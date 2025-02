സംഖ്യകൾ, സെറ്റ് തിയറി മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു പോളണ്ടുകാരനായ വാക്ലാ സെർപിൻസ്കി (1882 –1969). ആറു പെട്ടികളുമായി ട്രെയിനിൽ കയറിയ അദ്ദേഹം എത്ര തവണ എണ്ണിനോക്കിയിട്ടും ഒരു പെട്ടി കുറവ്. ആവർത്തിച്ചു പരാതി പറഞ്ഞ വാക്ലയോട് പെട്ടി ആറുമുണ്ടെന്നു ഭാര്യ പറഞ്ഞുനോക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു വിശ്വാസമില്ല. പെട്ടികൾ തൊട്ട് എണ്ണി – പൂജ്യം, ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്. സ്കൂൾകുട്ടികൾക്കു പോലുമറിയാം പൂജ്യം എണ്ണൽ സംഖ്യയല്ലെന്ന്. പക്ഷേ സംഖ്യകളുടെ പാരാവാരം കടന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതു മറന്നുപോയി.

ഐൻസ്റ്റൈന്റെ മറവിയെപ്പറ്റി കഥകൾ പലതുമുണ്ട്. ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ചെക്കർ വന്നു ടിക്കറ്റു ചോദിച്ചു. പോക്കറ്റുകളും പെട്ടിയുമെല്ലാം തപ്പിയെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് കാണാനില്ല. ചെക്കർ സമാധാനിപ്പിച്ചു, ‘വിഷമിക്കേണ്ട. അങ്ങാരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ടിക്കറ്റെടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യില്ലെന്നും അറിയാം. അത് കാണിക്കേണ്ട’. മറ്റെല്ലാവരുടെയും ടിക്കറ്റു പരിശോധിച്ചിട്ട്, അടുത്ത കംപാർട്മെന്റിലേക്കുു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെക്കർ വെറുതേയൊന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ഐൻസ്റ്റൈൻ മുട്ടിലിരുന്ന് സീറ്റിനടിയിൽ ടിക്കറ്റ് തപ്പുന്നു.

ADVERTISEMENT

‘സാരമില്ലെന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ഡോ. ഐൻസ്റ്റൈൻ? ടിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ട’.

ഒരിക്കൽ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ചില്ലറയെണ്ണിയ ഐൻസ്റ്റൈനു തെറ്റി. ആളറിയാതെ ചെക്കർ പറഞ്ഞു, ‘സംഖ്യകളെപ്പറ്റി ഒരു ചുക്കുമറിയില്ലെന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ തകരാറ്’. ഏതെങ്കിലും ഗൗരവമേറിയ ഗണിതപ്രശ്നത്തിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ്, ചില്ലറക്കാശ് തുടങ്ങിയ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാകാം. മനമങ്ങും മിഴിയിങ്ങും എന്ന നില ചിലപ്പോൾ ആർക്കും വരാം.

വീട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വച്ചത് എവിടയെന്നോർക്കാതെവന്ന്, മറ്റ് ഫോണിൽനിന്നു വിളിച്ചു സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തേണ്ടിവന്ന അനുഭവം പലർക്കും കാണും. വൃദ്ധനായ അച്ഛന് കണ്ണട കണ്ടില്ലെന്ന് എപ്പോഴും പരാതി. കണ്ണട ശബ്ദിക്കാത്തതിനാൽ വിളിച്ചുനോക്കാനും കഴിയില്ല. സഹികെട്ട മകൾ ഒരേ പവറുള്ള നാലു കണ്ണടകൾ അച്ഛനു വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു!

ദ് ആബ്സന്റ്–മൈൻഡഡ് പ്രഫസർ എന്ന പേരിൽ വാൾട് ഡിസ്നി പ്രൊഡക്‌ഷൻസിന്റെ തമാശസിനിമയുണ്ട്. ‘ദ് ആബ്സന്റ്–മൈൻഡഡ് പ്രഫസേഴ്സ് മെമ്മറി ബുക്’ എന്ന പേരിൽ മൈക്കേൽ സ്ലങ് എഴുതിയ പുസ്തകവുമുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധാശൂന്യത ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. അതിനു സാർവദേശീയമായ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. ആബ്സന്റ്–മൈൻഡഡ് പ്രഫസറെപ്പറ്റി അതിശയോക്തിക്കഥകളും ധാരാളം. കോളജിലെത്തിയ പ്രഫസർ കുട കസേരയിൽ വച്ച് മുറിയുടെ മൂലയിൽപ്പോയി കുടവയ്ക്കാറുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്നു എന്നും മറ്റും.

