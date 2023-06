മോദി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക്

ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞു., അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുമെന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആരാധകനാണെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച മസ്‌ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും പുതിയ കമ്പനികളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. തന്റെ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മസ്‌ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ, തന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അമേരിക്കയിൽ നടന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യക്കായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും എലോൺ മസ്‌ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്

∙ "ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ആവേശഭരിതനാണ്. ലോകത്തിലെ ഏത് വലിയ രാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു".

∙"ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിക്ഷേപം നടത്താൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള അതിമനോഹരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീമോണ്ട് ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു".

∙"ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. പുതിയ കമ്പനികളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും അതേ സമയം അത് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും പി എം ആഗ്രഹിക്കുന്നു"

∙" ഞാൻ മോദിയുടെ ആരാധകനാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്" .

∙ "ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുസ്ഥിര ഊർജ്ജ ഭാവിയുടെ മേഖലയിൽ നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട്. സൗരോർജ്ജത്തിലൂടെയും കാറ്റിലൂടെയും സുസ്ഥിര ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഇന്ത്യ വളരുകയും, അത് ഗ്രാമീണ മേഖലകൾക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം സഹായകരമാകുകായും ചെയ്യും".

