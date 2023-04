നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചില്ല; ഓഹരി വിപണിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ

പണപ്പെരുപ്പം നേരിടുന്നതിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ യോഗ ശേഷം, പ്രധാന പോളിസി നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഹരികളിൽ ഉയർന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു. നിഫ്റ്റി 0.62 % ഉയർന്ന് 17618 ലും സെൻസെക്സ് 0.35 % ഉയർന്ന് 59898 ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

റിപ്പോ നിരക്ക് ഏഴ് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 6.75 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ആർബിഐ നിരക്കുകൾ 25 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ ഉയർത്തുമെന്നും തുടർന്ന് വർഷാവസാനം താൽക്കാലികമായി നിരക്ക് വർദ്ധനവ് നിർത്തുമെന്നുമായിരുന്നു വിദഗ്ധരും വിപണിയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി റിപ്പോ നിരക്ക് മാറ്റാതെ നിലനിർത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പാദങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയർത്തിയതിനാൽ ഭാവന വായ്പാ നിരക്കുകൾ നിലവിൽ ഉയർന്നതോതിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഭവന വായ്പക്കാർക്ക് നിരക്ക് ഇന്ന് ഉയർത്താത്തതുകൊണ്ട് മെച്ചമൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

English Summary: Share Market is Going Up after RBI Policy Announcement