സെബി അന്വേഷണത്തിനു മുൻപേ രാജിവച്ച് വിനോദ് അദാനി

ഗൗതം അദാനിയുടെ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കൽക്കരി ബിസിനസിനായി പണം മുടക്കിയ 3 കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ നിന്ന് സഹോദരൻ വിനോദ് അദാനി രാജി വെച്ചു. അദാനി വിഷയത്തിൽ സെക്യുരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് (സെബി) തെറ്റുപറ്റിയോ എന്ന അന്വേഷണത്തിന് ഫെബ്രുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുൻപായിരുന്നു രാജി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.



ഹിൻഡൻബെർഗ് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഹരികളിൽ വൻ വിലയിടിവുണ്ടായതോടെയാണ് അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. അതിനു തൊട്ടു മുൻപായിരുന്നു വിനോദ് അദാനിയുടെ രാജിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പും വിനോദും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ സെബി പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

കാർമൈക്കൽ റെയിൽ ആൻഡ് പോർട്ട് സിംഗപ്പൂർ, ഉപകമ്പനികളായ കാർമൈക്കൽ റെയിൽ സിംഗപ്പൂർ, അബോട്ട് പോയിന്റ് എക്‌സ്പാൻഷൻ എന്നിവയിലെ സ്ഥാനമാണ് 74കാരനായ വിനോദ് ഒഴിഞ്ഞത്. അദാനിയുടെ വിദേശത്തെ ഖനി ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലായപ്പോൾ പണം നൽകി സഹായിച്ചത് ഈ കമ്പനികളായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജിയോട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഹരികൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കല്‍ക്കരി ബിസിനസിൽ വിനോദിന് പങ്കില്ലെന്നാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധി അറിയിച്ചത്.

English Summary: Vinod Adani Resigns From Three Companies Linked To Adani Group’s Carmichael Mine: Report