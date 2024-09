തെക്കന്‍ ചൈന സമുദ്രത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ദ്വീപുകളുടെയും മണല്‍ത്തിട്ടകളുടെയും മുകളില്‍ ചൈനയും തെക്ക്കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളും അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ ഇവിടത്തെ പ്രശ്‌നം. 1912ല്‍ ചൈന വരച്ച ‘നൈൻ ഡാഷ്‌ ലൈന്‍’ (Nine Dash Line) പ്രകാരം തെക്കന്‍ ചൈന സമുദ്രത്തിന്റെ സിംഹ ഭാഗവും ചൈനയ്ക്ക്‌ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇതേ അവകാശങ്ങള്‍ തയ്‌വാനും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഈ പ്രദേശത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്പ്രാറ്റ്ലീ ദ്വീപുകള്‍, സ്‌കാര്‍ബോറോ ഷോള്‍ എന്നിവയ്ക്ക്‌ മുകളില്‍ ഫിലിപ്പീന്‍സ്‌ അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്‌. വിയറ്റ്നാമിനുമുണ്ട്‌ സ്പ്രാറ്റ്ലി ദ്വീപുകളുടെ മുകളില്‍ അവകാശം. പാരാസെല്‍ ദ്വീപുകളുടെ മുകളില്‍ ചൈനയും തയ്‌വാനും വിയറ്റ്നാമും ഒരുപോലെ ആധിപത്യം ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ബ്രൂണെയ്‌, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പല ദ്വീപുകളുടെ മണല്‍ത്തിട്ടകളും തങ്ങളുടേതാണെന്ന്‌ പറയുന്നു.

∙ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ ചൈന

എന്തിനാണ്‌ ആള്‍പ്പാര്‍പ്പില്ലാത്ത ചെറിയ ദ്വീപുകളുടെയും മണ്‍തിട്ടകളുടെയും മുകളില്‍ വലിയ രാജ്യങ്ങള്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്‌? ഇത്‌ ഈ സമുദ്രം വഴിയുള്ള കപ്പല്‍ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുവാനോ അത്‌ വഴി വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുവാനോ വേണ്ടിയല്ല. മറിച്ച് ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെയും മറ്റു ധാതുക്കളുടെയും മുകളില്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയാണ്‌. 1970 മുതല്‍ ഈ പ്രദേശത്ത് എണ്ണയ്ക്ക്‌ വേണ്ടി ഖനനം നടത്തുന്നുണ്ട്‌. ഇത്‌ തുടങ്ങിയത്‌ ഫിലിപ്പീന്‍സ്‌ ആണെങ്കിലും വൈകാതെതന്നെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളും തെക്കന്‍ ചൈന സമുദ്രത്തില്‍ എണ്ണയും പ്രകൃതി വാതകവും ഉണ്ടോ എന്ന്‌ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു.

തെക്കൻ ചൈന സമുദ്രത്തിലെ സംഘർഷ മേഖലയിൽ വിയറ്റ്നാം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സേനയെ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന ചൈനയുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സേന. (AFP PHOTO/VIETNAMESE FOREIGN MINISTRY)

1984ല്‍ പലവാന്‍ എന്ന പ്രദേശത്തിനടുത്തു ഫിലിപ്പീന്‍സ്‌ ഒരു വലിയ എണ്ണ ഖനി കണ്ടെത്തി. ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ കുവൈത്തിൽ ഉള്ളതു പോലെ തന്നെ വലുപ്പമുള്ള ഭീമന്‍ എണ്ണ ഖനികള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ്‌ ചൈനയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. ഈ അവകാശങ്ങള്‍ കാരണം പല പ്രാവശ്യം സംഘര്‍ഷത്തിന്‌ വേദിയായിട്ടുണ്ട്‌ തെക്കന്‍ ചൈന സമുദ്രം. 1974ല്‍ ചൈനയും വിയറ്റ്നാമും പാരാസെല്‍ ദ്വീപുകളുടെ മുകളിലുള്ള ആധിപത്യത്തെ ചൊല്ലി ഏറ്റുമുട്ടി. ചൈനീസ്‌ പട്ടാളം വിയറ്റ്നാം സേനയെ ഈ ദ്വീപിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു. 1988ല്‍ സ്പ്രാറ്റ്ലീ ദ്വീപുകളുടെ മുകളിലുള്ള അവകാശത്തര്‍ക്കം ചൈനയും വിയറ്റ്നാമും തമ്മില്‍ ഒരു സംഘര്‍ഷത്തിനു കൂടി ഇടയാക്കി. 2012ല്‍ വിയറ്റ്നാം പര്യവേക്ഷണത്തിനായി അയച്ച രണ്ടു യാനങ്ങള്‍ ചൈന നശിപ്പിച്ചു എന്ന്‌ ആരോപിച്ച് വിയറ്റ്നാമില്‍ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

ADVERTISEMENT

2012ല്‍ ചൈന ഫിലിപ്പീന്‍സിനെ സ്കാര്‍ബോറോ ഷോളില്‍നിന്നും പുറത്താക്കി ഈ ദ്വീപിനെ തങ്ങളുടെ കീഴില്‍ കൊണ്ടു വന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ 2013ല്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ, കടലുകള്‍ക്കുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക്‌ മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന സ്ഥിരം കോടതിയില്‍ (Permanent Court of Arbitration under United Nations Convention of Laws of the Seas അഥവാ UNCLOS) ഫിലിപ്പീന്‍സ്‌ കേസ്‌ ഫയല്‍ ചെയ്തു. തങ്ങളും ഫിലിപ്പീന്‍സും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടികള്‍ പ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകളില്‍ കൂടി മാത്രമേ പരിഹരിക്കാവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന്‌ പറഞ്ഞ് ചൈന രാജ്യാന്തര കോടതിയുടെ മുന്‍പിലുള്ള ഈ വ്യവഹാരത്തില്‍നിന്നും വിട്ടു നിന്നു. അതിനു ശേഷം ഇറക്കിയ ഒരു ധവളപത്രത്തില്‍, ഈ തര്‍ക്കം രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നായതു കൊണ്ടുതന്നെ ഈ കോടതിക്ക്‌ ഇടപെടുവാന്‍ അധികാരമില്ലെന്ന്‌ ചൈന തര്‍ക്കിച്ചു.