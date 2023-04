48,000 രൂപ ശമ്പളം കൊണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ എങ്ങനെ ഭാവിക്കായി സമ്പാദിക്കും?

ജിബിൻ ജോൺ CFP cm (സ്റ്റെപ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് വിഭാഗം, ജിയോജിത് ) മറുപടി നൽകുന്നു.

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരനായ എനിക്ക് 32 വയസ്സുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം ഭാര്യയും ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞും ചേർന്നതാണ് കുടുംബം. ഭാര്യ കുഞ്ഞുള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്കു പോകുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിണിയാണ്. ജോലിസാധ്യത മുന്‍നിർത്തി 6 മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

എനിക്കു കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ പ്രതിമാസം 52,000 രൂപ ശമ്പളമുണ്ട്. 4,000 രൂപ പിഎഫ് കഴിഞ്ഞ് 48,000 രൂപയാണു കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. 10 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും കാര്യമായി ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. ഈയിടെ സമ്പാദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കയ്യിലെത്തുന്ന പണം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നു തോന്നി. വിവാഹ ചെലവുകളും വീട്ടുചെലവിന്റെ ഒരു ഭാഗവും കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പിടിപാടില്ലാതെ ചെലവാക്കി കളഞ്ഞുവെന്നു വേണം പറയാൻ. ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കൂടിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ലെന്നു തോന്നിയതു കൊണ്ടാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്നത്.

ബാധ്യത, ചെലവ്, വരുമാനം

എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ ചെലവുകളും ബാധ്യതകളുമെല്ലാം താഴെപ്പറയുന്നു.

2 ലക്ഷം, 50,000 രൂപ വീതം കവറേജുള്ള രണ്ട് എൽഐസി പോളിസികളിലായി മാസം 1,700 രൂപ അടയ്ക്കണം. 7 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജുള്ള ഹെൽത്ത് പോളിസിക്കു മാസം വേണ്ടത് 3,000 രൂപയാണ്. അച്ഛൻ കൂലിവേലയ്ക്കു പോകുന്നതിനാൽ വീട്ടുചെലവിനായി കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. എങ്കിലും മൊബൈൽ റീചാർജും ബൈക്കിനു പെട്രോളും കുഞ്ഞിനും ഭാര്യയ്ക്കുമുള്ള ചെലവുകളുമെല്ലാമായി മാസം 5,000–8,000 രൂപ വേണ്ടിവരും.

മാസം 10,000 രൂപ അടവുള്ള 100 മാസത്തവണയുള്ള ചിട്ടിയുണ്ട്. അതു വിളിച്ചെടുത്തതിൽ 3.5 ലക്ഷം ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കടം വീട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ചിട്ടിയിപ്പോൾ 60 തവണ കഴിഞ്ഞു. ഭാര്യയുടെ വകയായുള്ള 25 പവൻ സ്വർണം വീടു പണിയുമ്പോൾ പണയം വയ്ക്കാമെന്നു കരുതുന്നു. ആ സമയത്ത് ചെറിയ സഹായം ഭാര്യവീട്ടിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ

∙ തറവാട്ടുവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം വീടു പണിയണം.

∙ വിവാഹാവശ്യത്തിനായി ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും മറ്റുമായി വാങ്ങിയ 3.5 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം.

∙ സ്വന്തം കാർ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മതി, രണ്ടു ലക്ഷം വിലയുള്ളതു വാങ്ങണം.

∙ കുടുംബത്തിനും കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിക്കുമായി നിക്ഷേപം തുടങ്ങണം.

ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശം തന്നു സഹായിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തികാസൂത്രണം ചെയ്യാൻ താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായം അനുയോജ്യമാണ്. അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള തുക കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. ജോലി കിട്ടി 10 വർഷത്തിനുശേഷവും കാര്യമായി സമ്പാദിക്കാനാകാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം ശരിയായ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം ഇല്ലാത്തതാകാം. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇപിഎഫ് വിഹിതമായ 4,000 രൂപ കുറച്ചാൽ ബാക്കി 48,000 രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജീവിതച്ചെലവുകൾ അച്ഛൻ നോക്കുന്നതിനാൽ അതിൽ കാര്യമായ ചെലവുകളുമില്ല. പക്ഷേ, അഞ്ചു വർഷത്തിനുശേഷം വീടു വച്ച് മാറിയാൽ അതിനു ശേഷം ജീവിതച്ചെലവുകൾക്കുള്ള തുക കൂടി താങ്കളുടെ വരുമാനത്തിൽനിന്നു കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. അതു വിട്ടുപോകരുത്.

വീട്ടുചെലവുകൾ അച്ഛൻ നോക്കിയിട്ടുപോലും 8,000 രൂപയോളം താങ്കളുടെ ചെലവുകൾക്കായി വേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ജീവിതച്ചെലവുകൂടി സ്വന്തം കയ്യിൽനിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 25,000 രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരാം.

