റിട്ടേണിൽ മൊത്ത വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

പുതിയ പോര്‍ട്ടലില്‍ ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാനായി പടിപടിയായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തില്‍ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ലോഗിന്‍ചെയ്യേണ്ടതും ഉചിതമായ ഫോം സെല്കട് ചെയ്യേണ്ടതും പെഴ്‌സണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്നും മനസിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇനി അടുത്ത പടിപടിയായി ഗ്രോസ് ടോട്ടല്‍ ഇന്‍കം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ഗ്രോസ് ടോട്ടല്‍ ഇന്‍കം

പെഴ്‌സണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തുകവിഞ്ഞാല്‍ ഗ്രോസ് ടോട്ടല്‍ ഇന്‍കം എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോം ഓപ്പണാക്കുക.

ഇനി ഗ്രോസ് സാലറി എത്രയെന്ന്് രേഖപ്പെടുത്തണം.

ആദ്യം സാലറി എക്‌സംപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുക.

സ്‌പെഷ്യല്‍ കോപംന്‍സേറ്ററി അലവന്‍സ്, എച്ച്.ആര്‍.എ ഇളവ്, എല്‍.റ്റി.എ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യം ഉത്തരം നല്‍കുക. അത് നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത വിന്‍ഡോയിലേക്ക് പോകാം. അതില്‍ ഗ്രോസ് സാലറി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഫോം ആണ്. കോളം ഒന്നാണ് ഗ്രോസ് സാലറിക്കുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഉപവിഭാഗമായ മൂന്ന് കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ചാലാണ് ഗ്രോസ് സാലറി കോളം ഫില്‍ ആകുക. കോളം എയില്‍ ശമ്പളം എത്രയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഫോം 16 നില്‍ ഈവിവരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. തൊഴിലുടമ നിങ്ങള്‍ക്ക് ശമ്പളം, വേതനം, തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളില്‍ നല്‍കുന്ന മുഴുവന്‍ തുകയും ഇതില്‍ എഴുതണം. സൗജന്യമായി താമസ സൗകര്യമോ അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ നല്‍കുന്നു എങ്കില്‍ അത് ബി കോളത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം. ജോലിയില്‍ നിന്നു പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴോ പിരിച്ച് വിടുമ്പോഴോ ലഭിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുകയാണ് സി കോളത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

ചില ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ആദായ നികുതി ഇളവുണ്ട്. അവയാണ് കോളം രണ്ടില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നേരിട്ട് ഈ കോളത്തില്‍ തുക ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട. പകരം ഉപവിഭാഗമായ എ കോളത്തില്‍ ഓരോന്നുമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഡ്രോപ് ഡൗണ്‍ മെനുവില്‍ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് തുക രേഖപ്പെടുത്തക. അതിനുശേഷം ആഡ് അനതര്‍ എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ഇനം രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവിനു അര്‍ഹതയുള്ള ഓരോ ആനൂകൂല്യവും രേഖപ്പെടുത്തുക.

നെറ്റ് സാലറി

മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ് നെറ്റ് സാലറി വരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട. കോളം ഒന്ന്, കോളം രണ്ട് എന്നിവയിലെ തുകകള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നെറ്റ് സാലറി. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വന്നുകൊള്ളും. നാലാമത്തെ കോളത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡിഡ്ക്ഷനായി എത്ര തുക കുറയ്ക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട് എന്നാണ് വരിക. അതിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ഉപകോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മൊത്തം ഡിഡക്ഷന്‍ തുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരും. ഉപവിഭാഗത്തിലെ കോളം എ യില്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷന്‍ തുകയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ശമ്പള വരുമാനക്കാര്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേപോലെ 50,000 രൂപയുടെ കിഴിവിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്. ഇത് ഈ കോളത്തില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വന്നുകൊള്ളും.

