വർഷങ്ങളായി ഓഹരിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വെങ്കിടേശ്വരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ പട്ടികയിൽ കാണാനേയില്ല. ഡീമാറ്റിൽനിന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട ഓഹരികളുടെ മൂല്യം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം വരും. ഡിവിഡൻഡ് ഇനത്തിലെ നഷ്ടം വേറെ. ഉടൻ ഓഹരി ബ്രോക്കറെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അവർ വെങ്കിടേശ്വരൻ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം പറ‍ഞ്ഞു: ‘നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ഓഹരി ഐഇപിഎഫിലേക്കു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ 2022 മാർച്ച് 31ന് ഇ–മെയിലിലൂടെ താങ്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു.’ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടനെതന്നെ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് എല്ലാം ഓഹരികളും അവിടെയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഓഹരി ഐഇപിഎഫിലേക്കു പോയാൽ തിരികെപ്പിടിക്കാൻ ഒട്ടേറെ കടമ്പകളുണ്ട്. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പും േവണ്ടിവരും.

∙ എന്താണ് ഐഇപിഎഫ്?

ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഫണ്ട് (ഐഇപിഎഫ്). ഐഇപിഎഫ് അതോറിറ്റിക്കാണ് ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം. ഇടപാടുകളില്ലാത്ത ഓഹരികൾ, ഡിവിഡൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടും ക്ലെയിംചെയ്യാത്ത കടപ്പത്രങ്ങൾ, കമ്പനി നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ഈ ഫണ്ടിലേക്കു മാറ്റും. ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ പിന്നെ നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഉടമയ്ക്ക്/അനന്തര അവകാശിക്ക് ഇതു കൈമാറൂ. ഇതു സംബന്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ട ചുമതലയും ഐഇപിഎഫിനാണ്.

(Representative image by guvendemir / istock)

∙ അറിയിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കണം

തുടർച്ചയായി ഏഴോ അതിലധികമോ വർഷം ഡിവിഡൻഡ് ക്ലെയിംചെയ്യാത്ത ഓഹരികളും അവയുടെ ലാഭവിഹിതവും (2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ െസക്‌ഷൻ 125 അനുസരിച്ച്) ഐഇപിഎഫിലേക്കു മാറ്റും. അതിനു മുൻപ് കമ്പനി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നിക്ഷേപകനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകും. ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെ ഓഹരികൾ മാറ്റിയശേഷം ഐഇപിഎഫ് അതോറിറ്റി ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അക്നോളഡ്ജ്മെന്റും നിക്ഷേപകനു നൽകുകയും ചെയ്യും. ഡീമാറ്റ് ചെയ്ത ഓഹരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഹരി ബ്രോക്കറും ഇക്കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും

∙ പണി ഇത്തരക്കാർക്ക്

ഡീമാറ്റ് ചെയ്യാതെ കടലാസുരൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓഹരികളാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. കമ്പനി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡുകൾ വാറന്റ് രൂപത്തിലാകും ഇവർക്കു ലഭിക്കുക. കാരണം ബാങ്കുവിവരങ്ങളോ ഫോൺനമ്പറോ മെയിൽ ഐഡിയോ കമ്പനിരേഖകളിൽ അപ‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല. താമസം മാറിയാലോ പോസ്റ്റൽതകരാറുമൂലമോ ഈ വാറന്റുകൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാതിരിക്കാം. ഇനി കിട്ടിയിട്ടും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ക്ലെയിം ചെയ്യാതിരുന്നാലും ഇവ ഐഇപിഎഫിലേക്കു പോകാം. ചെറിയ തുകയായതിനാൽ വാറന്റ് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു മാറാത്തവരുമുണ്ട്. ഏഴു വർഷം ഇതു തുടർന്നാൽ പണികിട്ടുമെന്നുറപ്പ്.

∙ ഡീമാറ്റായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം

ഡീമാറ്റിലേക്കു മാറ്റിയാലും ദീർഘകാലം ഇടപാടില്ലാതെ അക്കൗണ്ട് നിർജീവമാകാം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐഎഫ്എസ്‌സിയും ഡീമാറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാലും ഡിവിഡൻഡ് അൺപെയ്‌ഡ് ആകാം. അങ്ങനെ വന്നാലും ഓഹരികൾ ഐഇപിഎഫിലേക്കു മാറ്റാം.

(Representative image by lakshmiprasad S / istock)

∙ പോയവ തിരികെക്കിട്ടുമോ?

നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഈ ഓഹരികളും ഡിവിഡൻഡും തിരികെപ്പിടിക്കാം. അതിന് ആവശ്യമായ രേഖകളും തെളിവുകളും നൽകണം എന്നു മാത്രം. സ്വന്തമായി അപേക്ഷിച്ചാൽ കാര്യമായ െചലവില്ല, ഇൻഡെമിനിറ്റി ബോണ്ടിനുള്ള മുദ്രപ്പത്രമേ െചലവാകൂ. ഏജൻസികളെ ഏൽപിച്ചാൽ അവർക്ക് സർവീസ് ചാർജ് നൽകണം. ഓഹരിയുടമ മരിച്ചാൽ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഐഇപിഎഫ് െവബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചശേഷം അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടും എസ്ആർഎൻ നമ്പറും (സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്പർ) കമ്പനിയുടെ നോഡൽ ഓഫിസർക്ക് (ഐഇപിഎഫ്) തപാലിൽ അയച്ചുകൊടുക്കണം. അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ ഐഇപിഎഫ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വ്യക്തത തേടും.

∙ തുടക്കം കമ്പനിയിൽനിന്ന്

ആദ്യം മാറ്റിയ ഓഹരിയുടെ (കമ്പനി) റജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റുമായി (RTA) ബന്ധപ്പെടണം (ബിഎസ്‌ഇ/എൻഎസ്ഇ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്). എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ െചയ്ത ഓഹരികളുടെ ഫോളിയോ നമ്പർ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നമ്പർ, വർഷം തിരിച്ചുള്ള ഡിവിഡൻഡ് തുക എന്നീ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം. കത്തെഴുതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിവരങ്ങൾ എൻടൈറ്റിൽമെന്റ് ലെറ്ററിൽ ലഭിക്കും. ഡീമാറ്റ് ചെയ്ത ഓഹരിയാണെങ്കിൽ ബ്രോക്കറിൽനിന്ന് ട്രാൻസാ‌ക്‌ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പകർപ്പെടുത്ത് കെവൈസി േരഖകൾക്കൊപ്പം അയയ്ക്കണം. ഡീമാറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കത്തിന്റെകൂടെ കെവൈസി രേഖകളും ഒറിജിനൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആർടിഎയ്ക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനായി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടിവരും. ഓഹരി ഉടമ മരിച്ചാൽ അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ നൽകണം.

(Representative image by Daniel Balakov / istock)

∙ എംസിഎ പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം

https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/home.html എന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപറേറ്റ് അഫയേഴ്സിെന്റ (MCA)പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം.

∙ റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പാസ്‌വേർഡും യൂസർ ഐഡിയും സെറ്റ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം.

∙ തുടർന്ന് MCA sevice > Company e-filing > IEPF Services > IEPF-5-Web Form- Claiming unpaid amounts and shares ലേക്കും പോവുക.

∙ ഐഇപിഎഫ് വെബ് ഫോം 5 പൂരിപ്പിക്കുംമുൻപ് നിയമാവലി സശ്രദ്ധം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

∙ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ േപര്, ഫോളിയോ നമ്പർ, മാറ്റിയ ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. വിവരങ്ങൾ കമ്പനിരേഖയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കും.

∙ IEPF Webform 5 അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താൽ SRN (സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്പർ) അടക്കം അക്നോളജ്മെന്റ് രസീത് ലഭിക്കും. തുടർ ഇടപാടുകൾക്കും അപേക്ഷയുടെ തൽസ്ഥിതി പരിശോധിക്കാനും ഇത് ആവശ്യമാണ്.

∙ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ 15 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് (IEPF Form-5) അക്നോളജ്മെന്റും (SRN ഉൾപ്പെടെ) ആവശ്യമായ രേഖകളും കമ്പനിയുടെ നോഡൽ ഓഫിസർക്ക് (www.iepf.gov.in ൽ contact usൽ നിന്ന് അറിയാം). റജിസ്ട്രേഡായി അയയ്ക്കണം. കവറിന്റെ പുറത്ത് 'Claim for refund from IEPF Authority' എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിവരം ഇ–മെയിൽവഴി അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കും. നിരസിച്ചാൽ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി സമർപ്പിക്കണം.

