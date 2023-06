എന്താണ് ആദായ നികുതിയിലെ പഴയ സ്കീമും പുതിയ സ്കീമും? നിങ്ങളേത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

സാധാരണക്കാരന് ആദായ നികുതി സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ അധികമറിയില്ല, ധാരാളം സംശയങ്ങളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ വരുമാനത്തിനുമേൽ ഈടാക്കപ്പെടുന്നതും നികുതിദായകർ നേരിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതുമായ ആദായനികുതിയിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്.

എന്താണ് പുതിയ സ്കീം? എന്താണ് പഴയ സ്കീം?

ഞാൻ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ? എപ്പോഴാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ?

റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുക, റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നത് ലളിതമാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് സർക്കാർ പുതിയ സ്കീം അവതരിപ്പിച്ചത്. പഴയ സ്കീമുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയതിൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറവുകൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഭാവനവായ്പ്പയുടെ പലിശ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുടങ്ങിയ ഒരു കുറവുകളും ലഭ്യമല്ല. പക്ഷെ നികുതി നിരക്ക് കുറവാണ്.

അടുത്ത അസസ്സ്മെന്റ് വർഷത്തിലേക്ക് നിരക്കുകൾ മാറ്റമുണ്ട്. നിയമങ്ങളിലും ചെറിയ ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ബിസിനസ് വരുമാനം ഉള്ളവർ പുതിയ സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിദ്ഗ്ധാഭിപ്രായം നേടുന്നത് നല്ലതാണ്.

പഴയ സ്കീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. ഭാവനവായ്പ്പയുടെ പലിശ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുടങ്ങിയ എല്ലാ അനുവദനീയമായ കുറവുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

നികുതിദായകരായ വ്യക്തികൾക്ക് തനിക്ക്‌ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. റിട്ടേൺ സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏത് സ്കീം വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

