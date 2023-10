അവകാശപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന 23 ബാങ്കുകളിലെ കൂടി നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാം

ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉള്ള 23 ബാങ്കുകളിലെ കൂടി നിക്ഷേപങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

ഡെപ്പോസിറ്റർ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസിൽ (DEA) ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളുടെ 90 ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 30 ബാങ്കുകൾക്കായുള്ള അന്വേഷണ സൗകര്യം 2023 സെപ്റ്റംബർ 28-ന് UDGAM പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ, ഏഴ് ബാങ്കുകൾക്കായി മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ), പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഡിബിഎസ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, സിറ്റി ബാങ്ക് എന്നിവയായിരുന്നു അവ. പോർട്ടലിൽ ശേഷിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കായുള്ള തിരയൽ സൗകര്യം 2023 ഒക്ടോബർ 15-നകം ഘട്ടം ഘട്ടമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

എന്താണ് UDGAM?

റിസർവ് ബാങ്ക് ധനനയത്തിൽ, അവകാശപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി ഒരു കേന്ദ്രീകൃത വെബ് പോർട്ടൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പോർട്ടൽ ആണ് ഇത്. ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളിലുള്ള ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ലഭ്യമാക്കാനാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് UDGAM പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാത്ത സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എന്നിവ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നു.

UDGAM പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതത് ബാങ്കുകളിൽ അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനോ അവരെ സഹായിക്കും.

എങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചെടുക്കാം?

∙പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും വ്യക്തികൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

∙ഉപയോക്താക്കൾ UDGAM പോർട്ടലിലേക്ക് പോകുകയും പേരും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും വേണം.

∙അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പാൻ, വോട്ടർ ഐഡി, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നമ്പർ, പാസ്‌പോർട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

∙UDGAM പോർട്ടൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അവയുടേതായേക്കാവുന്ന ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉപയോക്താക്കൾ ചില അവശ്യ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.



മൊബൈൽ നമ്പർ : പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോക്താവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി OTP-കൾ (ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡുകൾ) സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇത് ആവശ്യമാണ്.

അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേര് : ഇത് ബാങ്ക് രേഖകളിലെ പേരുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടണം, കാരണം ഇത് ശരിയായ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡമാണ്.

ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ : ഇത് ഉപയോക്താവിന് ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടുകളോ ഉള്ളതോ ആയ ബാങ്കിനെയോ ബാങ്കുകളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പാൻ (പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ): ഉപയോക്താവിന്റെ പാൻ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു തിരിച്ചറിയൽ മാനദണ്ഡമാണിത്.

വോട്ടർ ഐഡി : ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പാൻ ഇല്ലെങ്കിലോ പകരം അവരുടെ വോട്ടർ ഐഡി ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിലോ നൽകാനാകുന്ന ഒരു ബദൽ തിരിച്ചറിയൽ ഓപ്ഷനാണിത്.

ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നമ്പർ : ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷനാണ്.

പാസ്‌പോർട്ട് നമ്പർ : അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോഴോ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോഴോ പാസ്‌പോർട്ട് ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫായി ഉപയോഗിച്ച ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

ജനനത്തീയതി : ഉപയോക്താവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാനും ബാങ്ക് രേഖകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും ഇത് ആവശ്യമാണ്.

ഉപയോക്താക്കൾ UDGAM പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ രേഖകൾ തയ്യാറായിരിക്കണം, കാരണം ഇത് അവരുടെ തിരയൽ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ആക്കും.

UDGAM പോർട്ടൽ: ഇത് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും

∙സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സർവീസ്

പോർട്ടൽ ഒരു സമഗ്രമായ പരിഹാരം നൽകുന്നു, ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ, വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

∙ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ ഡിസൈൻ

ലളിതമായ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനരഹിതമായ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി തിരയുന്നത് UDGAM എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ റജിസ്ട്രേഷനും സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയയും പിന്തുടരാനും എളുപ്പമാണ്, ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് പരിചിതമല്ലാത്തവർക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

∙സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും കാലികവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് UDGAM ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ സുതാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

∙സമയവും പ്രയത്നവും ലാഭിക്കുന്നു

ബാങ്ക് ശാഖകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനോ ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ബ്രൗസുചെയ്യുന്നതിനോ പകരം, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരയാനും ക്ലെയിം ചെയ്യാനും കഴിയും, ഇത് മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും കാര്യക്ഷമവും സമയ ലാഭവുമാക്കുന്നു.

English Summary : Know the Deatils of Udgam Portal for Unclaimed Money in Banks