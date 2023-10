കരകയറാനാകുന്നില്ല, സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിവ് തുടർന്ന് സ്വർണ വില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇടിയുന്നത് തുടരുന്നു. രണ്ട് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന ശേഷം ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയും കുറഞ്ഞു ഗ്രാമിന് 5,240 രൂപയിലും പവന് 41,920 രൂപയിലുമാണ് വ്യാഴാഴ്ച വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 5,260 രൂപയിലും പവന് 42,080 രൂപയിലുമാണ് രണ്ട് ദിവസം വ്യാപാരം നടന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഗ്രാമിന് 95 രൂപയും പവന് 760 രൂപയും കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ സ്വർണ വില തുടരുന്നത് ആഭരണ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമാണ്. നിലവിലെ വിലക്കുറവിൽ നിന്ന് വില വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്ന് വിദഗ്ദർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതാണ് സ്വർണത്തിന് പൊടുന്നനെ മങ്ങലേൽക്കാൻ കാരണം.

English Summary : Gold Price Going Down in Kerala