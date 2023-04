പലിശ നിരക്കുയരുമ്പോൾ വീട് വച്ച് കീശ ചോരാതിരിക്കാൻ

സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വെക്കാന്‍ പണമില്ലെങ്കില്‍ ആശ്രയം ബാങ്ക് തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള റിപ്പോ നിരക്ക് വര്‍ധന പലിശ നിരക്കിലും വര്‍ധനയുണ്ടാക്കും. നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആർബിഐ പോളിസിയിൽ നിരക്കിനിയും ഉയർത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറഞ്ഞ പലിശയില്‍ ഭവന വായ്പ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആശ്വാസകരമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വീട് വെക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ വീട് വെച്ചു കീശ കാലിയാകില്ല.

ബാങ്കുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക

ഓരോ ബാങ്കിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഭവന വായ്പ ഓഫറുകള്‍. അതിനാല്‍ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് ബാങ്കുകളുടെ ഓഫറുകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുവെക്കണം. പ്രോസസിങ് ചാര്‍ജിലടക്കം ബാങ്കുകള്‍ തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചില ബാങ്കുകള്‍ പ്രോസസിങ് ചാര്‍ജ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല.

സിബില്‍ സ്‌കോര്‍

ഏതു ലോണ്‍ ആണെങ്കിലും ബാങ്കുകള്‍ നമ്മുടെ സിബില്‍ സ്‌കോര്‍ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും.ഇതുവഴി ഉപഭോക്താവിന്റെ കടമെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയും തിരിച്ചടവും മുന്‍കാല ക്രെഡിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോര്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്ന ഉപഭോക്താവിന് ആകര്‍ഷകമായ നിരക്കില്‍ ഭവന വായ്പ ലഭിക്കും. സിബില്‍ സ്‌കോര്‍ 800-ന് മുകളില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മികച്ച നേട്ടം കിട്ടും.

തിരിച്ചടവ് മുടക്കരുത്

ലോണ്‍ എടുത്താൽ ഒരോ മാസവും നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇ.എം.ഐ. അടക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് മുടങ്ങിയാല്‍ ബാങ്ക് പിഴ ഈടാക്കും. ഈ തുക വലിയ ഭാരമായിരിക്കും. അടവ് വരുന്ന ദിവസത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്‍പ് തന്നെ അക്കൗണ്ടില്‍ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. അടവ് മുടക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ വായ്പകളെ ബാധിക്കും. ഒപ്പം സിബില്‍ സ്‌കോറും കുറയും.

ജോയിന്റായി എടുക്കാം

മറ്റൊരാളെ കൂടി അപേക്ഷയില്‍ ചേര്‍ക്കുക കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ ഭവന വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് സഹ അപേക്ഷകനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക എന്നത്. ഇതുവഴി വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകള്‍ക്കുള്ള റിസ്‌ക് കുറയുന്നു. ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകരുണ്ടാകുമ്പോള്‍ അധിക വരുമാനവും ഉയര്‍ന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും ഉയരുന്നതിനാല്‍ വായ്പ എളുപ്പം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ഫിക്സഡ് റേറ്റ് വേണ്ട

ഫിക്സഡ് പലിശ നിരക്ക് നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. കാണുമ്പോൾ പലിശ കുറവ് എന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ ഫ്ലോട്ടിങ് രീതി ആണ് ഗുണകരം. റേറ്റ് ഇടയ്ക്കിടെ കുടുമെങ്കിലും കൂടുതൽ കാലയളവിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്തെന്നാൽ വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ കാലയളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം. കൂടാതെ വലിയൊരു തുക കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ പറ്റാവുന്ന തുക ലോണിലേക്ക് മാറ്റുക.

English Summary : How to Get Home Loan in A cost Effective Way