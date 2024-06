കേവലം മുഖംമൂടിയെപ്പറ്റിയല്ലെങ്കിലും ലോകജീവിതത്തെപ്പറ്റി അതിമനോഹരമായി ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞു, നാമെല്ലാം നിരന്തരം അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന്:

All the world's a stage, And all the men and women merely players – (As You Like It, 2:7)



(ഈ ലോകമെല്ലാമൊരു നാടകം താൻ മാലോകരെല്ലാമതിലേ നടന്മാർ)