സൈബർ സുരക്ഷ കൂട്ടാൻ വേണം ആഗോള തലത്തിൽ കൂട്ടായ്മ: റിസർവ് ബാങ്ക്

സൈബർ അപകട ഭീഷണി കൂടി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു രാജ്യം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അത് തടയാനാകില്ല എന്ന് ആർ ബി ഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ എം കെ ജെയിൻ പറഞ്ഞു. സൈബർ സുരക്ഷയ്‌ക്കായി ഒരു പൊതു ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട രീതികളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇത്തരം ചട്ടക്കൂടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും. സൈബർ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ആഭ്യന്തര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പരിധി വരെ, സൈബർ ഭീഷണികളെയും ആക്രമണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണങ്ങളും രാജ്യങ്ങൾക്ക് പങ്കിടാൻ കഴിയുമെന്ന്" ജെയിൻ പറഞ്ഞു.

രാജ്യാന്തര സഹകരണം

ഉയർന്നുവരുന്ന ഭീഷണികളും അപകടസാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയാനും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സജീവമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. എന്നാൽ പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൈബർ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്ന ഫലപ്രദവുമായ നടപടികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. സൈബർ അപകടസാധ്യതകൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശീലന പരിപാടികൾക്കുമായി രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് ജെയിൻ പറഞ്ഞു.

"സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരസ്പരബന്ധിതമായ ലോകത്ത്, സൈബർ ഭീഷണികളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ രാജ്യാന്തര സഹകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത പരമപ്രധാനമായിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയെ അപകടപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്, അതിനാൽ, ഇന്ത്യയുടെ ജി 20 പ്രസിഡൻസിക്ക് കീഴിൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ സൈബർ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ സംഘടനകളുടെ ശ്രമങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കണം, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : RBI On Need of Collective Effort to Improve Cyber Security