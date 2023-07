എളുപ്പത്തില്‍ തെറ്റുകൂടാതെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ സ്വയം ഫയല്‍ ചെയ്യാനായി പടിപടിയായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഈ ട്യൂട്ടോറിയല്‍ പരമ്പരയുടെ കഴിഞ്ഞ ലേഖനങ്ങളില്‍ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ലോഗിന്‍ ചെയ്യേണ്ടതും ഉചിതമായ ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ടതും പെഴ്സണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഗ്രോസ് ടോട്ടല്‍ ഇന്‍കവും ടോട്ടല്‍ ഡിഡക്ഷന്‍സും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ടാക്സ് പെയ്ഡ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്ന്് മനസിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇനി യഥാര്‍ത്ഥ ടാകസ് ലയബിലിറ്റി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ടാക്‌സ് പെയ്ഡ് എന്ന ഭാഗം പൂരിപ്പിച്ച് കണ്‍ഫേം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ വീണ്ടും ഡാഷ് ബോര്‍ഡിലേക്ക് പോകും. അതിലെ അവസാനത്തെ ഇനമായ ടോട്ടല്‍ ടാക്‌സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

അപ്പോള്‍ കാണുന്ന ഫോമില്‍ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി Gross Total Income,Total Deductstions, Total Income എന്നിവ കാണാം. ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുറപ്പാക്കണം. മൊത്തവരുമാനത്തിലോ അര്‍ഹതയുള്ള കിഴിവ് തുകയിലോ കുറവ് കാണുകയാണ് എങ്കില്‍ ഫോമിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ബാക്ക് ടു സമ്മറിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡാഷ് ബോര്‍ഡിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ശരിയായ വിവരങ്ങള്‍ അതത് ഭാഗത്ത് ചേര്‍ക്കണം.

വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണ് എങ്കില്‍ തൊട്ടുതാഴെയുള്ള കംപ്യൂട്ടേഷന്‍ ഓഫ് ടാക്‌സ് എന്ന ഭാഗം പരിശോധിക്കുക.

അവിടെ ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് Tax Payable on Total Income എന്നാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊത്ത നികുതി വിധേയ വരുമാനത്തിലുള്ള ആദായ നികുതി. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയണം എങ്കില്‍ ഷോ കാല്‍ക്കുലേഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

∙അപ്പോള്‍ വിവിധ സ്ലാബുകളിലെ നികുതി നിരക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി ബാധ്യത കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കും.

∙രണ്ടാമത് കാണുക Rebate u/s 87A എന്നതാണ്. 5 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള വരുമാനത്തിന് നികുതി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷന്‍ പ്രകാരമുള്ള റിബേറ്റിലൂടെയാണ്. ആ തുക ഇവിടെ വ്യക്തമാകും.

∙മൂന്നാമത് കാണുക Tax Payable after Rebate എന്നതാണ്.

∙നാലാമത് കാണുന്നത് Health and Education Cess at 4%

∙അഞ്ചാമത് കാണുന്നത് Total Tax & Cess

∙ആറാമത് കാണുന്നത് Relief u/s 89 ആണ്.

ഇതില്‍ റിലീഫ് അണ്ടര്‍ സെക്ഷന്‍ 89 ഭാഗം ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം പൂരിപ്പിക്കണം. ലഭിക്കേണ്ട ശമ്പളം, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുടങ്ങിയവ കുടിശികയാകുകയും പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യമ്പോള്‍ അത് ആ വര്‍ഷത്തെ വരുമാനമായി കണക്കാക്കും. അപ്പോള്‍ നികുതി ഭാരം കൂടും. ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് സെക്ഷന്‍ 89 പ്രകാരം ഇളവ് നല്‍കുന്നത്. ഈ ഇളവ് ലഭിക്കാന്‍ 10 ഇ ഫോം യഥാവിധി പൂരിപ്പിച്ച് അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇത് ആദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ പൂരിപ്പിച്ച് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. 10 ഇ ഫോം എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാമെന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അടുത്ത ലേഖനത്തില്‍ വിശദമാക്കാം.

∙ഏഴാമത് കാണുന്നത് Balance Tax After Relief ആണ്.

അത് കഴിഞ്ഞാല്‍ റിട്ടേണ്‍ വൈകി സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ നല്‍കേണ്ട പലിശ, പിഴ, അഡ്വാന്‍സ് ടാക്‌സ് അടയ്ക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയാലുള്ള പിഴ തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ വീഴ്ചയൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കില്‍ അത് സീറോ ആയിരിക്കും.

വിവരങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ശരിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കി കണ്‍ഫേം ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ഡാഷ് ബോര്‍ഡ് വീണ്ടും കാണാം. അതില്‍ അഞ്ച് ഫോമുകളും പച്ചനിറത്തില്‍ കണ്‍ഫേംഡ് എന്ന് കാണാം.

അതിനുതാഴെ പ്രൊസീഡ് എന്ന നീല ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതില്‍ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് കണക്കുകള്‍ വിശദമായി കാണാം. ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍ പേ നൗ, പേ ലേറ്റര്‍ എന്നീ ബട്ടണുകള്‍ കാണാം. പേ നൗവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയത് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഓണ്‍ലൈനായി ടാക്സ് അടച്ച് റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നീട് അടച്ചശേഷം അതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ റിട്ടേണില്‍ രേഖപ്പെടുത്താം. ടാക്സ് പേയബിള്‍ സീറോ ആയതിനുശേഷം മാത്രമേ റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവൂ. നിശ്ചിത സമയത്ത് ടാക്സ് അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ പിഴയും പിലിശയും നല്‍കേണ്ടിവന്നേക്കാം. ടാക്‌സ് അടയ്‌ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന്് അടുത്ത ലേഖനത്തില്‍ വിശദമാക്കാം.

(പെഴ്സണല്‍ ഫിനാന്‍സ് വിദഗ്ധനും എന്‍ട്രപ്രണര്‍ഷിപ്പ് ട്രയിനിറുമാണ് ലേഖന്‍. ഇ മെയ്ല്‍ jayakumarkk8@gmail.com)