ഇപ്പോൾ പണം മുടക്കുന്നത് ചിട്ടിക്കു മാത്രമാണ്. ഇതു വിളിച്ച ചിട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഇനി ബാധ്യതയായേ അതു കാണാനാകൂ. രണ്ടു പോളിസികളിലേക്കായി 1,700 രൂപ പ്രതിമാസം അടച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്ത് പോളിസിയിലേക്കു 3,000 രൂപ കൂടി അടച്ചു വരുന്നു. ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമായ 48,000 രൂപയിൽനിന്ന് ഇൻഷുറൻസ്, ചിട്ടി, ജീവിതച്ചെലവുകൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള 14,700 രൂപ കുറച്ചാൽ ബാക്കി 33,300 രൂപയാണു നിലവിൽ ഭാവിലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കാനാകുക.

പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അഞ്ചു വർഷത്തിനുശേഷം വീട് എന്നതാണ്. പക്ഷേ, അതിന് എത്ര രൂപ വേണ്ടിവരും എന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. ഒന്ന്, ആ ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ട തുക. രണ്ട്, ലക്ഷ്യം എന്നു പൂർത്തിയാക്കണം എന്നത്.

വീടിന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ 6% പണപ്പെരുപ്പംകൂടി കണക്കാക്കിയാൽ 40 ലക്ഷം രൂപയായി മാറും. ഈ തുക കുറഞ്ഞ കാലത്തിൽ സമാഹരിക്കുന്നതിനായി 56,000 രൂപ പ്രതിമാസം റിസ്ക് കുറഞ്ഞ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടിവരും. ഇതു സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പകുതി തുക സമാഹരിച്ചിട്ടു ബാക്കി തുകയ്ക്കു ഭവനവായ്പയെ ആശ്രയിക്കാം. ഇതിനായി 28,000 രൂപ വീതം മാസം നിക്ഷേപിച്ചാൽ 20 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിക്കാനാകും. കൈവശമുള്ള സ്വർണവും ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കാം. ബാക്കി 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു ഭവനവായ്പ 15 വർഷത്തേക്ക് 9% നിരക്കിൽ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ 25,000 രൂപയോളം വായ്പ തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടാകും. അതായത്, വീട് യാഥാർഥ്യമാകണമെങ്കിൽ 25,000 രൂപയോളം ഇനിയുള്ള 20 വർഷത്തേക്ക് താങ്കളുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നു നീക്കിവയ്ക്കണം.

ബന്ധുക്കളിൽനിന്നു വാങ്ങിയ 3.50 ലക്ഷം രൂപ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കാനായി 3.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ ഉടനെ വാങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ തുകയിൽനിന്ന് എടുക്കാം. ബാധ്യതകൾ തിരിച്ചുകൊടുക്കാൻ 5,000 രൂപ വീതം മാസം നീക്കിവച്ച് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ബാധ്യത മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാനാകും. ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റിൽനിന്ന് ഒന്നരലക്ഷം രൂപ കൂടി ഇതിനായി നീക്കിവയ്ക്കാനായാൽ ബാധ്യതകൾ പൂർണമായും അടച്ചു തീർക്കാനാകും. ചിട്ടിയിലേക്ക് ഇനിയുള്ള 40 അടവുകൾ അടുത്ത മൂന്നു വർഷംകൊണ്ടു കഴിയും. അതിനുശേഷം ഈ 10,000 രൂപ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റുമായി ഓഹരിയധിഷ്ഠിത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ നിക്ഷേപത്തിന് 10% വളർച്ച ലഭിച്ചാൽ പത്തു വർഷംകൊണ്ട് 20 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിക്കാനാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റു ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ തുക എത്ര എന്നു പറയാത്തതുകൊണ്ട് സമാഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തുക എത്ര എന്നാണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഏഴു ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതു നല്ല കാര്യമാണ്. നിലവിലെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ തുക മതിയാകും. ഭാവിയിൽ പരിരക്ഷ കൂട്ടേണ്ടി വന്നാൽ ടോപ് അപ് പോളിസി എടുക്കാം. 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ടേം ഇൻഷുറൻസ് കൂടി എടുക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ടേം ഇൻഷുറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽത്തന്നെ ഉയർന്ന പരിരക്ഷ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പു വരുത്താനാകും. ഇപ്പോഴുള്ള വരുമാനം കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും റിട്ടയർമെന്റ്, മറ്റ് പുതിയ ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു തുക കണ്ടെത്താൻ പര്യാപ്തമല്ല. ഭാവിയിൽ ഭാര്യ കൂടി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി സാമ്പത്തിക‌നില മെച്ചപ്പെടുകയും കൂടുതൽ തുക നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുകയും വേണം. വരുമാനം വർധിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തികാസൂത്രണം പുനഃപരിശോധിക്കുകയും വേണ്ട ഭേദഗതി വരുത്തുകയും ചെയ്യണം.

(2023 മാർച്ച് ലക്കം സമ്പാദ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്)

English Summary: How can a thirty-two-year-old with a salary of Rs 48,000 earn for the future?