പാക് മണ്ണിൽ സിക്സടിച്ച് വീരു വക ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ആദ്യ ട്രിപ്പിൾ; 15 വയസ്!

2004 മാർച്ച് 29. ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൽസരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനമാണന്ന്. വേദി പാക്കിസ്ഥാനിലെ മുൾട്ടാൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം. അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സൂര്യനു കീഴിൽ ചരിത്രം പിറന്നു. വിഖ്യാത പാക് സ്പിന്നർ സഖ്‌ലയിൻ മുഷ്‌താഖിന്റെ പന്ത് മിഡ്‌വിക്കറ്റ് ബൗണ്ടറിക്കു മുകളിലൂടെ പറത്തി വീരേന്ദർ സേവാഗ് എന്ന തട്ടുപൊളിപ്പൻ താരം ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി 300 പിന്നിടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായി. അന്നുവരെയോ അതിനുശേഷമോ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, സുനിൽ ഗാവസ്കർ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾക്കു പോലും സ്വന്തമാക്കാനാകാതെ പോയ നേട്ടം. 1932ൽ ടെസ്‌റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അരങ്ങേറ്റംകുറിച്ച ഇന്ത്യയുടെ 72 വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനു സാഫല്യം.

ഈ ഐതിഹാസിക നേട്ടത്തിന് ഇന്നിതാ 15 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു! പിന്നീട് സേവാഗ് തന്നെ ഒരിക്കൽക്കൂടി ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയതും മാർച്ച് 28 തന്നെയാണെന്ന ആക്സ്മികതയുമുണ്ട്. 2008 മാർച്ച് 28ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഇത്. ഈ ട്രിപ്പിൾ നേട്ടത്തിന് ഇന്ന് 11 വയസ്സും പൂർത്തിയാകുന്നു.

∙ മുൾട്ടാനിലെ ആദ്യ ട്രിപ്പിൾ

പാക്കിസ്‌ഥാൻകാർ അസുരലോകം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മുൾട്ടാനിൽ, റെക്കോർഡുകളുടെ പെരുമഴയുമായാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ദൈവദൂതൻ വന്നിറങ്ങിയത്. സൂര്യകാന്തിത്തോട്ടങ്ങളും ഗോതമ്പുപാടങ്ങളുംകൊണ്ടു ചുറ്റപ്പെട്ട മുൾട്ടാൻ സ്‌റ്റേഡിയത്തെ സേവാഗ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്വർഗരാജ്യമാക്കിമാറ്റി. അവിടെ സേവാഗ് സുൽത്താനായി. ചുറ്റും പതിനൊന്നു പ്രജകളും. ആ ബാറ്റിൽനിന്നു വന്ന രണ്ടു ക്യാച്ചുകൾ കയ്യിലൊതുക്കാൻ പ്രജകൾ മടിച്ചു. സുൽത്താനെ റണ്ണൗട്ടാക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരവും അവർ പാഴാക്കി. ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള സുൽത്താന്റെ പ്രയാണം തടുക്കാൻ ആ പ്രജകൾക്കു മനസ്സുറപ്പു പോരായിരുന്നു. അവരുടെ കർമം പന്തെറിഞ്ഞുകൊടുക്കൽ മാത്രമായി. ആ ദൈവദൂതനാൽ നിശ്‌ചയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗാലറികളിൽ അങ്ങിങ്ങായി ഉണ്ടായിരുന്ന ചുരുക്കം കാണികൾക്കുപോലും എഴുന്നേറ്റു നിന്നു കയ്യടിക്കേണ്ടിവന്നു.

‘‘300 കടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും.’’ - െടസ്റ്റിന്റെ ആദ്യദിനം തന്നെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയശേഷം സേവാഗ് എപ്പോഴും മുഖത്തൊളിപ്പിച്ച ആ പുഞ്ചിരിയോടെ ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും അത്ര കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, രണ്ടാം ദിനം കളി മാറി. നിശ്‌ചയദാർഢ്യത്തോടെയാണ് പാക് ആക്രമണത്തെ സേവാഗ് തുടക്കംമുതൽ ചെറുത്തുനിന്നത്. നന്നായി പന്തെറിഞ്ഞിരുന്ന അക്‌തറിനെയും സമിയെയും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ നേരിട്ടു. രണ്ടാം ദിനം നേടിയ 81 റൺസിൽ ഒരു സിക്‌സും ഒൻപത് ബൗണ്ടറികളുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതുതന്നെ സേവാഗ് ഈ നേട്ടം എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നതിനു തെളിവാണ്. ഒടുവിൽ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ തകർപ്പൻ സിക്സുമായി സേവാഗ് ആ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.

ഇതേ മൽസരം തന്നെയാണ് സച്ചിന്‍ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കോർ 194ൽ നിൽക്കെ നായകനായിരുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തിന്റെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധമായതും. അന്ന് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 675 റൺസുമായി സുരക്ഷിതമായ നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്‌തത്. പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌കോറുമായി ഇത്. ബോളർമാരും ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ 407 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടു. ഫോളോ ഓൺ ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാൻ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അനിൽ കുംബ്ലെയുടെ ആറു വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിനു മുന്നിൽ പതറി 216 റൺസിന് പുറത്തായി. ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സിനും 52 റൺസിനും വിജയമാഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

364 പന്തിൽനിന്ന് 38 ബൗണ്ടറിയും ആറു സിക്സും സഹിതമാണ് സേവാഗ് 300 കടന്നത്. മൽസരത്തിലാകെ 375 പന്തുകൾ നേരിട്ട സേവാഗ്, 309 റൺസെടുത്ത മുഹമ്മദ് സമിയുടെ പന്തിലാണ് പുറത്തായത്. പിന്നീട് ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി സേവാഗ് ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടി വിസ്മയം തീർത്തു. അതും 2008ൽ ഇതേ ദിവസം തന്നെ. അന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ വെറും 278 പന്തിൽ 300 കടന്ന സേവാഗിന്റെ പേരിലാണ് ടെസ്റ്റിലെ വേഗമേറിയ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി എന്ന നേട്ടം. മുൾട്ടാനിലെ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി വേഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാമതാണ്. 362 പന്തിൽ 300 കടന്ന ഓസീസ് താരം മാത്യു ഹെയ്ഡനാണ് രണ്ടാമത്.

ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പതിനേഴാം ബാറ്റ്‌സ്‌മാനായിരുന്നു സേവാഗ്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽക്കൂടി ട്രിപ്പിൾ നേടിയതോടെ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാൻ, ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ, ബ്രയാൻ ലാറ എന്നിവർക്കൊപ്പമായി സേവാഗിന്റെയും സ്ഥാനം. സേവാഗിനു പുറമെ കരുൺ നായരും പിന്നീട് ടെസ്റ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. ഇതുവരെ ടെസ്റ്റിൽ ആകെ പിറന്നിട്ടുള്ളത് 30 ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറികളാണ്.

