെ മെസഞ്ചർ ആർഎൻഎ (എംആർഎൻഎ) എന്ന തന്മാത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ തരം വാക്സീൻ. തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ എലികളിൽ പരീക്ഷിച്ചാണ് ഡിഎൻഎ, എംആർഎൻഎ വാക്സീനുകൾ വിജയകരമാകുമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇത്തരം വാക്സീനുകൾ നിർമിച്ചാൽ ഒട്ടേറെ സാധ്യതകളും നേട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയുടെ ഉൽപാദനം താരതമ്യേന എളുപ്പവുമാണ്.

ജർമനിയിലെ കോവിഡ് വാക്സീൻ നിർമാണശാലയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (Photo by Thomas Lohnes / AFP)

ഇതു പുതിയ വാക്സീനുകളുടെ ആവർത്തന പരിശോധനയും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളും വേഗമേറിയതും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നു. ഗവേഷണത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഡിഎൻഎ വാക്സീനുകൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായിരുന്നു. ചെറുജീവികളിൽ ഡിഎൻഎ വാക്സീനുകൾ മികച്ച ഫലമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും മനുഷ്യരിൽ കാര്യക്ഷമമായ പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല. തുടർന്നാണ് മെസഞ്ചർ ആർഎൻഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയത്. പ്രോട്ടീൻ ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരുതരം താൽക്കാലിക ജനിതകവസ്തുവാണ് എംആർഎൻഎ.

ഒരു വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എംആർഎൻഎയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചാണു വാക്സീനുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. സാധാരണ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഈ പ്രോട്ടീനെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചറിയും. ആന്റിബോഡികൾ എന്ന പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനുകൾ ശരീരം ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അണുബാധയിൽനിന്നു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശരീരമുണ്ടാക്കുന്ന ജൈവരാസവസ്തുക്കളാണ് ആന്റിബോഡികൾ. ഒരിക്കൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇവ കുറെക്കാലം ശരീരത്തിലുണ്ടാകും.

ശരീരം രോഗകാരിയെ നീക്കം ചെയ്തു കുറെ നാളുകൾക്കു ശേഷം ആ രോഗാണുക്കളുടെ ആക്രമണം വീണ്ടും ഉണ്ടായാൽ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനു പെട്ടെന്നു പ്രതികരിക്കാനാകും. ചുരുക്കത്തിൽ, എംആർഎൻഎ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ചശേഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർഥ വൈറസുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ, ശരീരത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആന്റിബോഡികൾക്ക് അവയെ പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാനും ഗുരുതര രോഗത്തിനു കാരണമാകും മുൻപു നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്കു പുതിയ വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ അടിത്തറയായി.

∙ നൊബേൽ താണ്ടിയ ശാസ്ത്രവഴി

വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള കാറ്റലിൻ കാരിക്കോയുടെയും ഡ്രൂ വൈസ്മന്റെയും വഴി ഇങ്ങനെ..

ഹംഗറിയിലെ സോൾനോക്കിൽ ജനിച്ച കാറ്റലിൻ കാരിക്കോ, സെഗെഡ് സർവകലാശാലയിൽനിന്നു ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ പിഎച്ച്ഡി കരസ്ഥമാക്കി. യുഎസിലെ പെൻസിൽവേനിയ സർവകലാശാലയിൽ വാക്‌സീൻ നിർമാണത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഫിസിഷ്യനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡ്രൂ വൈസ്മനുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ 1997ൽ കാറ്റലിൻ തീരുമാനിച്ചു.

വൈസ്മൻ ഇമ്യൂണോളജിയിലും മൈക്രോബയോളജിയിലും ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് എംഡിയും പിഎച്ച്‌ഡിയും നേടിയിരുന്നു. ഇമ്യൂണോളജിയിൽ വൈസ്മന്റെ പശ്ചാത്തലവും ആർഎൻഎ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ കാരിക്കോയുടെ വൈദഗ്ധ്യവും പരസ്പരപൂരകമായ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയതാണ് ഇവരെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 2020ൽ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് അതിവേഗം വ്യാപിച്ചു. ഫലപ്രദമായ വാക്‌സീൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ സമയത്ത്, കാറ്റലിന്റെയും വൈസ്മന്റെയും കണ്ടെത്തൽ നിർണായകമായി.

ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനുകളായ ഫൈസർ, മോഡേണ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കു നയിച്ചത് ഇവരുടെ ഗവേഷണമാണ്. ഈ സുപ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എണ്ണമറ്റ ജീവനുകൾ കോവിഡ് കവർന്നേനെ.

