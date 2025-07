∙ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും?

2002ലാണ് കേരളത്തിൽ അവസാനമായി ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ നടന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, ബിഹാറിൽ 2003 അടിസ്ഥാനവർഷമായി പരിഗണിച്ചതുപോലെ 2002 ആകും കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാധകമാകാൻ സാധ്യത. 2002ലെ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവർ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അധികരേഖകൾ നൽകേണ്ടി വരും. ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടതുണ്ട്.

2002ൽ കേരളത്തിനു പുറമേ ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ചണ്ഡിഗഡ്, ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി, ഡൽഹി, ലക്ഷദ്വീപ്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 2002ൽ എസ്ഐആർ നടത്തിയിരുന്നു. 2003ലാണ് ബിഹാർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, യുപി എന്നിവയുടെ നടന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ബംഗാൾ, പുതുച്ചേരി, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും കേരളത്തിലേതുപോലെ 2002 ആയിരിക്കും അടിസ്ഥാനവർഷമായി പരിഗണിക്കുക. അസമിലും അവസാന റിവിഷൻ നടന്നത് 2002–03ലാണ്.

∙ എതിർപ്പ് എന്തുകൊണ്ട്? പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ ഇവ

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള പരിഷ്കരണം സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും നിർദിഷ്ട ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിന് (എൻആർസി) സമാനമായ നീക്കമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപണമുയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമായി ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഇവയാണ്.

∙ ബിഹാർ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലർക്കും, മുകളിൽ പറഞ്ഞ രേഖകൾ നൽകുന്നത് അപ്രായോഗികമാകമാണ്. ഇവ നൽകാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വോട്ടിങ് അവകാശം നഷ്ടമാകും.

∙ കമ്മിഷൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന 11 രേഖകളിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ബിഹാറിലെ പലർക്കുമുണ്ടാകില്ല. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റും വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാത്രമാണ്. ബിഹാറിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനും ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെന്നതാണ് സത്യം. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന സാധ്യതയും അടയും. മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധാർ, റേഷൻ കാർഡുകൾ ഇതിന് നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനെതിരെ വിമർശനമുണ്ട്. (എന്നാല്‍ ആധാറും റേഷന്‍ കാര്‍ഡും പൗരത്വമോ ജനനത്തീയതിയോ തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകളല്ലെന്ന് സര്‍ക്കാരും കോടതികളും പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 'Aadhaar is not proof of identity, not of citizenship' എന്ന് ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്‍ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.)

∙ സ്വന്തം രേഖയ്ക്കു പുറമേ മാതാപിതാക്കളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുക പലർക്കും സാധ്യമായിരിക്കില്ല.

∙ സാങ്കേതികകാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബൂത്ത് തലത്തിൽ നിശ്ചിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട (പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ) വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വെട്ടുമോയെന്ന് ആശങ്ക.

∙ 7.89 കോടി വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളും രേഖകളും 2 മാസം സമയത്തിനുള്ളിൽ ശേഖരിക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗികത. വലിയൊരു വിഭാഗം ഇതിനു പുറത്തുപോകാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫോം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ, കിട്ടിയവർ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂരിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാം.

∙ ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ജനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാതെ ജൂണിൽ ആരംഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? 2003ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു വളരെ മു‍ൻപ് തന്നെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

∙ മഴക്കാലത്ത് പ്രളയഭീഷണി കാര്യമായി നേരിടുന്ന ബിഹാറിൽ വീടുകൾ കയറിയുള്ള നടപടി കാര്യക്ഷമമാകില്ല.

∙ ബിഹാറിലെ 4 കോടിയോളം ആളുകൾ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇവരിൽ വലിയൊരു പങ്കും ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായെന്നു വരില്ല.

∙ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ വോട്ടവകാശം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, സർക്കാരിന്റെ ഭരണയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാം.

∙ 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വരെ ഉപയോഗിച്ച വോട്ടർപട്ടികയിൽപ്പെട്ട ബിഹാറികൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് ആർജെഡിയുടെ ചോദ്യം.

∙ ഭരണഘടനയിലെ 14,19,21,325,326 വകുപ്പുകൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ) സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദമുയർത്തി.

∙ എസ്ഐആറിനു മുൻപായി കമ്മിഷൻ പാർട്ടികളുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയില്ലെന്ന് ആരോപണം.

∙ നിലവിലുള്ള വോട്ടർപട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് ബിഹാറിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിൽ അഞ്ചിലേറെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നു. അപ്പോൾ അവയിലൊക്കെ തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണോ കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം.