എളുപ്പത്തില്‍ സ്വയം തെറ്റുകൂടാതെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാനായി പടിപടിയായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഈ ട്യൂട്ടോറിയല്‍ പരമ്പരയുടെ കഴിഞ്ഞ ലേഖനങ്ങളില്‍ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ലോഗിന്‍ചെയ്യേണ്ടതും ഉചിതമായ ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും പേഴ്സണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഗ്രോസ് ടോട്ടല്‍ ഇന്‍കവും ടോട്ടല്‍ ഡിഡക്ഷന്‍സും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്നും മനസിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇനി അടുത്ത പടിപടിയായി ടാക്സ് പെയ്ഡ്, ടാകസ് ലയബിലിറ്റി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നിങ്ങളില്‍ നിന്ന്് തൊഴിലുടമയോ, മറ്റേതെങ്കിലും തൊഴില്‍ ദാതാക്കളോ റ്റി.ഡി.എസ് ആയി പിടിച്ച തുക നിങ്ങളുടെ പാന്‍നമ്പര്‍ ക്വാട്ട് ചെയ്ത് ഇന്‍കം ടാക്‌സ് വകുപ്പിലേക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം.

നിങ്ങള്‍ ആദായ നികുതിയായി എന്തെങ്കിലും അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് തൊഴിലുടമയോ, സേവന ദാതാക്കളോ റ്റി,ഡി.എസ് പിടിക്കുകയും ആദായ നികുതി വകുപ്പിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ അത് Verify your taxes paid details എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് നേരിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. അതിനായി നിങ്ങള്‍ അടച്ച തുകയും നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിടിച്ച തുകയും എത്രയെന്ന്് അറിയണം. ഇതിനായി തൊഴിലുടമയില്‍ നിന്നോ മറ്റ് വരുമാന ദാതാക്കളില്‍ നിന്നോ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങി വയ്ക്ക്ണം. ഇതുവരെ അത് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇനി വാങ്ങിയാലും മതി. അതുമല്ലെങ്കില്‍ ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പടുത്തിയ 26 എ.എസ് എന്ന ഫോം ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാം. Verify your tax paid details എന്നതിന്റെ തൊട്ടുതാഴെ കാണുന്ന Form 26 AS എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതി. അപ്പോള്‍ നിങ്ങളില്‍ നിന്ന്് റ്റി.ഡി.എസ് ആയി പിടിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും. ഇതിനനുസരിച്ച് ഐ.റ്റി.ആര്‍ ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം.

റ്റി.ഡി.എസ്

ആദ്യം Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Salary Income എന്ന ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കണം. ഇതിനായി തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ഷോ ഡീറ്റെയില്‍സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് തൊഴിലുടമ പിടിച്ചിട്ടുള്ള റ്റി.ഡി.എസ് തുക ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. തുക വന്നിട്ടില്ല എങ്കില്‍ ഫോം 26 എ.സില്‍ നോക്കി തുക എത്രയെന്ന്് മനസിലാക്കി അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഒന്നിലേറെ തൊഴിലുടമകളില്‍ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുകയും അതിലെല്ലാം റ്റിഡിഎസ് പിടുത്തം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതെല്ലാം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രീ ഫില്ലായി വന്നിട്ടില്ല എങ്കില്‍ തൊട്ടുതാഴെ കാണുന്ന Add Another കോളത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ഒരു ഫോം വരും. അത് പൂരിപ്പിക്കണം. ആദ്യം TAN of the Deductor ആണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത് തൊഴിലുടമയുടെ ടാന്‍ നമ്പര്‍. ഇത് 26 എ.എസ് ഫോമില്‍ ഉണ്ടാകും. അടുത്ത കോളം തൊഴില്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ശമ്പള തുകയും അതിനുശേഷം റ്റി.ഡി.എസ് തുകയും രേഖപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം ആഡ് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വിവരങ്ങള്‍ സേവ് ആകും.

ഇതുപോലെ

Details of Tax Deducted at Source (TDS) from Income Other than Salary

Details of Tax Deducted at Source [As per Form 16C furnished by the Payer(s)]

Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]

Advance tax and Self-Assessment tax payments

എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തികഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അടച്ച തുക ടോട്ടല്‍ ടാക്‌സ് പെയ്ഡ് കോളത്തില്‍ വരും. അത് ശരിയാണ് എന്നുറപ്പാക്കിയശേഷം തൊട്ട് താഴെയുള്ള കണ്‍ഫേം ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതോടെ നിങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നികുതി ബാധ്യത എത്രയെന്ന് സിസ്റ്റം തന്നെ കണക്കാക്കി ടോട്ടല്‍ ടാക്‌സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തും. അത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അതേക്കുറിച്ച് നാളത്തെ ലേഖനത്തില്‍

(പെഴ്‌സണല്‍ ഫിനാന്‍സ് വിദഗ്ധനും എന്‍ട്രപ്രണര്‍ഷിപ്പ് ട്രെയ്നറുമാണ് ലേഖകന്‍. ഇ മെയ്ല്‍ jayakumarkk8@gmail.com)