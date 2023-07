റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളവുകളും കിഴിവുകളും കൃത്യമായി എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം

ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാനായി പടിപടിയായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തില്‍ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ലോഗിന്‍ ചെയ്യേണ്ടതും ഉചിതമായ ഫോം സെല്കട് ചെയ്യേണ്ടതും പെഴ്‌സണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഗ്രോസ് ടോട്ടല്‍ ഇന്‍കം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്നും മനസിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇനി അടുത്ത പടിയായി ടോട്ടല്‍ ഡിഡക്ഷന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ആദായ നികുതി വകുപ്പിലെ ചാപ്റ്റർ 6 എയ്ക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള ക്ലെയിം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ചേർക്കണം.

സ്‌റ്റെപ് 3 ടോട്ടല്‍ ഡിഡക്ഷന്‍സ്

റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിലെ വളരെ നിര്‍ണായകമായ ഭാഗമാണ് ഇത്. ഡിഡക്ഷന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഇനി ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യം ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് യെസ് ഓര്‍ നോ ഉത്തരം നല്‍കണം. വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കണം.

ആദ്യ ചോദ്യം സംഭാവന നല്‍കിയ വകയില്‍ ഇളവിന് അര്‍ഹതയുണ്ടോ എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിപോലെ ആദായ നികുതി ഇളവ് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകളിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ യെസില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുക എത്ര എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അടുത്ത ഭാഗത്താണ്. ഇതേപോലെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും യെസ്, നോ ഉത്തരം നല്‍കുക. 80 ജി.ജി സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് യെസ് എന്ന ഉത്തരം നല്‍കുമ്പോള്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കോളം എനേബിള്‍ ആകും. ശമ്പളത്തിന്റെ കൂടെ എച്ച്.ആര്‍.എ ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഇളവ് നേടാനുള്ള കോളമാണ് ഇത്. നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വീട്ട് വാടക നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ അതിവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം.

അടുത്തത് 80 സി പ്രകാരം ഇളവിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെ് എങ്കില്‍ യെസ് കൊടുക്കുക. തുക രേഖപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം 80 സിസിഡി 2 ആണ്. പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരില്‍ സര്‍ക്കാരോ, തൊഴിലുടമയോ അടയ്ക്കുന്ന വിഹതം എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

അടുത്തത് സെക്ഷന്‍ 80 ഡി പ്രകാരം കിഴിവിന് അര്‍ഹതയുള്ള തുകയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതായത് മെഡിക്ലെയിം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം, ഹെല്‍ത്ത് ചെക്കപ്പിന് മുടക്കിയ തുക, ചില പ്രത്യേകതരം അസുഖങ്ങള്‍ക്കുള്ള ചികില്‍സാ ചിലവ് തുടങ്ങിയവ. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ യെസില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാകുക.

അടുത്തത് Section 80E ആണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റ പലിശയടവ് തുക ഇവിടെ കിഴിവിനായി രേഖപ്പെടുത്താം. പലിശയായി അടച്ച തുക പരിധിയില്ലാതെ കിഴിവിനായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

അടുത്തത് സെക്ഷൻ 80 TTA ആണ്. സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ച പലിശ ഇനത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട് എങ്കിൽ യെസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 10,000 രൂപവരെ ലഭിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട് എന്നത് മറക്കരുത്. മുതിർന്ന പൗന്മാരാണ് എങ്കിൽ 50,000 രൂപവരെയുള്ള സേവിങ്സ് ബാങ്ക് പലിശ വരുമാനത്തിന് ഇളവ് ലഭിക്കും. ഈ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം തുക രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കോളം പിന്നീടുള്ള ഭാഗത്ത് ലഭിക്കും.

കിഴിവിനായി അര്‍ഹതയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് യെസ് എന്നുത്തരം നല്‍കിയാല്‍ കിഴിവിന് അര്‍ഹതയുള്ള മറ്റ് ചില വകുപ്പുകളും തുക രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കോളവും വരും. അതില്‍ ഉചിതമായത് പൂരിപ്പിക്കുക. അവ ഇനി പറയുന്നവയാണ്.

80CCC Payment in respect Pension Fund

പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടിലേക്ക് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നു എങ്കില്‍ ആ തുക ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം

80CCD(1) Cotnribution to pension scheme of Cetnral Government

എന്‍.പി.എസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഹിതം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോം 16 ല്‍ ഉള്ള സംഖ്യതന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ അല്ലെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും തമ്മില്‍ മാച്ച് ആയില്ലെങ്കില്‍ എറര്‍ മെസേജ് വന്നേക്കാം. കൃത്യമായ തുകതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കില്‍ എറര്‍ മെസേജ് വന്നാലും കാര്യമാക്കേണ്ട.

