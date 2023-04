20 വർഷം: സെൻസെക്സ് നൽകിയത് 20 ഇരട്ടി നേട്ടം! സ്വർണം 11 ഇരട്ടിയും

റിസ്ക്കെടുക്കാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് പോലും ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിൽ 20 ഇരട്ടി നേട്ടം. സംശയിക്കേണ്ട, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ പ്രധാന സൂചികയായ സെൻസെക്സ് നൽകിയ നേട്ടമാണിത്.

2003 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനു 3081 നിലവാരത്തിലായിരുന്ന സെൻസെക്സ് 2023 മാർച്ച് 31 നു ക്ലോസ് ചെയ്തത് 58,991ലാണ്. അതായത് 19.1 ഇരട്ടി. 2022 ഡിസംബറിലെ 63,583 എന്ന റെക്കോർഡ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ വർധന 20.6 ഇരട്ടി.

ഇക്കാലയളവിൽ സെൻസെക്സ് ഓഹരികളുടെ സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാനിരക്ക് 15.91% ആണ്, അതായത് 2003 മൂന്നു മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ശരാശരി 16% നേട്ടം ഈ ഓഹരികൾ നൽകി. അതായത് 20 വർഷം മുൻപ് സെൻസെക്സ് ഓഹരികളിൽ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചയാളുടെ പക്കൽ ഇന്ന് ഇന്ന് 200,000 രൂപ ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും റിസ്ക്കുണ്ടെന്നു ആശങ്കപ്പെട്ട് സാധാരണക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിക്ഷേപമാർഗമാണ് ശരാശരി 15–16 ശതമാനം വർഷിക നേട്ടം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇനി സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യമെടുക്കാം. 2003 ഏപ്രിൽ തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ‍വില 3857 രൂപയായിരുന്നു. 2023 മാർച്ച് 31ന് അത് 44,000 രൂപയിലെത്തി. അതായത് 11 ഇരട്ടി. ഇനി വാർഷിക നേട്ടം എടുത്താലോ ശരാശരി 12.4 %.

