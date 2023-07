എസ്.ബി.ഐ ഇടപാടുകാരനല്ലെങ്കിലും ഇനി യോനോ ഉപയോഗിക്കാം

സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ യോനോ ആപ്പ് വഴി ബാങ്കിന്റെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കി വന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇനി കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങനെയല്ല. ഏതൊരു ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിനും യുപിഐ പേയ്മെന്റുകള്‍ക്കായി യോനോ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ബാങ്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യോനോ ഫോര്‍ എവരി ഇന്ത്യന്‍' എന്നതാണ് എസ്ബിഐ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം.

യോനോയുടെ പുതിയ പതിപ്പില്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് പണമടയ്ക്കുക, കോണ്‍ടാക്ടുകള്‍ വഴി പണമടയ്ക്കുക, പണം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുക, ബാലന്‍സ് പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയ യുപിഐ ഫീച്ചറുകള്‍ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും ലഭിക്കും.

ഈ സേവനം ലഭിക്കാന്‍

∙എസ്ബിഐ യോനോ മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഐഫോണ്‍ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

∙ 'ന്യൂ ടു എസ്ബിഐ' എന്ന ഓപ്ഷന്‍ ഉണ്ട്. അതിനു താഴെയായി 'റജിസ്റ്റര്‍ നൗ' എന്ന ഓപ്ഷന്‍ ഉണ്ട്. എസ്ബിഐ ഇതര അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് 'ഇപ്പോള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.

∙പിന്നെ വരുന്ന പേജില്‍ 'യുപിഐ പേയ്മെന്റുകള്‍ നടത്താന്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക' എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

∙ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം.

∙അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിം തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

∙നമ്പര്‍ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ നിന്ന് ഒരു എസ്.എം.എസ്. അയയ്ക്കും.

∙ഒരു യുപിഐ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നുകില്‍ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ പേര് ടൈപ്പുചെയ്യാം അല്ലെങ്കില്‍ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

∙എസ്ബിഐ പേയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചതായി സന്ദേശം ലഭിക്കും. ഇതില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കില്‍ അറിയിക്കുക.

∙സ്‌ക്രീനിന്റെ മുകളില്‍ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ കാണാം. ഒരു എസ്ബിഐ യുപിഐ ഹാന്‍ഡില്‍ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എസ്ബിഐ നിങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്ന് യുപിഐ ഐഡികള്‍ നല്‍കും അതില്‍ നിന്ന് ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

∙ഒരു യുപിഐ ഐഡി തിരഞ്ഞെടുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍, 'നിങ്ങള്‍ ഒരു എസ്ബിഐ യുപിഐ ഹാന്‍ഡില്‍ വിജയകരമായി സൃഷ്ടിച്ചു' എന്ന് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കും. നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത യുപിഐ ഹാന്‍ഡില്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ കാണാം.

∙അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനും പേയ്മെന്റുകള്‍ ആരംഭിക്കാനും നിങ്ങള്‍ ഒരു പിന്‍ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ആറ് അക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കണം.

∙പിന്‍ അടിച്ച ശേഷം, യുപിഐ പേയ്മെന്റുകള്‍ നടത്തുന്നതിന് യോനോ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം.

English Summary : How to Use YONO App for Non SBI Customers