80CCD(1B) Cotnribution to pension scheme of Cetnral Government

എന്‍.പി.എസില്‍ പതിവ് തവണയ്ക്ക് പുറമെ അധികമായി തുക നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ 50,000 രൂപയ്ക്ക് വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും. ആ തുകയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

80DD Maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disabiltiy

ശാരീരിക അവശതകളുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ ചികില്‍സാ ചിലവില്‍ ഇളവിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ തുക ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം.

80DDB Medical treatment of specified disease

ചില പ്രത്യേകതരം അസുഖങ്ങളുടെ ചികില്‍സാ ചിലവിന് ഇളവുണ്ട്. സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരസുഖങ്ങളും ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല എന്നത് കൂടി ഓര്‍ക്കുക.

80EE Interest on loan taken for residential house propetry

2016-17 കാലയളവില്‍ എടുത്ത ഭവന വായ്പയുടെ പലിശയ്ക്കുള്ള ഇളവിന് അര്‍ഹതയുള്ള തുകയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. പരമാവധി 50,000 രൂപയുടെ വരെ ഇളവാണ് ലഭിക്കുക. ഈ വായ്പ എടുക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ പേരില്‍ മറ്റൊരു വീട് ഉണ്ടായിരിക്കാന്‍ പാടില്ല.

80EEA Deduction in respect of interest on loan taken for certain house propetry

ആദ്യമായി ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മത്രം ലഭിക്കുന്ന ഉളവ് ആണ് ഇത്. ഭവന വായ്പയ്പ പലിശയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇളവിന് പുറമ 1.5 ലക്ഷത്തിന് കൂടി ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ഇത്. 2019 സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം എടുത്ത വായ്പ. 45 ലക്ഷം പരമാവധി വായ്പ തുക.

80EEB Deduction in respect of purchase of electric vehicle

ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങാന്‍ വായ്പ എടുത്തതിന്റെ പലിശ തിരിച്ചടവ് തുകയ്ക്ക് ഇളവ് 1.5ലക്ഷം രൂപവരെ

80GGC Donation to Political patry

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുക

80U In case of a person with disabiltiy

80 ശതമാനത്തില്‍ കൂടതല്‍ ശാരീരിക അവശതയുണ്ടെങ്കില്‍ 1.25 ലക്ഷം രൂപവരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.

ഇതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ബട്ടണിഷല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കിഴിവിന് അര്‍ഹതയുള്ളചില ഇളവുകൾക്ക് നേരെ യെസ് എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നവല്ലോ. അതിലെ തുക എത്രയെന്ന് ഇനി പൂരിപ്പിക്കണം.

ഇളവിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടും തുക പൂരിപ്പിക്കാത്ത ഇനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കാണാം. നേരത്തേ പൂരിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങള്‍ ഡിസേബിള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഉചിതമായ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും താഴെയുള്ള ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുക രേഖപ്പെടുത്തുക.

മെഡിക്ലെയിം പ്രീമിയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തണം. 80 ജി പ്രകാരവും 80 ജിജിഎ പ്രകാരവുമുള്ള ഡൊണേഷന്‍സിന്റെ വിവരം. വകുപ്പിന്റെ പേരിന് താഴെയുള്ള ആഡ് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ പൂരിപ്പിക്കാനായി ലഭിക്കും. ആദ്യം ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഡൊണേഷന്‍ ആണെന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡൊണേഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി, സ്ഥാപനം, അല്ലെങ്കില്‍ ഫണ്ടിന്റെ പാന്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കാണ് സംഭാവനയെങ്കില്‍ പാന്‍ A A A G D 0 5 8 4 M എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സ്വീകർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സി.എം.ഡി.ആര്‍.എഫ് എന്ന് നല്‍കുക.

സിറ്റി ഏതെന്ന ഭാഗത്ത് തിരുവനന്തപുരം., പിന്‍കോഡ് 695001.

ഡൊണേഷന്‍ ഇന്‍ കാഷ് എന്ന ഭാഗമല്ല പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം 2000 രൂപവരെയേ കാഷായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താല്‍ ഇളവ് കിട്ടു. സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായോ ചെക്ക് മുഖേനയോ നല്‍കിയതാണ് എങ്കില്‍ ഡൊണേഷന്‍ ഇന്‍ അദര്‍ മോഡ് എന്ന കോളമാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. തുക കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയാല്‍ സേവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കണ്‍ഫേം ബട്ടണ്‍ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതോടെ ടോട്ടല്‍ ഡിഡക്ഷന്‍സ് എന്ന ഭാഗം പൂര്‍ത്തിയായി. അടുത്തതായി ടാകസ് പെയ്ഡ് എന്ന അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്കുള്ള വിന്‍ഡോ ഓപ്പണാക്കണം. അതേക്കുറിച്ചുളള വിശദാംശങ്ങള്‍ അടുത്ത ലേഖനത്തില്‍.

(ലേഖകൻ പെഴ്‌സണല്‍ ഫിനാന്‍സ് വിദഗ്ധനും എൻറർപ്രണർഷിപ്പ് ട്രയിനറുമാണ്.

