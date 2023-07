മലയാളികൾ ഇനിയെങ്കിലും ഓഹരിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാത്തതെന്ത്

ഒരു ഉടമയോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളികളോ നടത്തുന്ന നല്ല ലാഭത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം. ഇത്തരം ബിസിനസുകളിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലെന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള വൻതുകയും ബിസിനസ് പാടവവും, നിലവിലെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ/പാർട്ണർമാർ എന്നിവരുമായി അടുത്ത പരിചയവുമുള്ള വിശ്വസ്തരായ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാകാൻ പറ്റുന്നത്.

നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ചെറിയ തുക മാത്രം, ബിസിനസ് പാടവം ലവലേശമില്ല, ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ തീർത്തും അപരിചിതനാണ് - ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ മികച്ച ബിസിനസ് നടത്തുന്ന പ്രശസ്തരായ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിയാകാൻ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് ഓഹരി വിപണി. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത മൊത്തം കമ്പനികളുടെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം അഥവാ അറ്റാദായം 11.70 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഇത്രയും ലാഭം ഈ കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥർക്കുള്ളതാണ്; ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥർ അതിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളും. ഈ ലാഭം പല കമ്പനികളും ബിസിനസിൽ തന്നെ പുനർ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു; അങ്ങനെ അവരുടെ ഓഹരി മൂല്യം കൂടുന്നു. ബാക്കി ലാഭവിഹിതമായി ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്നു. ഒരേ സമയം ഒരേ വ്യക്തിക്ക് ഇതുപോലുള്ള അനേകം കമ്പനികളുടെ ഭാഗിക ഉടമസ്ഥനാകാൻ അവസരം നൽകുകയാണ് ഓഹരി വിപണി. സാമ്പത്തിക ജ്ഞാനം ഉള്ളവർക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് വഴിയും ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം; 100 രൂപ മാസ തവണയിൽ നിന്നുപോലും തുടങ്ങാം

ഓഹരി ഉടമയ്ക്കെന്താണ് മെച്ചം?

വൻകിട ബിസിനസുകൾക്ക് വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കണം. പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്, പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസുകൾക്ക് വളരുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധിയില്ല; ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ ആകാം. അങ്ങനെ വൻതുകകൾ മൂലധനമായി സമാഹരിക്കാം. ഉടമസ്ഥരുടെ മൂലധനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടിയ വായ്പയുമെടുക്കാം. മാത്രമല്ല പ്രൊപ്രൈറ്ററും പാർട്ണർമാരും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കടം വീട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ കടത്തിന് ഓഹരി ഉടമകൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല; അത് കമ്പനിയുടെ ആസ്തികളിൽ നിന്നു മാത്രമേ ഈടാക്കാനാവൂ. ഒരോഹരിയുടമയ്ക്ക് തന്റെ നിക്ഷേപം എളുപ്പത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാം. എന്നാൽ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർക്കോ പാർട്ട്ണർക്കോ തന്റെ നിക്ഷേപം പണമാക്കി മാറ്റുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്. ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളും ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകർഷകമാക്കുന്നു

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കാര്യമായ ഒരുണർവുണ്ടാകുന്നത് 1991ലെ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് ശേഷമാണ്. പിന്നീടുള്ള മുപ്പതിൽപ്പരം വർഷക്കാലം ജിഡിപിയിൽ വൻ വളർച്ചയാണുണ്ടായത്. ഈ വളർച്ച കോടിക്കണക്കിന് പേരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കിയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ശതമാനത്തെ മാത്രമാണ് സമ്പന്നരാക്കിയത്. ഈ വളർച്ചയുടെ ഒരു പങ്ക്, കുറച്ചെങ്കിലും മിച്ചം (savings) പിടിക്കാവുന്ന ഇടത്തരക്കാർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു വഴി ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ വളർച്ചയുടെ വലിയൊരു പങ്കും കമ്പനികളുടെ ലാഭമാണ്‌

നേട്ടങ്ങളെങ്ങനെ?

എങ്കിൽ 20 വർഷം മുമ്പ്, 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നിഫ്റ്റി 50ലും സ്വർണ്ണത്തിലും ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പത്രത്തിലും നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ടാകും? കടപ്പത്രത്തിന്റെ മൂല്യം 40 ലക്ഷം, സ്വർണ്ണത്തിന്റേത് 102 ലക്ഷം, നിഫ്റ്റിയുടേത് 252 ലക്ഷം! ഇത്രയും ഭീമമായ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തെ ഈ മൂന്ന് ആസ്തികളുടെയും വാർഷിക വളർച്ച നിരക്കിൽ (compounded annual growth rate, CAGR) ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് - ബാങ്ക്/കടപ്പത്ര പലിശ 7.20%, സ്വർണ്ണം - 12.30%, നിഫ്റ്റി 50 – 17.50%. വളർച്ച നിരക്കിന്റെ ശതമാന കണക്കിൽ 5.2% മാത്രമാണ് സ്വർണ്ണവും നിഫ്റ്റി 50ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷേ 20 വർഷം കൊണ്ട് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 150% കൂടുതലാണ് നിഫ്റ്റിയിലെ വർദ്ധനവ്. ഇതാണ് ആദായത്തിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ആദായം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം (magic of compounding). മാത്രമല്ല പല കാലഘട്ടത്തിലും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിലവർദ്ധന ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കിനേക്കാൾപോലും കുറവായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 2012 - 2022 കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയുടെ വാർഷിക വളർച്ച 5.7% മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലെ നിഫ്റ്റി 50 ഓഹരികളുടെ വാർഷിക വളർച്ച നിരക്ക് 13.2% ആയിരുന്നു.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ വേണം വൻതുക

ഇനിയുള്ളത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെയും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വൻ തുക നിക്ഷേപിക്കണം; മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിലും വിലവർധന കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്.

ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളിൽ മാത്രമാണ് വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപിക്കാവുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് കോവിഷീൽഡ് നിർമ്മിച്ച സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊരു അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. അതായത് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നാഥനായ അഡാർ പുനവാല മറ്റു നിക്ഷേപകരെ ഉയർന്ന ലാഭമുള്ള തന്റെ ബിസിനസിൽ പങ്കാളികളാക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ മുകേഷ് അംബാനിയും ഗൗതം അദാനിയും അവരെ ആഗോള ശതകോടീശ്വര പട്ടികയിലെ ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ച അവരുടെ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിയാകാൻ നമ്മളേവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു!

അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അദാനിയുടെ സമ്പത്ത് പകുതിയായി - കാരണം അദാനിയുടെ നിക്ഷേപം ഏതാണ്ട് പൂർണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽത്തന്നെയാണ്. അഥവാ അദാനിയുടെത് വൈവിധ്യമില്ലാത്ത നിക്ഷേപമാണ് (non diversified portfolio). എന്നാൽ ഒരു സാദാ നിക്ഷേപകന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുലക്ഷം രൂപ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള 20 ഓഹരികളിൽ തുല്യമായി നിക്ഷേപിക്കാം. ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന നിക്ഷേപമാണ് (diversified portfolio). ആ 20 ൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അദാനി എൻറർപ്രൈസസ് എങ്കിൽ ഈ നിക്ഷേപകന്റെ 5% നിക്ഷേപം മാത്രമാണ് പകുതിയാകുന്നത്. ബാക്കി 19 ഓഹരികളിലും വിപണിയുടെ ശരാശരി നേട്ടം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ ബിസിനസ് മാത്രം നടത്തുന്ന പ്രൊപ്രൈറ്ററും പാർട്ണർമാരും വൈവിധ്യമില്ലായ്മയുടെ (non diversification) ദൂഷ്യമനുഭവിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണത്തിനും വൈവിധ്യമില്ല. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും അതിസമ്പന്നർക്ക് മാത്രമേ പല വസ്തുക്കളിലായി വൈവിധ്യവൽക്കരണം സാധ്യമാകൂ.