ADVERTISEMENT

ശരാശരികളുടെ വിവിധമുഖങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രഫസറോട് കുസൃതിക്കുട്ടി സംശയം ചോദിച്ചത്രേ. ‘തല ചുട്ടുപഴുത്ത ചൂളയിലും പാദങ്ങൾ ഐസ് ബക്കറ്റിലും വയ്ക്കുന്നയാൾക്ക് ശരാശരി താപനില അനുഭവപ്പെടുന്നതു കാരണം സുഖാനുഭവം ആയിരിക്കയില്ലേ?’ പ്രഫസറുടെ മറുപടി, ‘തീർച്ചയായും’. ഇതെല്ലാം വിനോദത്തിനുള്ള കെട്ടുകഥകളായി തള്ളിക്കളയാം.

Representative image by: istock/izusek

ഇനിയൊരു സംഭവകഥ കേൾക്കുക. നാട്ടിൻപുറത്തെ സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ജനപ്രിയനായിരുന്നു. സ്കൂളിലേക്കു പോകുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ് എന്നും കൃത്യം 8.35ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ നിർത്തിക്കൊടുക്കും. കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളതിനാൽ ഒരു മിനിറ്റുപോലും വൈകി ബസ്സുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പതിവുപോലെ ഇറങ്ങാറായപ്പോഴാണ് ഷർട്ടിന് ഇസ്തിരിയിട്ടില്ലന്നു മനസ്സിലായത്. തിരക്കുകൂട്ടി ഇസ്തിരിയിടുകയാണ്. നേരം 8.30. ബസ്സിങ്ങടുത്തു. കുരുത്തക്കേടിന് അപ്പോഴാണ് ഫോണിൽ മണിയടിച്ചത്. ശ്വാസംവിടാൻ നേരമില്ലാത്ത നിമിഷം. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയെടുത്ത് അറിയാതെ ചെവിയിൽ പിടിച്ചു!

സോക്രട്ടീസിന് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടു മുൻപു ജീവിച്ചിരുന്ന യവനദാർശനികനും വാനശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു തെയ‌്‌ലീസ് (ബിസി 626–548). പ്രമുഖ ഗ്രീക് ചിന്തകരിലെ ഒന്നാമനെന്നു പറയാം. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കണ്ണുനട്ട് തറയിലേക്കു നോക്കാതെ നടന്ന തെയ‌്‌ലീസ് കുഴിയിൽവീണു. അതിലേ കടന്നുപോയ വീട്ടുജോലിക്കാരിപ്പെണ്ണ് പരിഹസിച്ചു, ‘ആകാശത്തു നടക്കുന്നതറിയാനുള്ള ആവേശംമൂത്ത് സ്വന്തം കാൽക്കീഴിലുള്ളത് അങ്ങയ്ക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ!’

ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആർക്കും തകർക്കാനാവാത്ത റിക്കോർഡിട്ട തോമസ് ആൽവാ എഡിസൻ, ലബോറട്ടറിയിലെ പരീക്ഷണത്തിരക്കുമൂലം 1971ലെ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ മേരി സ്റ്റിൽവെല്ലുമായി നടത്തിയ സ്വന്തം വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ മുഴുവൻ പങ്കെടുത്തില്ല.

ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലായിരുന്നു ഐസക് ന്യൂട്ടൺ (ഐക്യൂ 190–200). വീട്ടിലെ പൂച്ചകൾക്കു വേണ്ടി കൂടുണ്ടാക്കി. തള്ളപ്പൂച്ചയ്ക്കു കടന്നു പോകാൻ വലിയ തുളയും പൂച്ചക്കുട്ടികൾക്കു പോകാൻ ചെറിയ തുളയും ഇട്ടു. കുട്ടികൾക്കും വലിയ തുളയിലൂടെ പോകാമെന്നത് അദ്ദേഹം മറന്നു.

ഐസക് ന്യൂട്ടൺ–(1689ൽ ഗോഡ്ഫ്രി നെല്ലർ വരച്ച ചിത്രം

ADVERTISEMENT

മക്കളുടെ പേരുകൾ മാറിമാറിവിളിക്കുക, പറഞ്ഞുവരുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്നു മറക്കുക. പറഞ്ഞതുതന്നെ വീണ്ടുംവീണ്ടും പറയുക, തുളമാറി ബട്ടൺസിടുക, രണ്ടു കാലുകളിൽ വ്യത്യസ്തനിറങ്ങളിലുള്ള സോക്സ് ധരിക്കുക, വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ മറന്നുവച്ചു പോരുക, പാൽ തിളയ്ക്കാൻ വച്ചതു മറന്ന് ടിവി കണ്ടിരിക്കുക, കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം ഓർക്കാതെ തിരഞ്ഞുനടക്കുക തുടങ്ങി പല തരത്തിലും ശ്രദ്ധാശൂന്യത പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്

കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം അനന്യശൈലിയിൽ അതീവഹൃദ്യമായി കവിതയിലേക്കാവാഹിച്ച പ്രശസ്ത കാൽപനികകവി പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കവിസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഓർക്കുന്നു. കവിത വായിക്കാനായി വേദിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കവിതയെഴുതിയ കടലാസ് ജൂബയുടെ പോക്കറ്റുകളിൽ മാറിമാറിത്തപ്പി. കുറെ ചോക്കലേറ്റുകൾ മാത്രമാണു വന്നത്. ഒടുവിൽ കുറെ കടലാസുതുണ്ടുകൾ കിട്ടി. അവയെങ്ങനെയോ കൂട്ടിവച്ചു. നോക്കിവായിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്ന് കേൾവിക്കാർ ശങ്കിക്കുംവിധം, പ്രതിഭാധനനായ അദ്ദേഹം മനോഹരമായി കവിത ചൊല്ലുകതന്നെ ചെയ്തു.

ബ്രിട്ടനിലെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തടക്കം ബൗദ്ധികമേഖലയിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന വില്യം ആർച്ചിബാൾഡ് സ്പൂണർ (1844–1930) ശ്രദ്ധശൂന്യതയ്ക്കു ദുഷ്ക്കീർത്തികേട്ടയാളായിരുന്നു. വിക്റ്റോറിയാ രാജ്ഞിക്കു ടോസ്റ്റ് പറയവേ Give three cheers for our queer old dean എന്നു പറഞ്ഞുപോയി. Give three cheers for our dear old Queen എന്നതിനു പകരം പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരിക്കൽ You have tasted a whole worm എന്നു സ്പൂണർ പറഞ്ഞതുകേട്ട് സർവകലാശാലയിലെ മടിയൻ വിദ്യാർത്ഥി ഞെട്ടി. You have wasted a whole term എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്.

(Representative Image by Roman Samborskyi/ Shutterstock)

ഇങ്ങനെ വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നാക്കുപിഴകാരണം മാറിപ്പോകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാാൻ ‘സ്പൂണറിസം’ എന്ന വാക്കുതന്നെ ഇംഗ്ലിഷിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ‘ചൊറിച്ചുമല്ലൽ’ പോലെ (കഞ്ഞിയും പയറും എന്നതിനു പകരം പഞ്ഞിയും കയറും). പക്ഷേ ഇവ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്പൂണറുടേത് അറിയാതെ വന്നുപോകുന്ന നാക്കുപിഴയാണ്. എന്നാൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഫലിതം പറഞ്ഞു തകർക്കാൻ മലയാളി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചൊറിച്ചുമല്ലൽ.

സാഹിത്യത്തിലും യശസ്സ് കൈവരിച്ച സ്പാനിഷ്–അമേരിക്കൻ ദാർശനികൻ ജോർജ് സാന്റയാന പറഞ്ഞു, ‘ഒരു വരിപോലും കുറ്റമറ്റതാകാൻ മനസ്സുനിൽക്കാത്ത പ്രിന്റർ അനുവദിക്കില്ല. വിധിയുടെ ദേവതമാരും അതുപോലെ’. സർഗ്ഗശക്തിയേറിയവർ അവരുടെ മുഖ്യമേഖലയിലേതൊഴികെ എല്ലാം അലക്ഷ്യമായി ചെയ്തേക്കാം.

‘ശ്രദ്ധയറ്റ നില എനിക്കില്ല. ഒരു കാര്യത്തിലെ തീവ്രശ്രദ്ധകാരണം ഞാൻ മറ്റുപലതും മറക്കുകയാണ്’ എന്ന് ജി കെ ചെസ്റ്റർടൻ. തെറ്റുപറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ തടിതപ്പാനായി ഓർമ പോയവരെപ്പോലെ നടിക്കുന്നവരെ നാം തിരിച്ചറിയണം. മനസ്സിന്റെ മറുകര കണ്ട ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്: ‘പട്ടാള ജനറൽമാർക്ക് സ്നേഹം, കവിത, ആർദ്രത, കാരുണ്യം എന്നിവ പാടില്ല. താൻ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്രധാനമാണെന്ന ഉറച്ച ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം’. അശ്രദ്ധയോ ഓർമപ്പിശകോ അന്യവിഷയത്തിലെ ഏകാഗ്രതയോ മൂലം വരുന്ന പല തകരാറുകളും നാം കണ്ടു. ഇത്തരം പിശകുകൾ ആർക്കും വരാമെന്നതു ശരി. പക്ഷേ അവ ഒഴിവാക്കി, മനഃസാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു ബോധപൂർവമുള്ള ശ്രമവും ജാഗ്രതയും നമുക്കു വേണം.