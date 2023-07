ജീവനക്കാരുടെ മരണവും, വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി

ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് പഴ്‌സണൽ ആന്റ് ട്രെയിനിങ് (DoPT) ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് (ഡെത്ത് കം-റിട്ടയർമെന്റ് ബെനഫിറ്റ്‌സ്) റൂൾസ്, 1958 ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഭേദഗതി വരുത്തിയ നിയമങ്ങൾ ഈ മാസം പ്രാബല്യത്തിലായി. 2023 ജൂലായ് 6-ലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്, പുതിയ മാറ്റങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്.

∙വിരമിക്കുന്നതിനോ മരിക്കുന്നതിനോ തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു സർവീസ് അംഗം അവധിയിലായിരിക്കുകയും ഇൻക്രിമെന്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത്തരം ഇൻക്രിമെന്റ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, അയാളുടെ ശമ്പളത്തിലോ ശരാശരി വേതനത്തിലോ ഉൾപ്പെടുത്തും.

∙പെൻഷൻകാരൻ വിരമിക്കലിന് ശേഷം ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ കുറ്റവാളിയാകുകയോ ചെയ്താൽ, ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ റഫറൻസ് പ്രകാരം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേയ്ക്കോ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കോ പെൻഷനോ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ, യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ അത്തരം ഉത്തരവുകൾ പാസാക്കാൻ പാടില്ല.

∙പെൻഷൻകാരനെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് കോടതി ശിക്ഷിച്ചാൽ, അത്തരം ശിക്ഷാവിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയുടെ വിധിയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് സബ്-റൂൾ (2) പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കും.

∙സബ്-റൂൾ (3)ന് കീഴിൽ വരാത്ത ഒരു കേസിൽ, പെൻഷൻകാരൻ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, സബ്-റൂൾ (2) പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പെൻഷൻകാരന് അയാൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടിയും അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാരണവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് നൽകുകയും നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യണം. പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കുക.

∙സബ് റൂൾ (2) പ്രകാരം പെൻഷന്റെ മുഴുവനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

വിരമിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം

2005-ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ (2005-ലെ 22) രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇന്റലിജൻസിലോ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അംഗത്തെ, ഇനിപ്പറയുന്നവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു.

∙ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡൊമെയ്ൻ, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയും അവന്റെ പദവിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും റഫറൻസോ വിവരങ്ങളോ ഉൾപ്പെടെ, ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നേടിയ വൈദഗ്ധ്യമോ അറിവോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത്.

∙ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെയും അഖണ്ഡതയെയും, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷ, തന്ത്രപര, ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെ മുൻവിധിയോടെ ബാധിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത്.

റൂൾ 22 ലെ മാറ്റങ്ങൾ

∙ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ, വിരമിക്കലിനു ശേഷമോ വിവാഹമോചന നടപടികൾ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവാഹമോചനം നടന്നതിന് ശേഷം മകൾക്ക് വിവാഹമോചന തീയതി മുതൽ കുടുംബ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട്.

∙മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ വൈകല്യങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിയോ സഹോദരനോ, കുടുംബ പെൻഷൻ ഒഴികെയുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനം കുടുംബ പെൻഷനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, ക്ഷാമബത്തക്ക് അർഹതയുണ്ട്.

