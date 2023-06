ട്രഷറി വഴിയാണോ പെൻഷൻ? മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ പുതിയ ഫോം ഉടൻ നൽകുക

ട്രഷറിയിൽനിന്നു പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന വിരമിച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഫോറം ഒരാഴ്ചയ്ക്കം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടും. ട്രഷറി, മണിഓർഡർ, ബാങ്ക് വഴി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിങ് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ജൂൺ 10.

ചട്ടം 286 ഡി പ്രകാരമുള്ള ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിങ് ആണ് നൽകേണ്ടത്. പുതുക്കിയ അണ്ടർടേക്കിങ് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു ആർക്കും പ്രത്യേക ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഫോറം പൂർണമായും പൂരിപ്പിച്ചു വേണം നൽകാൻ. അപൂർണമായവ സ്വീകരിക്കില്ല. ഫോറത്തിനു മുകളിൽ പെൻഷൻ കോഡും മൊബൈൽ നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്.

ഫോറം എവിടെ ലഭിക്കും

പുതിയ ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിങ് ട്രഷറിയുടെ പോർട്ടലിൽനിന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാം.

പൂർണമായും പൂരിപ്പിച്ച ഫോറവുമായി നേരിട്ടു ട്രഷറിയിൽ എത്താൻ പ്രയാസമുള്ളവർ പകരം ആരെയെങ്കിലും ചുമതലപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ റജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേനയും സമർപ്പിക്കാം.

English Summary: Submit the new form immediately to avoid delay in getting pension through the treasury