ശതകോടീശ്വരന്മാർ

ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഓഹരിയുടെ വിപണിമൂല്യം അനുസരിച്ചാണ്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഏകദേശം 49% ഓഹരികളാണ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. റിലയൻസിന്റെ ഓഹരിവില 10% വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സമ്പത്തും 10% വർദ്ധിക്കുന്നു; ഇതുപോലെ റിലയൻസിന്‍റെ ഒന്നോ പത്തോ നൂറോ ഓഹരിയുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ ഓഹരി മൂല്യവും ഇതേ 10% തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു.

അദാനിയുടെയും അംബാനിയുടെയും പേരുകൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് സമ്പത്തിലും വരുമാനത്തിലുമുള്ള ഭീമമായ അസമത്വം. ഈ അസമത്വം അൽപ്പമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം ഈ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ശതമാന കണക്കിലെങ്കിലും ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ വളർച്ച നേടുക മാത്രമാണ്.

അദാനിക്കും അംബാനിക്കും എതിരെയുള്ള മറ്റൊരാരോപണം അവർ ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ (crony capitalism) ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്നാണ്. ഇവിടെയും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇവരുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു പങ്ക് സ്വന്തമാക്കുകയെന്നതാണ്. ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇവർക്ക് പകരം, ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഒരു സാധാരണക്കാരന് അപ്രാപ്യമായ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ആയിരുന്നെങ്കിലോ?

ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കാമോ?

എന്നാൽ സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണോ? ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ പ്രവചനാതീതമാണ്. എന്നാൽ ദീർഘകാലയളവിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വളർച്ച ഓഹരി വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കും. പ്രതിശീർഷ വരുമാന പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു താഴ്ന്ന മധ്യ വരുമാന (lower middle income) രാജ്യമാണ്. ഇനി ഉയർന്ന മധ്യ വരുമാന (higher middle income) രാജ്യവും അതിനുശേഷം ഒരു ഉയർന്ന വരുമാന (high income) രാജ്യവുമാകാനുള്ള യാത്രയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത 20 വർഷക്കാലമെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വളർച്ചയുടെ സിംഹഭാഗം ഓഹരി വിലകളിലാണ് പ്രതിഫലിക്കുക.

മറ്റൊന്ന് കമ്പനികൾ അല്ലാത്ത ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന ബിസിനസുകളിലേക്ക് കമ്പനികളുടെ കടന്നുവരവാണ്. ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖല ഉദാഹരണം. ഈ പ്രവണത കൂടുതൽ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ ചെറുകിടക്കാരുടെ ബിസിനസ് വൻകിടക്കാരുടെ കയ്യിലെത്തും. ഇവിടെയും നേട്ടം കമ്പനികൾക്കാണ്; ഇവയിൽ പലതും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതുമാണ്.

വിദേശനിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കാരണവും ഇവയാണ്. പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും വാർഷിക വളർച്ച നിരക്ക് കാൽ ശതമാനം മുതൽ മൂന്നു ശതമാനം വരെയാണ്. എന്നാൽ 6% കുറയാത്ത വളർച്ച നിരക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവരും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപകരാണ്. എന്തിനേറെ 50 ബില്യൺ ഡോളറിൽ അധികം എൻഡോവ്മെൻറ് ഫണ്ടുള്ള ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരാണ്! ലോകത്തെ ഏതു വിപണിയിലും നിക്ഷേപിക്കാൻ തടസ്സമില്ലാത്ത വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് താരതമ്യേന ഉയർന്ന വളർച്ച നിരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപകർ എന്തുകൊണ്ട് ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വിമുഖത കാണിക്കണം; ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ഒന്നുകൂടി ത്വരിതപ്പെടുത്തും.

ആട്, മാഞ്ചിയം, തേക്ക് പോലുള്ള പോൺസി, പിരമിഡ് തട്ടിപ്പുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന മലയാളികൾ ഇനിയെങ്കിലും ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് മാറണം; അല്ലാത്തവരും.

