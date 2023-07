അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും സർക്കാർ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം നൽകണം: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

അൺ എയ്ഡഡ് പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരോട് തുല്യമായ ശമ്പളത്തിനും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ഏഴാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമീഷൻ പ്രകാരം അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം നൽകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂൾ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി ഈ പരാമർശം നടത്തുകയായിരുന്നു.

ഡൽഹി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം ഒരു അംഗീകൃത സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിന്റെ ശമ്പളവും അലവൻസും, മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും, പെൻഷൻ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ജീവനക്കാർക്ക് കുറവായിരിക്കരുതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എല്ലാ അംഗീകൃത സ്‌കൂളുകളും ഏഴാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് 2017 ഒക്ടോബറിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതായും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സ്കൂളുകൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാകില്ല

സ്കൂളുകൾക്ക് അവരുടെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും നിയമപ്രകാരം നിയമാനുസൃത കുടിശ്ശിക നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് മൻമോഹൻ, ജസ്റ്റിസ് മിനി പുഷ്‌കർണ്ണ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. "1973-ലെ ഡിഎസ്ഇ (ഡൽഹി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം) ആക്ട് പ്രകാരം സ്വകാര്യ അംഗീകൃത സ്കൂളുകളോട് അനുശാസിക്കുന്ന ബാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അൺ എയ്ഡഡ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ അതേ ശമ്പളത്തിനും വേതനത്തിനും അർഹതയുണ്ടെന്നത് നിയമത്തിന്റെ തർക്കമില്ലാത്ത നിലപാടാണ്.” കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ഏഴാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ആനുകൂല്യം സ്കൂൾ നീട്ടി നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് അപ്പീലുമായി സ്കൂളിലെ മൂന്ന് അധ്യാപകർ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 2021 ഡിസംബറിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിൽ, ഏഴാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷനിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അധ്യാപകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളും ശമ്പളവും നൽകാൻ സ്കൂളിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച്, 2016 ജനുവരി 1 മുതൽ കുടിശ്ശികയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് വിധിച്ചു.

English Summary : Private Unaided School Teachers are Eligible for Government Teachers Salary and Benefits