കോളം ബിയില്‍ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് അലവന്‍സ് എത്രയാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. കോളം സിയില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്‌സ് എത്ര അടച്ചുവോ ആ തുക രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇത്രയും നല്‍കുന്നതോടെ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തില്‍ ശമ്പള വിഭാഗത്തില്‍ എത്രതുകയാണ് വരുമാനനികുതി വരുന്നത് എന്ന് കാണാം. ഇത് പരിശോധിച്ച് ശരിയാണ് എങ്കില്‍ സേവ് ബട്ടണില്‍ അമര്‍ത്തുക. അപ്പോള്‍ വെരിഫൈ യുവര്‍ ഇന്‍കം സോഴ്‌സ് ഡിറ്റെയ്ല്‍സ് എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം. അത് പരിശോധിച്ച് കണ്‍ഫേം ചെയ്യണം. ഇന്‍കം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പര്‍്ട്ടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഭവന വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ പലിശയിളവ് കിട്ടാന്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്.

ഇതിനായി ആഡ് ബട്ടണില്‍ അമര്‍ത്തി ഏതുതരം ഹൗസ് പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയാണ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സെല്‍ഫ് ഒക്കുപൈഡ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കില്‍ അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോള്‍ ഭവന വായ്പ പലിശ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കോളം വരും. അടുത്തത് Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%. ആണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന് അര്‍ത്ഥം നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ താമസിക്കുന്ന സ്വന്തം വീട് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വരെ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു എന്നും അതിന്റെ വാടക കുടിശികയായി എന്തെങ്കിലും ഈ വര്‍ഷം കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കില്‍ ആ തുകയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ 30ശതമാനം കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുക രേഖപ്പെടുത്തിയാല്‍ മതി. ഇതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന ആഡ് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇന്‍കം ഫ്രം അദര്‍ സോഴ്‌സ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതും രേഖപ്പെടുത്തണം. ഈ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ആഡ് ഡീറ്റെയ്ല്‍സ് എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കണം. സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് പലിശ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്ന് പലിശ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, ഫാമിലി പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇന്‍കംടാക്‌സ് റീഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലിശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഡിവിഡന്‍ഡ് ഇന്‍കം ഉണ്ടോ എന്നീ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഉത്തരം നല്‍കേണ്ടത്.

ഇത്രയും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് ഇന്‍കം എത്രയെന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട കോളത്തില്‍്ര കാണാം.

ഇനി നല്‍കേണ്ടത് എക്‌സംപ്റ്റ് ഇന്‍കം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ്. അതായത് നികുതി ഈടാക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തണം. ഇത് പക്ഷേ റിപ്പോര്‍ട്ടിങിനു വേണ്ടിമാത്രമാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്മേല്‍ നികുതി ഈടാക്കില്ല. 5000 രൂപവരെയുള്ള കാര്‍ഷിക വരുമാനം, ദുരന്തത്തിന് ഇരയായതിനെതുടര്‍ന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിയില്‍ നിന്നുളള സം അഷ്വേര്‍ഡ് തുക തുടങ്ങിയ വരുമാനങ്ങളാണ് ഈ ഗണത്തില്‍ പെടുന്നത്. ഡ്രോപ് ഡൗണ്‍ മെനുവില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള വരുമാനം സെലക്ട് ചെയ്ത് തുക രേഖപ്പെടുത്തണം.

വിവരങ്ങള്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി പരിശോധിച്ച് ശരിയാണ് എങ്കില്‍ കണ്‍ഫേം ചെയ്യുക. അതോടെ റിട്ടേണ്‍ ഫോമിലെ രണ്ട് പ്രാധാന ഭാഗങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഭാഗമായ ടോട്ടല്‍ ഡിഡക്ഷന്‍സിലേക്ക് കടക്കാം. അതേക്കുറിച്ച് അടുത്ത ലേഖനത്തില്‍.

(ലേഖകൻ പെഴ്‌സണല്‍ ഫിനാന്‍സ് വിദഗ്ധനും എൻറർപ്രണർഷിപ്പ് ട്രയിനറുമാണ്. ഇ മെയ്ല്‍ jayakumarkk8@gmail.com)

