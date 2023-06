ഉദ്യോഗസ്ഥ ദമ്പതികൾ ചോദിക്കുന്നു; 36 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടം തീർത്ത് ഭാവിക്കായി എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം ?

ഞാനും (39), ഭാര്യ (36), മകൾ (8) എന്നിവരും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. ഭാര്യ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലും ഞാൻ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ 2040 ലും ഭാര്യ 2045 ലും വിരമിക്കും. ഞങ്ങൾക്കു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്കു പ്രതിമാസം 58,000 രൂപയും എനിക്ക് 23,000 രൂപയും വരുമാനം ഉണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 2016 മുതൽ മകളുടെ പേരിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു പിഎഫ് നിക്ഷേപമായി 18 ലക്ഷം രൂപയും ഉണ്ട്.

പ്രതിമാസ ചെലവ്: ഭവനവായ്പ: 26 ലക്ഷം ( 24 വർഷം–1/6/2022 മുതൽ–8.6% പലിശ), ഇഎംഐ: 20,000. എൻപിഎസ്: 5,000 (ഭാര്യ), പിപിഎഫ്: 1,000 (രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് 500 വീതം). കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ 3 ചിട്ടികൾ ഉണ്ട്. ആകെ സല 21 ലക്ഷം. 10,000 x100 (2027 വരെ, 10,000 X60 (2026 വരെ), 5,000 x 100 (2026 വരെ ) ഇതുവരെ വിളിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. 10 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണം പണയത്തിലാണ്, 8.7% പലിശ.

നിക്ഷേപങ്ങൾ –എസ്ഐപി 2,000. ഐസിഐസിഐ പ്രൂഡൻഷ്യൽ (2018 മുതൽ), 2017 മുതൽ എൽഐസിയിൽ മാസം 2,040 രൂപ. ഇത് 2040 വരെ തുടരുന്നതാണ്. വാഹനം ഇല്ല. മകൾ 2031ൽ പത്താംതരം വിജയിക്കും. വീട്ടുചെലവ്, വണ്ടിക്കൂലി ഉൾപ്പെടെ മാസം 10,000 രൂപ വേണം. കൂടാതെ, 3,000 രൂപ മാസം പ്രാദേശിക സംഘത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. പിഎൽഐയിൽ 2012 മുതൽ മാസം 500 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇത് 2031 മാർച്ചിൽ തീരും. കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ലഭിക്കും. ഭാര്യയ്ക്ക് 8,000 രൂപ 2023 മേയ് മാസം മുതൽ കൂടുന്നതാണ്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ: മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, സന്തോഷകരമായ വിശ്രമകാലം. ഞങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ സാമ്പത്തിക നിർദേശം നൽകാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

മറുപടി

ജീവിതത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് 35 വയസ്സു കഴിയുമ്പോഴാണ്. പലവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതും സഫലീകരിക്കുന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നേരത്തേ തന്നെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങി ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തിൽ ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ യഥാസമയം നേടാനായി സാമ്പത്തികാസൂത്രണം ചെയ്യാൻ താങ്കൾ എടുത്ത തീരുമാനം നല്ലതാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളും മറ്റും കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നുവെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ യഥാസമയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായേക്കാം.

മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തുക കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാം

ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ശമ്പളവർധനയോടെ 66,000 രൂപയും താങ്കളുടെ വരുമാനമായ 23,000 രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 89,000 രൂപയാണ് ‌ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം. ഇതിൽ 31,500 രൂപ ബാധ്യത തിരിച്ചടവിനും ജീവിതച്ചെലവുകൾക്കുമായി മാറ്റിയശേഷം ബാക്കിയുള്ള 57,500 രൂപയിൽ 38,540 രൂപ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. 18,960 രൂപയോളം ഇനിയും നിക്ഷേപത്തിനും ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുമായി വിനിയോഗിക്കാനായി മിച്ചം ഉണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നതാണ്. അതായത്, വരുമാനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തുക മുഴുവനായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ പോകും. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഇത്തരം തുകകളെ കണ്ടെത്തി ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കായി വഴി തിരിച്ചു വിടാനാകും. അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ തുക ചെലവിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം മാറിപ്പോയേക്കാം.

