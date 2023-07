ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നു മുതൽ സന്തോഷം! എന്താണന്നല്ലേ?

ജൂലൈയിൽ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന വിവിധ മാറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. അവയെന്തൊക്കെ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കും

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വിസ

ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിസ സ്‌പോൺസർഷിപ്പില്ലാതെ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ ജൂലൈ 1 മുതൽ മൊബിലിറ്റി അറേഞ്ച്‌മെന്റ് ഫോർ ടാലന്റഡ് ഏർലി-പ്രൊഫഷണൽ സ്‌കീം (മേറ്റ്‌സ്) പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കാം. എഞ്ചിനീയറിങ്, ഇൻഫർമേഷൻ ആന്‍ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി, റിന്യൂവബിൾ എനർജി, മൈനിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഈ വിസയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് പുതിയ നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ (ഐടിആർ)

ഓരോ നികുതിദായകനും അവരുടെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ 31 ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ജൂലൈ 31-നകം സമർപ്പിക്കുക.

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കും എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സിയും ലയനം

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കും എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സിയും തമ്മിലുള്ള ലയനം 2023 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അതിന്റെ ഓഹരികളിലും ഈ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും.

ആർബിഐ ഫ്ലോട്ടിങ് റേറ്റ് സേവിങ്സ് ബോണ്ടുകൾ

RBI Floating Rate Savings Bonds 2022 ന്റെ പലിശ നിരക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിലവിൽ 7.35 ശതമാനം നിരക്കിലാണ് പലിശ നൽകുന്നത്, ഇത് ജൂലൈ 1 മുതൽ 8.05 ശതമാനമായി ഉയർത്താം. ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്.

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓർഡർ (ക്യുസിഒ)

2023 ജൂലൈ 1 മുതൽ രാജ്യത്തുടനീളം ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പാദരക്ഷകളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും നിരോധിക്കാം. ജൂലൈ 1 മുതൽ നടപ്പാക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓർഡർ (ക്യുസിഒ) രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനാൽ എല്ലാ പാദരക്ഷ കമ്പനികളും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓർഡർ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

പാൻ-ആധാർ കാർഡ് ലിങ്കിങ്: ആധാറുമായി പാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി ജൂൺ 30, 2023 ആയിരുന്നു. ലിങ്ക് ചെയ്യത്തവർക്ക് ഇന്നു മുതൽ പാൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും. ഇത് അസാധുവായവര്‍ക്ക് പാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങള്‍ ഇനി ലഭിക്കില്ല. പാൻ ഇല്ലെന്നാകും കണക്കാക്കുക. അതു കൊണ്ട് തന്നെ 1000 രൂപ അടച്ച് പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഇതിന് ഒരുമാസത്തോളം താമസമുണ്ട്.

