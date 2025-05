ഏതു പ്രശ്നത്തിനും ഞാൻ തനിയേ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നും അത് എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചു സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നും വാശി പിടിക്കരുത്. പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി കൂട്ടായി ചിന്തിച്ചു വിശകലനം ചെയ്താകട്ടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തൽ. ആരുടെയും അഭിപ്രായം വെറുതേ തള്ളിക്കളയരുത്. അച്ഛന്റെ തലയിലല്ല, കുട്ടിയുടെ തലയിലാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ആശയം മുളയ്ക്കുന്നതെന്നു വരാം. നാം നിത്യവും ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ, അവയെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ മനസ്സിൽ വരും.

ഏതു കാര്യവും നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ മതി എന്നു കരുതരുത്. ഏതിലുമാകാം നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ. വീട്ടിലെ ബജറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതും ജോലി പങ്കിടുന്നതും ഭക്ഷണക്രമം പരിഷ്കരിക്കുന്നതും ടിവി കാണുന്നതും ഉദാഹരണം. ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന രീതിയും ഉറപ്പാകും. വിദ്യാലയത്തിലെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കു ചർച്ച ചെയ്തു പരിഷ്കരിക്കാം. ഒരേ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും അയൽവീടുകളിൽ പാർക്കുന്നവർക്കും പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താം.

ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ല ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കും, പരസ്പരധാരണയും ബഹുമാനവും പരിഗണനയും മെച്ചപ്പെടുത്തും, നല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്കു വഴിവയ്ക്കും, പരസ്പരസഹായത്തിൽ താല്‍പര്യം ഉളവാക്കും. കൂട്ടായ ചിന്തവഴി നാം ഒരേ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന ബോധം ശക്തമാകും. സഹകരണശീലം വളരും. എന്റെ അഭിപ്രായം മാനിക്കപ്പെടും എന്ന വിചാരം എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം മെച്ചപ്പെടുത്തും. പൊതുവേയുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉയരും.

സമാനതാൽപര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമുള്ളവർ ഒത്തുചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നീക്കങ്ങൾക്കു ശക്തിയേറും. ഭിന്നതകൾ മറക്കാനും സമാനതകൾ കണ്ടെത്താനും സാധ്യത കൂടും. മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതു സഹകരണംകൊണ്ടു മാത്രമെന്നു ചിന്തകരിൽ ചിന്തകനായ ബർട്രൻഡ് റസ്സൽ.

ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോരുമെന്നു നമുക്കറിയാം. നാലു തവണ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുപദത്തിലെത്തിയ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്‌വെൽറ്റ് : ‘ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ കിടമത്സരം പ്രയോജനപ്പെടൂ. തുടർന്നുള്ള സഹകരണത്തിനായി നാം പരിശ്രമിക്കണം’.

വലിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെയും പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പല മനസ്സുകളുടെയും സഹകരണമുണ്ടെന്ന് ടെലിഫോണിന്റെ പിതാവ് ഗ്രഹാം ബെൽ. മോട്ടർക്കാർ വ്യവസായത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനായ ഹെൻറി ഫോർഡ് പറഞ്ഞു : ‘ഒത്തുചേരുന്നതു തുടക്കം, ചേർന്നുപോകുന്നതു പുരോഗതി, ഒത്തു ചെയ്യുന്നതു വിജയം’. പരിണാമവാദം ‌അവതരിപ്പിച്ച് വിജ്ഞാനവിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ചാൾസ് ഡാർവിൻ : ‘മനുഷ്യരാശിയുടെയും പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും സുദീർഘചരിതത്തിൽ ശക്തമായി പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി സഹകരിക്കാനും സ്വയം രൂപമാറ്റം വരുത്താനും പഠിച്ച വർഗ്ഗങ്ങളാണ്’.

‘Love all, trust a few, do wrong to none’ – ഷേക്സ്പിയർ – All's Well That Ends Well (1:1).