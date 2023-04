ഓഹരിയിലെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ആവുമോ?

ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഓഹരിയിൽ 60,000 രൂപ നഷ്ടം വന്നു. അതേ വർഷം മറ്റൊരു ഓഹരിയിൽ‌നിന്നു കിട്ടിയ ലാഭത്തിൽനിന്നു അതു കുറയ്ക്കാനാകുമോ? നഷ്ടത്തിലുള്ള എന്റെ എല്ലാ ഓഹരികളും ഇതുപോലെ വിറ്റ് ലാഭത്തിൽനിന്നു കുറയ്ക്കാനാകുമോ?

ചോദ്യത്തിന് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രശാന്ത് കെ. ജോസഫ് മറുപടി പറയുന്നു

ഒരു ഓഹരിയുടെ വിൽപനയിൽനിന്നുമുള്ള ദീർഘകാല മൂലധനനഷ്ടം മറ്റൊരു ഓഹരി വിൽപനയിൽ നിന്ന് അതേ വർഷം കിട്ടിയ ദീർഘ‌കാല മൂലധന‌നേട്ടവുമായി തട്ടിക്കിഴിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക‌വർഷത്തിൽ വിൽപന നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓഹരികളിൽ‌നിന്നുമുള്ള ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടവും അതേ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ഓഹരികളിൽ‌നിന്നുമുള്ള ദീർഘകാല നഷ്ടവുമായി തട്ടിക്കിഴിക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ വരുന്നത് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ, ആ നഷ്ടം അടുത്ത 8 സാമ്പത്തിക‌വർഷം വരെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്‌ത്‌ ആ വർഷങ്ങളിലെ ദീർഘ കാല മൂലധന‌നേട്ടവുമായി തട്ടിക്കിഴിക്കാനാകും. നഷ്ടം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട തീയതിക്കു തന്നെ ഫയൽ ചെയ്താലേ നഷ്ടം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ.

നികുതിബാധ്യത

മേൽപറഞ്ഞ രീതിയിൽ; ദീർഘകാല ഓഹരികളുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ തട്ടിക്കിഴിക്കുമ്പോൾ ആകെ ആ വർഷം ലാഭമാണു കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ലാഭത്തിനു വകുപ്പ് 112A പ്രകാരം 10 % നിരക്കിൽ നികുതിബാധ്യത ഉണ്ട്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽനിന്നു ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു വന്ന ദീർഘ‌കാല മൂലധന‌നഷ്ടം (ഉണ്ടെങ്കിൽ) ഈ ലാഭവുമായി തട്ടിക്കിഴിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കിഴിച്ചതിനു‌ശേഷം മിച്ചമുള്ള ലാഭം 112A പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് പരിധിയായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള തുകയ്ക്കു മാത്രമാണ് 10% നിരക്കിലുള്ള നികുതിബാധ്യത ബാധകമാകുക.