ഇവിടെ താങ്കൾ പല നിക്ഷേപമാർഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ചെറിയ ഒരു തുക മാത്രമേ ഓഹരിയധിഷ്ഠിത നിക്ഷേപമായി ഉള്ളൂ. ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം തുക ഓഹരിയിലേക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കണം. ആകെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയിൽ മികച്ച വളർച്ച ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാകും.

രണ്ടുേപരും ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തൊഴിൽസ്ഥിരതയും വിരമിക്കുമ്പോൾ പെൻഷൻ തുക കിട്ടാനും ഇടയുണ്ട്. എമർജൻസിക്കും റിട്ടയർമെന്റിനുമായി പ്രത്യേകം തുക കണ്ടെത്തേണ്ടി വരില്ല എന്നു കരുതുന്നു.

താങ്കളുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ബാധ്യതകൾ നേരത്തേ തീർക്കുന്നതിനക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു കണ്ടില്ല. കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവാഹവും ആണ് ജീവിതലക്ഷ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ദീർഘകാല ബാധ്യതകൾ അതിന്റെ കാലാവധി മുഴുവനും എടുത്ത് അടച്ചുതീർക്കുന്നത് മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു തുക സമാഹരിക്കുന്നതിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം ബാധ്യതകൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നേരത്തേ അടച്ചു തീർക്കുക. ഇനി 23 വർഷമാണ് താങ്കളുടെ വായ്പ കാലയളവുള്ളത്. ഭാര്യയുടെ പ്രായം വച്ച് വിരമിക്കലിന് ഇനി 22 വർഷമാണ് ഉള്ളത്. വിരമിച്ചുകഴിഞ്ഞും ഒരു വർഷം കൂടി വായ്പ തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടാകും. 26 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ 8.60 % നിരക്കിൽ 24 വർഷംകൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കുന്നതിന്റെ മാസ തിരിച്ചടവ് 21,366 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇതു കൂടാതെ 10 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണവായ്പ കൂടിയുണ്ട്. 8.7 ശതമാനമാണു പലിശ.

വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

താങ്കളുടെ പ്രധാന നിക്ഷേപം ചിട്ടിയാണ്. 21 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടിയാണ് വിളിച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. ഈ ചിട്ടി വായ്പ തിരിച്ചടവിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നതാവും അഭികാമ്യം. ഈ ചിട്ടികൾ വട്ടമെത്തുമ്പോൾ 5% കിഴിച്ച് ബാക്കി തുക ലഭിക്കുമല്ലോ. ഈ തുക വായ്പയിലേക്കു തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

താങ്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണവായ്പയ്ക്ക് 87,000 രൂപ പ്രതിവർഷം പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം ഈ തുക ചെലവിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. പ്രതിമാസം 7,250 രൂപ ഇതിനായി നീക്കിവയ്ക്കണം. ജീവിതലച്ചെലവുകൾക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും പ്രതിമാസ ബാധ്യത തിരിച്ചടവുകളും മാറ്റിയശേഷമുള്ള തുകയിൽനിന്ന് ഈ തുക കൂടി മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടു വരും. ഏകദേശം 19,000 രൂപ അധികമായി ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തുകയിൽ നിന്ന് 7,250 രൂപ സ്വർണവായ്പയുടെ പലിശ അടയ്ക്കാൻ നീക്കിവയ്ക്കാം. 2026 ൽ രണ്ടു ചിട്ടകൾ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലഭിക്കാവുന്ന 10.45 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ സ്വർണവായ്പ തിരിച്ചടവിനു മാറ്റിവയ്ക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന 45,000 രൂപ ഭവനവായ്പയിലേക്കും അടയ്ക്കാം.

