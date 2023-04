ആശയം നടപ്പാക്കാന്‍ പണമിറക്കും മുമ്പ് വിപണി സാധ്യത അറിഞ്ഞോ?

പുതിയതായി എത്തുന്ന സംരംഭകര്‍ നൂതന ആശയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ പണമിറക്കും മുമ്പ് അതിന്‍റെ വിപണി സാധ്യതകള്‍ ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം എന്ന ഉപദേശമാണ് തുടര്‍ സംരംഭകനായ ജോര്‍ജി ജേക്കബ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ക്കായി ബ്ലോക് ചെയിന്‍ ബേസ്ഡ് സോഫ്ട്‍വെയര്‍ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തതോടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ജോര്‍ജി പുതിയ മേഖലകളിലേയ്ക്കു കൂടി ചുവടുവയ്പുകള്‍ നടത്തി വിജയപാതയില്‍ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ലാഭകരമാക്കാനാകുമോ എന്നതു നിര്‍ണായകമാണെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉല്‍പന്നം വിപണിയിലിറക്കുകയും അതിന് ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാനായ ശേഷം മൂലധനം കണ്ടെത്തി വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാകണം ശ്രദ്ധയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

English Summary : Know the Market Scope Before Entering into Business