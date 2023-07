ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈയിൽ കഴിയും. നിലവില്‍ എല്ലാവരും റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള തിരക്കിലാണ്. എന്നാല്‍ പാന്‍ കാര്‍ഡും ആധാറും ഇല്ലെങ്കില്‍ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനാകില്ല. പാന്‍ കാര്‍ഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കില്‍ ടെന്‍ഷന്‍ അടിക്കേണ്ട. ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് എളുപ്പം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. എങ്ങനെ പാന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

2022–23 ലെ ആദായനികുതി അടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി എന്നാണ്? റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ? Read more...

∙www.incometax.gov.inല്‍ കയറി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക, റജിസ്റ്റര്‍ യുവര്‍സെല്‍ഫ് എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ കയറി വേണം ചെയ്യേണ്ടത്

∙ഇതിനോടകം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക

∙ഇ- പാന്‍ സെക്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

∙ഇ- പാന്‍ പേജില്‍ ന്യൂ പാന്‍, പാന്‍ കാര്‍ഡ് റീപ്രിന്റ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകളില്‍ ഏതാണ് വേണ്ടത് അതു തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അതു കഴിഞ്ഞുമുന്നോട്ടുപോകുക.

∙പാന്‍ കാര്‍ഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ പാന്‍കാര്‍ഡ് റീപ്രിന്റ് ഓപ്ഷനാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക്കേണ്ടത്

∙പിന്നെ, ജനനത്തീയതി, ക്യാപ്ച കോഡ്, പാന്‍ നമ്പര്‍, ആധാര്‍ നമ്പര്‍ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുക

∙ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ നമ്പറില്‍ ഒടിപി ലഭിക്കും. ഒടിപി നല്‍കി വേരിഫൈ ചെയ്യുക

∙ഇ- പാന്‍ കാര്‍ഡിനായി ഫീസ് അടയ്ക്കുക

∙സാധാരണനിലയില്‍ 50 രൂപയാണ് ഫീസ്

∙ഫീസ് അടച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ നടപടികള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായി എന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കും

∙തുടര്‍ന്ന് ഇ-മെയിലില്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പേരില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇ-പാന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

∙ പിഡിഎഫ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇ-പാന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(യു.ടി.ഐ., എന്‍.എസ്.ഡി.എല്‍. വെബൈസ്റ്റ് വഴിയും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പാനിന് അപേക്ഷിക്കാം)

English Summary : How to Download Your Pan Card