ഭവനവായ്പയിൽ 25.60 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇനിയും അടയ്ക്കാനുണ്ടാകും. മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുശേഷമുള്ള അധിക തുകയിൽനിന്നു 10,000 രൂപ മാസം നീക്കിവച്ച് ഭവനവായ്പയിേലക്ക് എല്ലാ ഏപ്രിലിലും മുൻകൂർ തിരച്ചടവു നടത്തുക. ഇത്തരത്തിൽ 1,20,000 രൂപ വീതം 2024, 2025, 2026 വർഷങ്ങളിൽ നടത്തുക. ചിട്ടി കാലാവധി തീരുന്നത് എന്നെന്നു പറയാത്തതിനാൽ ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയാകും എന്നാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയാൽ 2026 ഏപ്രിൽ സ്വർണവായ്പ ചിട്ടിത്തുകയിൽനിന്ന് അടച്ചു തീർക്കാം ഇതിന്റെ പലിശ അടവിനായുള്ള 7,250 രൂപ കൂടി ഭവനവായ്പയുടെ മുൻകൂർ അടവിനെടുക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ 2027, 2028 വർഷങ്ങളിൽ 2,07,000 രൂപ വീതം വായ്പയിലേക്ക് അധികമായി അടയ്ക്കാനാകും. കൂടാതെ, 2027 ൽ 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിട്ടി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന 9.50 ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഭവനവായ്പയിലേക്ക് അടയ്ക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്താൽ 2029 ജനുവരിയിൽ ബാക്കി തുക കൂടി അടച്ച് ഭവനവായ്പ അടച്ചു തീർക്കാനാകും. ഈ കാലയളവിൽ മറ്റു ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വായ്പ തിരിച്ചടവ് നടത്താൻ പറയുന്നത്.

മകളുടെ വിവാഹം

ഇനി വരാനുള്ള പ്രധാന ജീവിതലക്ഷ്യം 2032 ൽ കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ഇതിനായി 50 ലക്ഷം രൂപയാണു വേണ്ടത്. ചിട്ടി, വായ്പ തിരിച്ചവുകൾ തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് മാസം അടച്ചിരുന്ന തുക വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാനായി വിനിയോഗിക്കാം. ചിട്ടി, വായ്പ ബാധ്യതകൾ തീർത്തശേഷം ആറു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാൻ കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ട്, താരതമ്യേന നഷ്ടസാധ്യത കുറഞ്ഞ റിക്കറിങ് ഡിപ്പോസിറ്റിലോ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇവയിൽ 6% വളർച്ച ലഭിച്ചാൽ 35 ലക്ഷം രൂപ 2032 ൽ സമാഹരിക്കാനാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തുക ഒന്നിച്ചു വേണ്ടാത്തതിനാൽ തുടർന്നുള്ള രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ആവശ്യമായ അധിക തുക സമാഹരിക്കാനാകും.

Courtesy-shutterstock/StockImageFactory.com

ഇക്കാലയളവിൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആകെ മാറ്റിവയ്ക്കാവുന്ന മാസ തുക 63,750 രൂപയായിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസഫണ്ടിനുശേഷം 2038ൽ കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള തുക സമാഹരിക്കാൻ 4 വർഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ കലയളവിൽ മേൽ പറഞ്ഞ 63,750 രൂപ റിക്കറിങ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 34.50 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിക്കാം. ബാക്കി തുകയ്ക്കു കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും.

അധിക തുക ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ

വിരമിച്ചശേഷം പെൻഷൻ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായശേഷം അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനാകും. നിലവിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള തുക ഇപ്പോൾ മിച്ചം പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തുകയിൽനിന്നു കണ്ടെത്താനാകും. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിലെ ശമ്പളവർധനയിൽ ലഭിക്കുന്ന അധിക തുക ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ പ്ലാനിൽ പുതിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള തുക കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപ ത്തുക പുതുതായി ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായെടുക്കാം. സ്ഥാപനം നൽകുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ, ഭാവിയിൽ പുതിയതൊന്ന് സ്വന്തമായി എടുക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ശമ്പളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണു മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് യഥാക്രമം 50 ലക്ഷം, ഒരു കോടി രൂപയുടെ ടേം പോളിസികൂടി എടുക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികഭാവി സുരക്ഷിതം ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ വരവും ചെലവും ബാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുക. ഫോൺ നമ്പറും വിലാസവും എഴുതാൻ മറക്കരുത്.

ഹാപ്പിലൈഫ്, മനോരമ സമ്പാദ്യം, കോട്ടയം - 686001,

ഇ–മെയിൽ : sampadyam@mm.co.in

English Summary- Debt of 36 Lakhs, How This Family will Save for Future