∙ ഈ കാത്തിരിപ്പ് അസഹനീയം

കമ്പനിക്കു ക്ലെയിം സമർപ്പിച്ചാൽ, രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് IEPF അതോറിറ്റിക്കു സമർപ്പിക്കും. ക്ലെയിം അംഗീകരിച്ചാൽ ഓഹരികൾ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഡിവിഡൻഡ് തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും നൽകും. പക്ഷേ, നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു വർഷംവരെ എടുക്കാം. അപക്ഷേയുടെ തൽസ്ഥിതി SRN നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചു ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. ചില കമ്പനികൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും. മൂന്നു വർഷമായിട്ടും ലഭിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അജ്ഞതമൂലം നിക്ഷേപകർ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടാം. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി സമർപ്പിക്കാൻ സമയമെടുക്കും. അതു കാത്തിരിപ്പു കാലാവധി കൂട്ടും. സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പുരോഗമിച്ച ആധുനിക കാലത്തു നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കാലതാമസം അസഹനീയമാണെന്നു പറയാതെ വയ്യ. നൂലാമാലകൾ ഒഴിവാക്കി പെട്ടെന്നു ശരിയാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

(Representative image by IndoImages / istock)

∙ കമ്പനികൾ ലയിക്കാം പിളരാം

കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ലയിക്കാം, ഏറ്റെടുക്കലുകളുണ്ടാകാം, വിഭജിക്കപ്പെടാം. അപ്പോഴെല്ലാം അനുവദിക്കുന്ന ഓഹരികൾ ക്ലെയിംചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവ ഐഇപിഎഫിലേക്കു പോകാം. ഓഹരിയുടമ മരിച്ചാൽ ഓഹരി അവകാശികളുടെ േപരിലാക്കാതിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. കാരണം അയയ്ക്കുന്ന വാറന്റുകൾ അവകാശികൾക്കു മാറ്റിയെടുക്കാനാവില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഹരിപത്രങ്ങൾ നേടിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാകും.

∙ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

∙പാൻ, ആധാർ എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ. Indemnity Bond (ഒറിജിനൽ) with signature of all claimants and witnesses IEPF From 5 അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തശേഷം സൈറ്റിൽനിന്ന് ഓട്ടോജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. മൊത്തം റീഫണ്ട് 10,000 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ Indemnity Bond വെള്ളക്കടലാസിൽ മതി. തുക കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാംപ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള മുദ്രപ്പത്രം വേണം.

‌∙ ഒരു രൂപയുടെ റവന്യു സ്റ്റാംപ് ഒട്ടിച്ച അഡ്വാൻസ് രസീതും (ഓഹരി ഉടമകളും സാക്ഷികളും ഒപ്പിട്ടത്) IEPF ഫോറം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തശേഷം സൈറ്റിൽനിന്ന് ഓട്ടോജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.

∙ ഡീമാറ്റ് ചെയ്തവയാണെങ്കിൽ 'transaction statement' മതി. ഡീമാറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഓഹരി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കടപ്പത്രം/നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണം.

∙ എൻആർഐ ആണെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ടിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.

∙ കമ്പനിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച entitlement ലെറ്റർ, കാൻസൽ ചെയ്ത െചക്ക്‌ലീഫ്. ക്ലൈന്റ് മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് (CML). ഇതു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കും.

∙ അനന്തരാവകാശി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഓഹരിയുടമയുടെ മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അവകാശികളുടെ അഫിഡഫിറ്റ്, Indemnity Bond മുതലായവ.

∙ ഐഇപിഎഫിലേക്കു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം

തൃശൂർ ധനലക്ഷ്മി സെക്യൂരിറ്റീസ് എംഡി ആർ.വൈത്തീശ്വരൻ അയ്യർ വിശദമാക്കുന്നു

കടലാസുരൂപത്തിലെ ഓഹരി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡീമാറ്റ് ചെയ്താൽതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാം. േമൽവിലാസം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഐഎഫ്എസ്‌സി, ഫോൺ നമ്പർ, ഇ–മെയിൽ തുടങ്ങിയവയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉടൻ ഡിപ്പോസിറ്ററി അക്കൗണ്ടിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡീമാറ്റ് ചെയ്തവയാണെങ്കിലും ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർ അക്കൗണ്ട് സജീവമായി നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കടലാസ് രൂപത്തിലുള്ള ഓഹരിയാണെങ്കിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ റജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റിനെ (RTA) അറിയിക്കണം. മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് യഥാസമയം ബാങ്കിൽ കൊടുക്കണം. എത്ര ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും ക്ലെയിംചെയ്യണം. കമ്പനി അയയ്ക്കുന്ന ഇ–മെയിലുകൾ കാണാതെപോകരുത്. വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയെങ്കിലും ഡീമാറ്റ് പരിശോധിച്ച് ഓഹരികളെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. പ്രിന്റ് എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത അവനിലനിർത്താനുള്ള കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകണം.

