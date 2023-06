ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട്

ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി സൂചികകൾ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തി. വിദേശഫണ്ട് വരവും മൺസൂൺ ശക്തമായതും ഓഹരി വിപണിയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. റേറ്റിങ് ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച പ്രവചനങ്ങൾ പുതുക്കിയതും, ആഗോള സൂചനകളും 2023ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മി കുറഞ്ഞതും ഓഹരി വിപണിയെ സഹായിച്ചു. നിഫ്റ്റി സൂചിക 0.95 % ഉയർന്ന് 18,994 എന്ന റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തി. സെൻസെക്സ് 0.91% ഉയർന്ന് 63,986 എന്ന എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി.

നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സെഷനുകളിൽ മുമ്പത്തെ ഉയർന്ന നിലവാരം മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ബാങ്കുകൾ, കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ്, ഓട്ടോ ഓഹരികൾ എന്നിവയിലെ നേട്ടത്തിനൊപ്പം മെറ്റൽ ഓഹരികളിലെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്നത്തെ റാലിക്ക് കാരണമായി. HDFC ലയന വാർത്തയും ഈ ഓഹരികളുടെ ഉയർച്ചയും സൂചികകളെ ഉയരാൻ സഹായിച്ചു.

നിഫ്റ്റിയിൽ അദാനി എന്റർപ്രൈസസ്, അദാനി പോർട്ട്സ്, SEZ എന്നിവ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഉയർന്ന പലിശനിരക്കുകൾക്കിടയിലും യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തമായി തുടരുന്നുവെന്ന് സൂചനകളും പൊതുവെ ആഗോള ഓഹരി വിപണികളെ ഉയരാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയും ഓഹരി വിപണിക്ക് കരുത്തു കൂട്ടി.

